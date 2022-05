Preview: French Open ženy

Již v neděli v areálu Rolanda Garrose startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, v pořadí druhého podniku velké čtyřky. O pohár Suzanne Lenglenové se bude bojovat od 22. května do 4. června.

Herní pole vede předloňská vítězka a světová jednička Iga Šwiateková. Mezi největší favoritky se dále řadí bývalá šampionka Simona Halepová a členky Top 10 Paula Badosaová s Ons Džabúrovou.

Mezi nasazenými z českých tenistek figurují obhájkyně titulu Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Ty v hlavní soutěži doplní Karolína Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová a kvalifikantka Linda Nosková.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do Paříže nedorazily Sofia Keninová, loňská finalistka Anastasia Pavljučenkovová, Elina Svitolinová, Markéta Vondroušová, Věra Zvonarevová ani Mónica Puigová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Leolia Jeanjeanová, Tessah Andrianjafitrimová, Fiona Ferrová, Elsa Jacquemotová, Carole Monnetová a Harmony Tanová, Američanka Katie Volynetsová a Australanka Darja Savilleová.

Šwiateková se bez ohledu na výsledek udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí 43,6 milionu eur (cca 1,08 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě 2,2 milionu eur (cca 54,34 milionu českých korun) a připíše si 2 000 bodů do žebříčku WTA.



Největší favoritky



Iga Šwiateková si ve druhé půlce loňského roku prošla menší krizí, ale pod vedením nového trenéra se okamžitě rozjela. Po semifinále v Adelaide a na Australian Open a porážce v Dubaji s pozdější šampionkou Jelenou Ostapenkovou už přemožitelku nenašla. Dvacetiletá Polka se momentálně veze na vlně 28 výher.

Nejlepší výsledky: Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Stuttgart (T)

Bilance: 37-3

Bilance na antuce: 9-0

Grandslamy: Australian Open (SF)

Letos ovládla všechny čtyři podniky WTA 1000 (Dauhá, Indian Wells, Miami a Řím), kterých se zúčastnila, a také antukovou akci ve stuttgartské hale. Na nejpomalejším povrchu v aktuální sezoně absolvovala devět duelů a prohrála jediný set, v italské metropoli triumfovala bez ztráty sady a obhájila titul.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: Řím (T)

Při všech třech účastech postoupila do druhého týdne, po osmifinále v roce 2019 tu předloni získala svůj vůbec první titul a loni vypadla ve čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 14-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Curenková | H2H 0-0

2K: Riskeová | H2H 2-0, NEBO Jastremská | H2H 0-1

3K: (25) Samsonovová | H2H 1-0

OF: (13) Ostapenková | H2H 0-3

ČF: (8) Kar. Plíšková | H2H 1-0

SF: (3) Badosaová | H2H 1-1

F: (2) Krejčíková | H2H 2-0





Simona Halepová měla loni vážné problémy s lýtkem a mimo jiné přišla o French Open, Wimbledon i olympijské hry. Na kurty se vrátila solidně, do letošní sezony vstoupila triumfem na generálce v Melbourne a postupem do osmifinále Australian Open a semifinále v Dubaji. Třicetiletá Rumunka před antukovým jarem stihla ještě semifinále v Indian Wells.

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (T); Indian Wells, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 19-6

Bilance na antuce: 4-2

Grandslamy: Australian Open (OF)

Na antuce si sice nevedla nejlépe, přesto patří k největším favoritkám. V Madridu bez ztráty setu prošla do čtvrtfinále, v němž nestačila na pozdější vítězku Ons Džabúrovou. V Římě skončila už ve druhém kole na raketě Danielle Collinsové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Madrid (ČF), Řím (2K)

V areálu Rolanda Garrose se jí zpočátku vůbec nedařilo, při čtyřech startech se ani jednou nedostala přes druhé kolo. Po sérii nezdarů se ovšem dostala až do finále, o titul bojovala také před pěti lety a o rok později si poprvé odvezla trofej pro vítězku. V hlavní soutěži startovala 11krát, od finále 2014 nebyla ve druhém týdnu jen jednou (2015).

Kariérní bilance: 31-10

Nejlepší výsledek: triumf (2018)

Loňský výsledek: nehrála

Možná cesta turnajem

1K: Konjuhová | H2H 1-0

2K: Zaněvská | H2H 0-1, NEBO Qinwen Zheng | H2H 1-0

3K: (13) Ostapenková | H2H 1-2

OF: (1) Šwiateková | H2H 2-2

ČF: (8) Kar. Plíšková | H2H 8-4

SF: (3) Badosaová | H2H 1-0

F: (2) Krejčíková | H2H 2-0





Paula Badosaová loni prožila nejlepší rok kariéry a v žebříčku už byla světovou dvojkou. Letos si připsala další triumf, když nenašla přemožitelku v lednu v Sydney. Čtyřiadvacetiletá Španělka přidala další dvě semifinále a dvě čtvrtfinále. V aktuálním roce má solidní bilanci 22 výher a deseti proher.

Nejlepší výsledky: Sydney (T); Stuttgart, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (SF)

Bilance: 22-10

Bilance na antuce: 6-4

Grandslamy: Australian Open (OF)

Antukové jaro by si asi představovala jinak, loni ho zakončila s bilancí 17-3 a letos má už čtyři porážky a jen šest skalpů. V Charlestonu skončila ve čtvrtfinále na pozdější šampionce Belindě Bencicové, ve Stuttgartu ji v semifinále zastavila Aryna Sabalenková, ve druhém kole v Madridu schytala výprask od Simony Halepové a v římském osmifinále překvapivě nestačila na Darju Kasatkinovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Debut v hlavní fázi antukového grandslamu si odbyla předloni a prošla do osmifinále. Loni výsledek ještě o jeden stupínek vylepšila.

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Ferrová | H2H 1-0

2K: Selechmětěvová | H2H 0-0, NEBO Juvanová | H2H 0-0

3K: (29) Kuděrmetovová | H2H 2-3

OF: (16) Rybakinová | H2H 3-1

ČF: (7) Sabalenková | H2H 2-1

SF: (1) Šwiateková | H2H 1-1

F: (2) Krejčíková | H2H 3-0





Ons Džabúrová na začátku sezony bojovala se zdravím, a dokonce musela vynechat úvodní grandslam roku Australian Open. Po nepříliš úspěšném vstupu, kdy na pěti hardových akcích nepostoupila dál než do čtvrtfinále, se 27letá Tunisanka rozjela až na nejpomalejším povrchu, na němž předvedla i sérii 11 vítězství.

Nejlepší výsledky: Madrid (T); Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (T); Řím, Charleston (F)

Bilance: 25-8

Bilance na antuce: 17-3

Grandslamy: Australian Open (-)

S bilancí 17-3 je jednou z nejúspěšnějších hráček letošního antukového jara. V Charlestonu sice ve finále ještě neuspěla a ve Stuttgartu vypadla ve čtvrtfinále, nicméně na "tisícovce" v Madridu získala svůj druhý a nejcennější titul a po dalším sahala v Římě.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Madrid (T), Řím (F)

Při úvodních šesti startech se nepodívala do druhého týdne, čtyřikrát vypadla v kvalifikaci. Předloni i loni ovšem prošla do osmifinále.

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-21)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Linetteová | H2H 3-1

2K: Trevisanová | H2H 1-0, NEBO Dartová | H2H 1-0

3K: (32) Kvitová | H2H 1-3

OF: (12) Raducanuová | H2H 0-0

ČF: (4) Sakkariová | H2H 2-2

SF: (2) Krejčíková | H2H 0-0

F: (1) Šwiateková | H2H 2-2



Češky v akci



Barbora Krejčíková se loni definitivně zbavila nálepky deblové specialistky, dokonce senzačně ovládla právě French Open a trofej pro vítězku si odvezla také ze Štrasburku a Prahy. Šestadvacetileté Češce v žebříčku patří neuvěřitelné druhé místo, do předchozí sezony vstupovala coby 65. hráčka světa.

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 9-4

Bilance na antuce: 0-0

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Letos toho česká jednička moc nestihla, po finále v Sydney a čtvrtfinále na Australian Open odjížděla z únorových podniků v Dubaji a Dauhá s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Kvůli problémům s loktem nehrála tři měsíce. Na French Open kromě singlu obhajuje i triumf ve čtyřhře.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: žádná

Předloni právě v Paříži se začala prosazovat i ve dvouhře, když postoupila do osmifinále. Loni antukový grandslam senzačně ovládla. V hlavní soutěži se představí počtvrté.

Kariérní bilance: 10-2

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Za obhajobou vykročí proti domácí divoké kartě Diane Parryové, v dalším kole by potkala Camilu Osoriovou, či další z domácích nadějí Harmony Tanovou a o osmifinále by si mohla zahrát se Soranou Cirsteaovou. Po cestě do finále by dále mohla postupně narazit na Viktorii Azarenkovou, nebo Jil Teichmannovou, Anett Kontaveitovou a Marii Sakkariovou, či Ons Džabúrovou.





Karolína Plíšková si loni zahrála finále Wimbledonu a o titul bojovala také v Římě a Montréalu, přesto na první trofej od předloňského ledna stále čeká. Do letošní sezony naskočila se zpožděním, protože si v prosinci během příprav na nový tenisový rok zlomila ruku. Třicetileté Češce návrat vůbec nevychází.

Nejlepší výsledky: Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (SF)

Bilance: 5-7

Bilance na antuce: 5-5

Grandslamy: Australian Open (-)

Do tenisového kolotoče znovu naskočila až v březnu v Indian Wells a první vítězství slavila o měsíc později na antuce v Charlestonu. Do poslední generálky ve Štrasburku vstupovala s mizernou bilancí 2-6, ve francouzském městě vyřadila Martu Kosťukovou, Bernardu Peraovou a Marynu Zaněvskou, poprvé od US Open postoupila do čtvrtfinále a připsala si první letošní vítěznou sérii. V semifinále prohrála s Kajou Juvanovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Madrid (1K), Řím (2K), Štrasburk (SF)

Za sebou má deset startů v hlavní soutěži tohoto grandslamu a do druhého týdne se dostala pouze v roce 2017, kdy skončila v semifinále.

Kariérní bilance: 13-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Na úvod by si měla poradit s domácí divokou kartou Tessah Andrianjafitrimovou a konečnou by neměl být ani duel s Leolií Jeanjeanovou, nebo Nurií Párrizasovou. Do třetího kola se nabízí nebezpečná Jekatěrina Alexandrovová, do osmifinále neoblíbená soupeřka Jessica Pegulaová a do čtvrtfinále největší favoritka a světová jednička Iga Šwiateková.





Petra Kvitová byla v krizi už loni a letos je to ještě horší. Do Paříže dokonce dorazila s negativní bilancí 9-11 a jen dvěma čtvrtfinálovými účastmi v aktuálním roce. Dvaatřicetiletá Češka navíc na postup do druhého týdne grandslamů čeká od French Open 2020 (hrálo se na podzim).

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 9-11

Bilance na antuce: 0-3

Grandslamy: Australian Open (1K)

Na antuce letos ještě nevyhrála, ačkoli se zúčastnila tří podniků. V Charlestonu vzdala Magdaleně Frechové, ve Stuttgartu prohrála bitvu s krajankou Karolínou Plíškovou a v Madridu ztroskotala hned na Jil Teichmannové. Momentálně má na kontě čtyři nezdary v řadě.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Madrid (1K)

V areálu Rolanda Garrose účinkovala 12krát, v pěti případech prošla do druhého týdne, po ročníku 2015 pouze jednou. Jejím maximem je semifinále z let 2012 a 2020. Loni musela kvůli nešťastnému zranění na tiskové konferenci po prvním kole odstoupit.

Kariérní bilance: 29-11

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

V Paříži začne proti Anně Bondárové, pak by se střetla s kvalifikantkou Valentini Grammatikopoulouovou, nebo Darjou Savilleovou a ve třetím kole by mohla nastoupit proti jedné z největších favoritek Ons Džabúrové.





Kateřina Siniaková na úvodních pěti letošních turnajích nepřešla přes první kolo hlavní soutěže, dočkala se až v polovině března v Indian Wells. Do dějiště druhého grandslamu roku přijela s bilancí 7-8. Nejlepším výsledkem 26leté Češky v aktuální sezoně je třetí kolo v Miami.

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 7-8

Bilance na antuce: 1-1

Grandslamy: Australian Open (1K)

Na konci března se v Miami zranila a před French Open odehrála jediný přípravný podnik, v Madridu porazila Anu Konjuhovou a pak vzdala Jeleně Rybakinové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Madrid (2K)

Úvodní tři starty v hlavní fázi French Open pro ni skončily hned v prvním kole, při dalších čtyřech ale vždy postoupila minimálně mezi nejlepší dvaatřicítku, jejím maximem je tři roky staré osmifinále.

Kariérní bilance: 9-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Hned v prvním kole narazí na velmi nebezpečnou a nepříjemnou soupeřku, a sice Petru Martičovou. Pokud projde dál, čeká ji s největší pravděpodobností Leylah Fernandezová a poté zřejmě Belinda Bencicová, nebo Bianca Andreescuová.





Tereza Martincová loni prožila nejlepší sezonu, debutovala v Top 100, a dokonce v nejlepší padesátce, a zahrála si své první finále na nejvyšší tour, na které se v průběhu roku usadila. Sedmadvacetiletá Češka však letos zaznamenala jedinou vítěznou sérii v hlavních soutěžích a jen jednou byla ve čtvrtfinále.

Nejlepší výsledky: Petrohrad (ČF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 8-11

Bilance na antuce: 2-3

Grandslamy: Australian Open (2K)

Antuka je jejím jasně nejslabším povrchem, v Istanbulu i Madridu se loučila hned v prvním kole a v Římě nedokázala navázat na zvládnout kvalifikaci. Kvůli zranění kolene neodehrála poslední generálku ve Štrasburku.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Madrid (1K), Řím (1K)

Debut v hlavním losu French Open si odbyla loni a připsala si svou premiérovou výhru v hlavní fázi grandslamových turnajů.

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

V úvodním kole si zahraje se Shelby Rogersovou, také ve druhém kole by mohla vyzvat Američanku, tentokrát nasazenou Danielle Collinsovou.





Karolína Muchová to loni navzdory zdravotním problémům dotáhla až na 19. místo žebříčku. Pětadvacetiletá Češka však kvůli přetrvávajícímu zranění břišního svalu sezonu ukončila už po US Open, do akce se vrátila až na konci března v Miami a letos odehrála jen tři turnaje.

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 3-2

Bilance na antuce: 1-2

Grandslamy: Australian Open (-)

Na Floridě se dostala do třetího kola, ke kterému nenastoupila, v Madridu ve druhém kole těsně prohrála s rozjetou Belindou Bencicovou a v Římě v úvodním kole nestačila na Petru Martičovou. Ve všech pěti letošních duelech uhrála set.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Madrid (2K), Řím (1K)

Hlavní soutěž pařížského podniku velké čtyřky si zahraje počtvrté, nejlépe si vedla loni, kdy vypadla ve třetím kole.

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Na úvod by si měla poradit s domácí divokou kartou Carole Monnetovou a sehrát zajímavé utkání druhého kola s loňskou finalistkou a nasazenou čtyřkou Marií Sakkariovou.





Marie Bouzková se loni dostala do obrovské krize, ovšem letos ji okamžitě ukončila, zase si upevnila pozici v elitní stovce žebříčku a může hrát uvolněněji. Třiadvacetiletá Češka na sedmi z osmi turnajů zvládla úvodní zápas, na konci února si v Guadalajaře zahrála své třetí finále na okruhu WTA.

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 21-8

Bilance na antuce: 4-2

Grandslamy: Australian Open (2K)

Do antukového jara vstoupila porážkou v Istanbulu. V Madridu se ale z kvalifikace probojovala až do osmifinále, po více než roce na nejpomalejším povrchu vyhrála a zaznamenala na něm svou první vítěznou sérii od French Open 2019.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Madrid (OF)

Hlavní soutěže pařížského grandslamu se zúčastní počtvrté, stále čeká na výhru.

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019-22)

Loňský výsledek: 1. kolo

Letos má jedinečnou šanci poprvé na French Open přejít přes první kolo, protože se v něm utká s Lauren Davisovou. V případě postupu nastoupí proti Eleně-Gabriele Ruseové, nebo Elise Mertensové a o osmifinále by si mohla zahrát s Anett Kontaveitovou.





Linda Nosková patří k našim nejnadějnějším juniorkám. Sedmnáctiletá Češka mezi ženami vybojovala už pět titulů, všechny na okruhu ITF, ten poslední letos v dubnu. V žebříčku figuruje ve druhé stovce, čímž si zajistila start v kvalifikaci French Open.

Nejlepší výsledky: ITF W60 Croissy-Beaubourg (T); ITF W25 Nur-Sultan, ITF W25 Manacor (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj na hlavní tour

Bilance: 16-6

Bilance na antuce: 4-2

Grandslamy: Australian Open (-)

Na antukový vrchol moc kvalitní přípravu neměla. Na turnajích ITF v Záhřebu ani Praze nepřešla přes úvodní kola. V areálu Rolanda Garrose ovšem vyřadila Annu Blinkovovou, Conny Perrinovou i Rebeccu Šramkovou a postupem do hlavní fáze navázala na loňský juniorský triumf.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: ITF W60 Záhřeb (2K), ITF W60 Praha (1K)

Na French Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrála

V prvním kole vyzve nasazenou Emmu Raducanuovou, v případě nejcennějšího skalpu s Aljaksandrou Sasnovičovou, nebo Xinyu Wang.



Tipujeme

Po dlouhé době má French Open jasnou favoritku. Světová jednička a předloňská šampionka Iga Šwiateková do Paříže přijela s neskutečnou letošní bilancí 37-3 a sérií 28 výher. Poradit by si měla s kvalifikantkou Lesjou Curenkovou i Alison Riskeovou, nebo Dajanou Jastremskou. Zajímavé může být třetí kolo s Ljudmilou Samsonovovou, která ji málem vyřadila ve čtvrtfinále ve Stuttgartu. Ani osmifinále by nemuselo být úplně jednoduché, Polku v něm mohou vyzvat bývalé vítězky Simona Halepová, či Jelena Ostapenková.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Šwiateková - Samsonovová (3K), Šwiateková - Halepová (OF), Šwiateková - Ostapenková (OF)

1. čtvrtfinalistka: Iga Šwiateková



Další sekce je mnohem otevřenější, podle formy v posledních týdnech by se měly o čtvrtfinále utkat Jessica Pegulaová s Jekatěrinou Alexandrovovou. Pegulaová však nejprve musí přejít přes Qiang Wang, Anhelinu Kalininovou / kvalifikantku Hailey Baptisteovou a možná trápící se loňskou semifinalistku Tamaru Zidanšekovou. Alexandrovová má v cestě Greet Minnenovou, pak Irinu Beguovou, nebo Jasmine Paoliniovou a případně Karolínu Plíškovou, které se ale po zdravotní pauze vůbec nedaří. Jediný dosavadní souboj loni na antuce v Římě jasně vyhrála Pegulaová, jež se v pandemické době stala specialistkou na ty největší akce.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Pegulaová - Zidanšeková (3K), Alexandrovová - Plíšková (3K), Alexandrovová - Pegulaová (OF), Alexandrovová - Plíšková (OF)

2. čtvrtfinalistka: Jessica Pegulaová



Paula Badosaová se řadí k největším favoritkám. Letos sice neprožívá tak povedené antukové jaro jako loni, přesto patří k největším hrozbám světové jedničky Igy Šwiatekové. Nasazená trojka začne proti domácí Fioně Ferrové a v dalším kole si musí dát pozor na finalistku generálky ve Štrasburku Kaju Juvanovou, kterou na úvod čeká kvalifikantka Oksana Selechmětěvová. O osmifinále by mohla zabojovat proti nasazené Veronice Kuděrmetovové, Rusku smetla nedávno v Madridu. Do osmifinále se nabízí nasazené Madison Keysová, či loňská čtvrtfinalistka Jelena Rybakinová, ani jedné se teď nedaří.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Badosaová - Juvanová (2K), Badosaová - Kuděrmetovová (3K), Badosaová - Keysová (OF), Badosaová - Rybakinová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Paula Badosaová



Aryna Sabalenková se v Římě výrazně zvedla a až v semifinále ji zastavila v posledních měsících nekompromisní Iga Šwiateková. Běloruská jednička by měla najít recept na Chloé Paquetovou a ve druhém kole porazit Madison Brengleovou, nebo lucky losera Mihaelu Buzarnescuovou. Vyhrát by mohla i souboj s ranařkou Camilou Giorgiovou. V osmifinále by nejspíše potkala finalistku letošního Australian Open Danielle Collinsovou, nebo na všech površích nebezpečnou Darju Kasatkinovou. Tato část pavouka je podobně jako ta druhá v pořadí velmi otevřená a favoritku nemá.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Collinsová - Kasatkinová (3K), Giorgiová - Sabalenková (3K), Collinsová - Sabalenková (OF), Kasatkinová - Sabalenková (OF)

4. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



Ons Džabúrová prožívá fantastické antukové jaro, což potvrzují bilance 17-3, triumf v Madridu a finále v Římě a Charlestonu. Arabská tenisová jednička by neměla mít potíže s Magdou Linetteovou, Martinou Trevisanovou / Harriet Dartovou ani Petrou Kvitovou, která je už dlouho v krizi a na grandslamech nebyla od French Open 2020 ve druhém týdnu. Osmifinále už může být mnohem těžší, Angelique Kerberová se totiž na poslední generálce ve Štrasburku docela chytla a Emma Raducanuová potvrdila, že umí hrát i na nejpomalejším povrchu. Džabúrová je v momentální formě jasnou adeptkou na postup mezi nejlepší osmičku.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Džabúrová - Kvitová (3K), Kerberová - Raducanuová (3K), Džabúrová - Kerberová (OF), Kvitová - Kerberová (OF), Džabúrová - Raducanuová (OF), Kvitová - Raducanuová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Ons Džabúrová



Maria Sakkariová byla loni jediný míček od postupu do finále, mečbol proti Barboře Krejčíkové však nevyužila. Po nevydařených několika týdnech měla v Římě na dosah skalp rozjeté Ons Džabúrové a zlepšenou formu by mohla potvrdit v Paříži, kde začne proti Claře Burelové a pak vyzve Karolínu Muchovou, nebo Carole Monnetovou. Hodně těžké může být třetí kolo, protože se do něj rýsuje vítězka souboje Amanda Anisimovová - Naomi Ósakaová, obzvláště Američanka hraje letos na antuce výborně. O moc lehčí by nebylo ani osmifinále proti Belindě Bencicové, případně Biance Andreescuové. Sakkariová je sice nejvýše nasazenou v této části losu, nicméně velkou šanci uhrát čtvrtfinále mají i výše zmíněné.

Zajímavé zápasy 1. kola: Anisimovová - Ósakaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Anisimovová - Sakkariová (3K), Ósakaová - Sakkariová (3K), Bencicová - Anisimovová (OF), Bencicová - Ósakaová (OF), Bencicová - Sakkariová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Maria Sakkariová



V další osmině pavouka se sešly nasazené hráčky, které nemají nejlepší formu, ba dokonce jsou spíše v krizi. Anett Kontaveitová od konce srpna dlouho excelovala, jenže po výprasku ve finále v Dauhá od Igy Šwiatekové se trápí, Elise Mertensová už od srpna čeká na semifinálovou účast, Cori Gauffová zase byla ve čtvrtfinále naposledy na konci února a bývalá šampionka Garbiñe Muguruzaová má letos negativní bilanci 7-8. Do bojů o čtvrtfinále tak mohou promluvit i nenasazené hráčky, pravděpodobně největší šanci mají Marie Bouzková, Elena-Gabriela Ruseová a hlavně Kaia Kanepiová, jež je na grandslamech pravidelně postrachem favoritek. Z nasazených je na tom v tuto chvíli výkonnostně nejlépe asi Gauffová.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kanepiová - Muguruzaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kontaveitová - Mertensová (3K), Gauffová - Muguruzaová (3K), Kontaveitová - Muguruzaová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Cori Gauffová



Barbora Krejčíková by za normálních okolnosti s největší pravděpodobností příznivého losu využila a do čtvrtfinále prošla. Od konce února však nehrála a velkým otazníkem je nejen její zdravotní stav, ale i forma. Pokud se dokáže rychle najít, pak má velkou šanci na loňský šokující triumf navázat postupem do závěrečných kol letošního ročníku. Na rozehrání má trápící se domácí Dianne Parryovou a zvládnout by mohla i Camilu Osoriovou, či Harmony Tanovou. V souboji o osmifinále může potkat Soranu Cirsteaovou, nebo Sloane Stephensovou, obě jsou v krizi. V osmifinále, kdy už by se mohla blížit své standardní formě, by asi nastoupila proti Viktorii Azarenkové, či Jil Teichmannové, obě jsou určitě hratelnými soupeřkami.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Azarenková - Krejčíková (OF), Teichmannová - Krejčíková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Barbora Krejčíková



1. čtvrtfinále: Šwiateková porazí Pegulaovou | H2H 1-1

2. čtvrtfinále: Badosaová porazí Sabalenkovou | H2H 2-1

3. čtvrtfinále: Džabúrová porazí Sakkariovou | H2H 2-2

4. čtvrtfinále: Krejčíková porazí Gauffovou | H2H 1-0

1. semifinále: Šwiateková porazí Badosaovou | H2H 1-1

2. semifinále: Džabúrová porazí Krejčíkovou | H2H 0-0

Finále: Šwiateková porazí Džabúrovou | H2H 2-2