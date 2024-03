Preview: Lehečku čeká v Indian Wells první čtvrtfinále na Masters, vyzve letos neporaženého Sinnera

V rámci čtvrtečního hracího dne jsou na programu všechny čtvrtfinálové souboje letošního ročníku BNP Paribas Open. Poslední česká naděje Jiří Lehečka nastoupí ke svému premiérovému čtvrtfinále na turnajích Masters, vyzve v něm letos neporaženého Jannika Sinnera. V akci budou také obhájce titulu Carlos Alcaraz, který se pokusí oplatit nedávnou porážku Alexanderovi Zverevovi, či světová jednička Iga Šwiateková a loňský finalista Daniil Medveděv, jehož čeká souboj s Holgerem Runem.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 14. 3.

Češi v akci

Lehečka (32-ČR) - Sinner (3-It.) | Stadium 2 (19:00 SEČ)



Čtvrtfinále žen

Potapovová (28-) - Kosťuková (31-Ukr.) | Stadium 1 (19:00 SEČ)

Šwiateková (1-Pol.) - Wozniacká (Dán.) | Stadium 1 (20:30 SEČ)

Yue Yuan (Čína) - Gauffová (3-USA) | Stadium 2 (23:00 SEČ)

Sakkariová (9-Řec.) - Navarrová (23-USA) | Stadium 2 (pátek 02:00 SEČ)



Další čtvrtfinále mužů

Paul (17-USA) - Ruud (9-Nor.) | Stadium 2 (20:30 SEČ)

Zverev (6-Něm.) - Alcaraz (2-Šp.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Medveděv (4-) - Rune (7-Dán.) | Stadium 1 (pátek 02:00 SEČ)

Lehečka – Sinner | 19:00 SEČ

Jiří Lehečka zatím nepatří mezi nejstabilnější hráče na tour, a proto vyvstala otázka, zda dokáže v osmifinále na Masters v Indian Wells s bývalou světovou trojkou Stefanosem Tsitsipasem předvést tak skvělý výkon jako v předchozím kole proti světové pětce Andrejovi Rubljovovi. Dvaadvacetiletý Čech ukázal svůj talent i potenciál také tentokrát a řeckou jedničku přehrál bez ztráty podání 6:2, 6:4.

Přesně před rokem si v Indian Wells připsal své premiérové vítězství v hlavních soutěžích na turnajích ATP Masters 1000 a nyní si zahraje své první čtvrtfinále na prestižních tisícovkách. Postupem mezi nejlepší osmičku v kalifornské poušti zkompletoval čtvrtfinálové účasti na podnicích všech kategorií. Po tomto úspěchu by se měl zaměřit hlavně na to, aby postupy do závěrečných kol zaznamenával pravidelněji.

V letošní sezoně sehraje už třetí souboj s někým z TOP 5 žebříčku. V obou předchozích si vedl solidně, v týmovém United Cupu sebral set světové jedničce Novakovi Djokovičovi a před pár dny v Indian Wells vyřadil Rubljova.

Vizitka Jiřího Lehečky. (@ Livesport)

Lehečka – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 13:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 11:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 3:13)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Lehečka – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Rotterdam (1. kolo), Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Nakashima (3:6, 6:3, 6:4), (5) Rubljov (6:4, 6:4), (11) Tsitsipas (6:2, 6:4)

Jannik Sinner si nadále drží famózní formu a stále srší sebevědomím, což mu pomohlo v osmifinále probíhajícího Masters v Indian Wells porazit nebezpečného domácího mladíka Bena Sheltona. Proti Američanovi se nadřel jen v úvodním setu a nakonec ho přehrál 7:6, 6:1.

Dvaadvacetiletý Ital předvádí v letošním roce jeden z nejlepších vstupů do sezon v posledních letech a stále to vypadá, že je minimálně o jednu úroveň výš než zbytek tour. V aktuálním roce zvládl všech 15 oficiálních zápasů a pouze ve třech z nich ztratil set. Momentální vynikající forma mu zajistila premiérový grandslamový titul a také triumf na pětistovce v Rotterdamu.

Na Masters zvládl poslední čtyři čtvrtfinálové duely. Tato série začala před rokem právě v Indian Wells, kde ve třech setech přetlačil Taylora Fritze a v semifinále nestačil na pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze. Poslední čtvrtfinále přetavil ve svůj první triumf na Masters, když v srpnu v Torontu porazil mimo jiné Gaëla Monfilse a Alexe de Minaura. Pokud by kraloval i v Kalifornii, zajistil by si premiérový posun na druhé místo žebříčku.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)

Bilance: 15:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 10:0

Bilance proti hráčům TOP 50: 9:0 (kariérní 95:54)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 5:3)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Rotterdam (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Kokkinakis (6:3, 6:0), (25) Struff (6:3, 6:4), (16) Shelton (7:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Lehečka prohrává 0:1 (challenger v Ostravě 2019; 4:6, 2:6). Nejlepší Čech v žebříčku ATP by si měl po skalpech Andreje Rubljova a Stefanose Tsitsipase, kteří mají na kontě alespoň jeden triumf na Masters, věřit. Proti neskutečně rozjetému Sinnerovi je ovšem jednoznačným outsiderem a papírové předpoklady se s největší pravděpodobností naplní.

Potapovová – Kosťuková | 19:00 SEČ

Anastasia Potapovová potřebovala pauzu na toaletu, když ve druhé sadě osmifinálového souboje s nasazenou třináctkou Jasmine Paoliniovou schytala potupného kanára. Šampionku nedávné tisícovky v Dubaji nakonec přehrála po hodině a 47 minutách 7:5, 0:6, 6:3 a zaznamenala svůj 12. kariérní skalp TOP 20.

V Indian Wells se v minulosti představila třikrát a včetně kvalifikace nedokázala při ani jednom startu vyhrát více než jeden zápas. V rámci letošního ročníku ovšem porazila bez ztráty setu Marii Bouzkovou i Nadiu Podoroskou. Dvaadvacetiletou Rusku čeká třetí čtvrtfinále na akcích WTA 1000, v této fázi neuspěla v Dubaji 2021 ani loni v Miami.

V aktuální sezoně může mezi největší úspěchy zařadit také čtvrtfinálové účasti na pětistovkách v Brisbane a Linci a osmifinále na tisícovce v Dubaji. V posledních dvou a půl měsících posbírala více výher než na svých posledních 10 turnajích v loňském roce, konkrétně od French Open po WTA 1000 v Pekingu.

Vizitka Anastasie Potapovové. (@ Livesport)

Potapovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (čtvrtfinále)

Bilance: 10:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 8:4

Bilance proti hráčkám TOP 50: 3:3 (kariérní 30:51)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Potapovová – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Bouzková (7:5, 6:1), Podoroská (6:1, 6:1), (13) Paoliniová (7:5, 0:6, 6:3)

Rovněž Marta Kosťuková hrála v předchozích letech v Indian Wells třikrát. Jednadvacetiletá Ukrajinka se nikdy nedostala přes druhé kolo, ovšem letos těžila z volného losu a odstoupení Markéty Vondroušové a po cestě do čtvrtfinále jasně přehrála kvalifikantku Mai Hontamaovou (6:4, 6:2) i Anastasii Pavljučenkovovou (6:4, 6:1).

Jedná se o její další úspěch v letošním roce, mezi ně patří také čtvrtfinále v Adelaide (porážka s Jelenou Ostapenkovou) a na Australian Open (s Coco Gauffovou) a ještě finále v San Diegu. Letos vlastní už 14 vítězství, za celou loňskou sezonu posbírala dohromady jen 26 výher.

Ve čtvrtek nastoupí ke svému premiérovému čtvrtfinále na podnicích WTA 1000 a před dvěma týdny v San Diegu dosáhla na své první semifinále na akcích větších než WTA 250 po třech letech. Celkově má ve čtvrtfinále bilanci 6:7, tedy podobnou úspěšnost jako její následující soupeřka (12:12).

Vizitka Marty Kosťukové. (@ Livesport)

Kosťuková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego (finále)

Bilance: 14:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 14:5

Bilance proti hráčkám TOP 50: 6:5 (kariérní 35:51)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Kosťuková – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dauhá (2. kolo), San Diego (finále)

Cesta turnajem: volný los, Hontamaová (6:4, 6:2), (7) Vondroušová (bez boje), (22) Pavljučenkovová (6:4, 6:1)

Vzájemná bilance: Potapovová vede 2:0. Zatímco loni na druhé březnové tisícovce v Miami zvítězila suverénně ve dvou setech, o pár měsíců později na trávě v Birminghamu potřebovala na postup dvě a půl hodiny (6:7, 7:5, 6:4). Právě na britském pažitu zaregistrovala svou poslední semifinálovou účast.

Šwiateková – Wozniacká | 20:30 SEČ

Iga Šwiateková pokračuje v Indian Wells ve sbírání suverénních vítězství, zatímco ostatním nejvýše nasazeným se nedaří. Všechny tři zápasy zvládla bez ztráty setu a ani jedné ze soupeřek nepovolila více než čtyři gamy. Postupně vyřadila Danielle Collinsovou, Lindu Noskovou a Julii Putincevovou a na kurtech dohromady strávila jen tři hodiny a 44 minut.

Světová jednička je jednou ze tří přeživších zástupkyň TOP 20 na turnaji. Dvaadvacetiletá Polka může v tomto dějišti už třetím rokem po sobě postoupit do semifinále, předloni v kalifornské poušti kralovala a loni vypadla v semifinále s pozdější šampionkou Jelenou Rybakinovou.

Po krátké ztrátě postu světové jedničky vyhrála 28 z 30 duelů, což zahrnuje triumfy na Turnaji mistryň a na tisícovkách v Pekingu a Dauhá. V tuto chvíli má takřka jistotu, že na tenisovém trůnu stráví celkem minimálně 100 týdnů. Přiblížit se k tomu může, pokud vylepší svou skvostnou čtvrtfinálovou bilanci 27:5.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf); Dubaj (semifinále)

Bilance: 17:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 17:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 0:0 (kariérní 101:16)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:0 (kariérní 12:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Šwiateková – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 15:2

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Dauhá (triumf), Dubaj (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Collinsová (6:3, 6:0), (26) Nosková (6:4, 6:0), Putincevová (6:1, 6:2)

Caroline Wozniacká vyhrála osmifinálový souboj kamarádek, bývalých světových jedniček a vracejících se maminek s Angelique Kerberovou. V utkání si vypracovala 12 brejkbolů a pět z nich proměnila a dvakrát ztratila vlastní servis. Duel bývalých šampionek Australian Open ovládla jednoznačně 6:4, 6:2.

Jedná se o její nejrychlejší výhru v rámci letošního ročníku BNP Paribas Open. Předtím potřebovala tie-break proti Lin Zhu i Donně Vekičové a všechny tři sety v zápase s domácí Katie Volynetsovou. Třiatřicetiletá Dánka zaznamenala svou první sérii čtyř vítězství a také premiérové čtvrtfinále po nečekaném obnovení kariéry loni v létě.

Ve čtvrtfinále v Indian Wells je pošesté v kariéře, v této fázi má bilanci 2:2 a jednou postoupila bez boje. Šampionka ročníku 2011 a finalistka z let 2010 a 2013 se naposledy mezi nejlepší osmičku v kalifornské poušti podívala před sedmi lety a nestačila ve čtvrtfinále ve třech setech na Kristinu Mladenovicovou.

Vizitka Caroline Wozniacké. (@ Livesport)

Wozniacká – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)

Bilance: 5:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 5:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 60:72)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 20:15)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Wozniacká – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 36:12

Nejlepší výsledek: triumf (2011)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 2:2

Generálka: San Diego (1. kolo)

Cesta turnajem: Lin Zhu (7:6, 6:1), (25) Vekičová (7:6, 6:3), Volynetsová (6:2, 4:6, 6:0), Kerberová (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 1:0. Na Wozniackou narazila ve druhém kole na tisícovce v Torontu 2019. Tehdy byla kvalifikantkou a až 65. hráčkou pořadí, a přesto našla recept na vítězství (1:6, 6:3, 6:4). Wozniacká zvládla čtyři z posledních pěti soubojů se světovými jedničkami, ovšem poslední odehrála před šesti lety.

Yue Yuan – Gauffová | 23:00 SEČ

Yue Yuan před startem letošního ročníku BNP Paribas Open nikdy neporazila hráčku TOP 20, ovšem v rozmezí několika dnů to zvládla hned dvakrát. Pětadvacetiletá Číňanka v osmifinále vyřadila nasazenou jedenáctku Darju Kasatkinovou (4:6, 6:4, 6:3). V dvouapůlhodinovém utkání bylo k vidění celkem 15 ztracených servisů.

Úvodní dvě kola vyhrála ve dvou setech, ve druhém zaskočila 6:4, 6:3 úspěšnější krajanku a nasazenou osmičku Qinwen Zheng. Nejvíce práce měla ve třetím kole s domácí Caroline Dolehideovou, kterou udolala až v tie-breaku rozhodujícího dějství. Aktuálně 49. hráčka pořadí v hlavní soutěži v Indian Wells debutuje.

Na své první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu dosáhla až loni v říjnu v Soulu a od té doby hraje v životní formě. Dokonce uspěla ve všech třech dosavadních čtvrtfinálových duelech na hlavní tour: v Soulu došla až do finále, v Hobartu se probila z kvalifikace do semifinále a před dvěma týdny v Austinu, kde získala 10 setů v řadě, slavila první triumf.

Vizitka Yue Yuan. (@ Livesport)

Yuan – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Austin (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf)

Bilance: 16:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 16:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 1:3)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Yuan – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dauhá (kvalifikace), Austin (triumf)

Cesta turnajem: Gračovová (6:4, 6:1), (8) Qinwen Zheng (6:4, 6:3), Dolehideová (1:6, 6:4, 7:6), (11) Kasatkinová (4:6, 6:4, 6:3)

Coco Gauffová měla v osmifinále práci usnadněnou. Dvojnásobná deblová šampionka BNP Paribas Open Elise Mertensová totiž trefila jen čtyři vítězné údery a spáchala 22 nevynucených chyb. Američanka tak v den svých 20. narozenin deklasovala Belgičanku za 65 minut 6:0, 6:2 a připsala si svou nejrychlejší výhru na turnaji.

V předchozích kolech naopak potřebovala dohromady čtyři hodiny, nejprve předvedla neskutečný obrat proti Claře Burelové (2:6, 6:3, 7:6) a poté přetlačila 6:2, 7:6 Luciu Bronzettiovou. Světová trojka je ve čtvrtfinále v Indian Wells druhým rokem po sobě, loni ji do semifinále nepustila nasazená dvojka Aryna Sabalenková.

Od začátku loňského srpna se dostala do čtvrtfinále už podeváté (bilance 6:2). Posledních sedm měsíců může hodnotit jako zatím nejlepší období v kariéře, poprvé totiž triumfovala na pětistovkách (Washington), tisícovkách (Cincinnati) i na grandslamech (US Open) a úspěšně obhájila titul v Aucklandu.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Bilance: 15:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 15:3

Bilance proti hráčkám TOP 50: 8:3 (kariérní 72:58)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 4:8)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Gauffová – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023-24)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Burelová (2:6, 6:3, 7:6), Bronzettiová (6:2, 7:6), (24) Mertensová (6:0, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Gauffová bude útočit na své deváté semifinále na akcích WTA 1000 a vyšších a je jasnou favoritkou. Yuan, která byla ještě v říjnu mimo TOP 140 žebříčku a bude debutovat v TOP 40, vyhrála na americké půdě posledních devět zápasů a nastoupí ke svému největšímu čtvrtfinále a k prvnímu souboji s hráčkami TOP 3.

Sakkariová – Navarrová | pátek 02:00 SEČ

Maria Sakkariová čelila v osmifinále v Indian Wells až 61. hráčce pořadí Diane Parryové, a přesto se v rozhodujícím setu dostala do manka brejku. Sedm gamů na returnu v řadě se nepropracovala k jedinému brejkbolu, ovšem následně získala poslední čtyři hry a Francouzku po dvou hodinách a 11 minutách zdolala 6:2, 3:6, 6:3.

Osmadvacetiletá Řekyně dorazila do Indian Wells s novým trenérem a na vítěznou sérii na individuálních turnajích čekala od říjnového vystoupení na tisícovce v Pekingu. Ve dvou ze tří utkání v kalifornské poušti potřebovala všechny tři sety, nicméně si poradila kromě Parryové také s Caroline Garciaovou a 19letou Dianou Šnajderovou.

Čtvrtfinále BNP Paribas Open si zahraje třetím rokem po sobě. Předloni v tomto dějišti padla až ve finále s Igou Šwiatekovou a loni skončila v semifinále. Pokud úřadující šampionka tisícovky v Guadalajaře zapíše další výhru, tak bude Indian Wells jejím prvním podnikem WTA 1000, na kterém zaznamená tři semifinálové účasti.

Vizitka Marie Sakkariové. (@ Livesport)

Sakkariová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)

Bilance: 8:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 8:4

Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:3 (kariérní 69:80)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 9:4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Sakkariová – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Šnajderová (5:7, 6:4, 6:0), (20) Garciaová (6:3, 6:4), Parryová (6:2, 3:6, 6:3)

Emma Navarrová zaregistrovala svůj premiérový skalp TOP 8 a postoupila do svého největšího čtvrtfinále. Dvaadvacetiletá Američanka zaskočila v osmifinále 6:3, 3:6, 6:2 vítězku posledních dvou ročníků Australian Open, světovou dvojku a loňskou finalistku Arynu Sabalenkovou. Čtvrtfinálová účast by mohla stačit na debut v TOP 20 pořadí.

Bývalá finalistka juniorského French Open a šampionka amerického národního šampionátu během životního období exceluje hlavně na domácí půdě. Před necelým rokem byla mimo TOP 120 žebříčku, ovšem v posledních 12 měsících čtyřikrát triumfovala na domácích akcích ITF (na podnicích W60 až W100) a pak se velmi rychle prosadila na nejvyšší tour.

První čtvrtfinále na hlavním okruhu zapsala teprve před 10 měsíci. Celkem jich odehrála už sedm s bilancí 5:2 a v lednu v Hobartu slavila svůj první triumf na této úrovni. V Indian Wells vyhrála všechny tři zápasy ve třech setech, rozhodující sadě se nevyhnula ani proti Lesje Curenkové a Elině Svitolinové.

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (triumf)

Bilance: 18:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 18:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 2:3)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Navarrová – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dauhá (osmifinále), Dubaj (2. kolo), San Diego (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Curenková (4:6, 7:5, 7:5), (16) Svitolinová (6:1, 4:6, 6:3), (2) Sabalenková (6:3, 3:6, 6:2)

Vzájemná bilance: 1:1. Navarrová se radovala loni v září ve čtvrtfinále v kalifornském San Diegu (6:4, 0:6, 7:6), tehdy zaznamenala svůj první skalp TOP 20 a ještě před pár dny jedinou výhru nad hráčkami TOP 10. Sakkariová srovnala účty v únoru ve svém úvodním zápase na tisícovce v Dubaji, kde po 76 minutách zvítězila hladce 6:2, 6:4.

Paul – Ruud | 20:30 SEČ

Tommy Paul asi po zveřejnění losu letošního ročníku BNP Paribas Open vyhlížel osmifinálový souboj s aktuální světovou jedničkou Novakem Djokovičem, kterého nejspíše viděl jako svou nejtěžší překážku. Osmifinále ale nakonec bylo pro 26letého Američana papírově nejsnazším zápasem, přehrál v něm 6:4, 6:3 lucky losera Lucu Nardiho.

Zatímco jeho následující protivník se loni na tvrdých površích trápil, rodák z Voorhees Township ve stejných podmínkách exceloval a hlavně díky výsledkům na betonech si zajistil debut v TOP 20 žebříčku. Mimo jiné dosáhl na své první semifinále na grandslamech (Australian Open) i na Masters (Toronto).

V letošní sezoně posbíral už 10 vítězství na domácí půdě, navíc si na domácích turnajích dvakrát zahrál finále. V aktuálním roce zatím absolvoval jen jeden souboj s hráči TOP 10, ve finále v Delray Beach prohrál jasně 2:6, 3:6 s krajanem Taylorem Fritzem.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dallas (triumf); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (finále)

Bilance: 13:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 9:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 8:20)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Paul – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Delray Beach (finále), Acapulco (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Michelsen (6:2, 6:2), (14) Humbert (6:4, 6:4), Nardi (6:4, 6:3)

Casper Ruud zastavil po obratu nebezpečně rozjetého Gaëla Monfilse a při svém celkově šestém startu na Masters v Indian Wells si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále v tomto dějišti. Proti francouzskému veteránovi prohrával o set a na začátku druhé sady likvidoval několik klíčových brejkbolů. Přemožitele světové osmičky Huberta Hurkacze a bývalého šampiona Camerona Norrieho zdolal po dvou hodinách a 29 minutách.

Kvůli loňskému trápení na tvrdých površích si výrazně pohoršil v žebříčku, dokonce ztratil členství v TOP 10. Za celou předchozí sezonu vyhrál jen 12 utkání na venkovních betonech a první loňskou vítěznou sérii v těchto podmínkách zaznamenal až v říjnu (čtvrtfinále v Pekingu), ovšem letos to má na hardech pod širým nebem 15:3.

Bývalý druhý hráč světa byl velmi dlouho kritizován, že se nedokáže prosadit na těch největší akcích a ani mimo oblíbené antukové dvorce. V posledních letech však v tomto ohledu učinil značný progres a po momentálním postupu do čtvrtfinále v Indian Wells byl alespoň jednou mezi nejlepší osmičkou na osmi z devíti podniků Masters.

Vizitka Caspera Ruuda. (@ Livesport)

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulco, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulco, Los Cabos (finále)

Bilance: 16:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 15:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:1 (kariérní 34:40)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Ruud – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Los Cabos (finále), Acapulco (finále)

Cesta turnajem: volný los, Klein (6:4, 7:6), Fils (6:2, 6:4), Monfils (3:6, 7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Ruud vede 4:1. Paul sice letos v domácím prostředí exceluje, nicméně jeho výkony nejsou úplně přesvědčivé. Proti skvěle hrajícímu Ruudovi tak může mít velké potíže a nejspíše bude muset svou výkonnost pozvednout, pokud chce projít do semifinálové fáze.

Zverev – Alcaraz | 23:00 SEČ

Alexander Zverev zahájil letošní sezonu v týmovém United Cupu a nedotáhl náskok setu proti Alexovi de Minaurovi. Australskou jedničku znovu potkal v osmifinále probíhajícího Masters v Indian Wells a oplatil jí stejnou mincí (5:7, 6:2, 6:3). Zároveň se vyhnul tomu, aby v kalifornské poušti druhým rokem po sobě ztroskotal v osmifinálové fázi.

Šestadvacetiletý Němec přesně nějaké vítězství nad skvěle hrajícím soupeřem potřeboval. Vstup do letošního tenisového roku měl výsledkově výborný, ale mohl být mnohem lepší, kdyby lépe zvládal klíčové momenty. Aktuálně šestý hráč světa si musel snížit sebevědomí, když v semifinále Australian Open nedotáhl náskok dvou setů proti Daniilovi Medveděvovi. Následovaly nečekané porážky s Jordanem Thompsonem v semifinále v Los Cabos a Danielem Altmaierem v prvním kole v Acapulcu.

Na kontě má pět triumfů na podnicích Masters, ovšem v Indian Wells je jeho maximem právě čtvrtfinále. Do něj se v minulosti podíval pouze v roce 2021, kdy v této fázi podlehl 6:4, 3:6, 6:7 domácímu Taylorovi Fritzovi.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos, Australian Open (semifinále)

Bilance: 14:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 14:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:1 (kariérní 50:63)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 16:9)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Zverev – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 13:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Los Cabos (semifinále), Acapulco (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, O'Connell (6:4, 6:4), (27) Griekspoor (7:6, 6:3), (10) De Minaur (5:7, 6:2, 6:3)

Carlos Alcaraz během letošního ročníku Masters v Indian Wells dominuje proti soupeřům, s nimiž měl či stále má negativní bilanci. Ve vzájemné bilanci má navrch i jeho následující protivník Zverev. Dvacetiletý Španěl v předchozích zápasech povolil jen pět gamů Félixovi Augerovi-Aliassimemu a pouze o jednu hru více Fábiánovi Marozsánovi.

V aktuálním roce má za sebou tři odehrané turnaje a pozitivně nemohl hodnotit ani jeden z nich. Na Australian Open skončil ve čtvrtfinále, obhajobu titulu v Buenos Aires uzavřel v semifinále a v Rio de Janeiru si zranil kotník a vzdal první kolo. V posledních dnech však exceluje, a pokud si takovou formu udrží i v následujících týdnech a měsících, zejména v soubojích s nejlepšími hráči světa, pak má jedinečnou šanci výrazně rozšířit svou sbírku úspěchů.

Bývalý lídr žebříčku, který se na obou loňských podnicích před cestou do Indian Wells dostal do finále, čeká na finálovou účast od srpnového Masters v Cincinnati. V Ohiu si zahrál své jediné finále po senzačním triumfu ve Wimbledonu. Po něm totiž nehraje v nejlepší formě a letos prohrál právě se Zverevem na Australian Open a také s Nicolásem Jarrym v Buenos Aires, dokonce ve dvou setech.

Zatímco v Buenos Aires neuspěl, další šanci na úspěšnou obhajobu má nyní na Masters v Indian Wells. Triumf ideálně potřebuje zopakovat, jinak mu totiž hrozí, že přijde o post světové dvojky a bude ho muset přenechat Jannikovi Sinnerovi. V Kalifornii každopádně musí dopadnout lépe než letos neporažený Ital.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 9:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 23:16)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 13:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Buenos Aires (semifinále), Rio de Janeiro (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Arnaldi (6:7, 6:0, 6:1), (31) Auger-Aliassime (6:2, 6:3), Marozsán (6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: Zverev vede 5:3, na betonech 4:1. Alcaraz je sice kurzovým favoritem, nicméně Zverev nejednou dokázal pozvednout svou výkonnost v soubojích se španělským supertalentem, obzvláště na tvrdých površích. Alcaraz je navíc v posledních měsících zranitelnější než obvykle, takže jsou šance na postup spíše vyrovnané.

Medveděv – Rune | pátek 02:00 SEČ

Daniil Medveděv nepůsobil v úvodních dvou zápasech na letošním Masters v Indian Wells přesvědčivě, ovšem včas pozvedl svou výkonnost a v osmifinále vyřadil ve formě hrajícího Grigora Dimitrova. Zatímco ve třetím kole proti Sebastianovi Kordovi ztratil sedmkrát servis, Dimitrovovi za celý zápas nabídl jen dvě brejkbolové šance (6:4, 6:4).

Osmadvacetiletý Rus letos odehrál dva turnaje a z obou odjížděl velmi zklamaný. Hlavně z Australian Open, kde sice vyřadil kolegy z TOP 10 Huberta Hurkacze a Alexandera Zvereva, ale ve finále nedotáhl náskok dvou setů proti Jannikovi Sinnerovi. Následoval semifinálový nezdar proti Ugovi Humbertovi během obhajoby triumfu v Dubaji.

Bývalý šampion US Open patří v posledních letech k nejlepším na severoamerických betonech. V Indian Wells se ovšem poprvé výrazněji prosadil až loni. A to i díky příznivému losu, ve čtvrtfinále přehrál Alejandra Davidoviche a v semifinále Francese Tiafoea. Stopku mu vystavil až ve finále Carlos Alcaraz.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 12:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 12:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 43:42)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 12:5)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Medveděv – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 14:6

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Dubaj (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Carballés (6:2, 6:3), (29) Korda (6:4, 5:7, 6:3), (13) Dimitrov (6:4, 6:4)

Holger Rune napříč všemi úrovněmi vždy exceloval v dramatických třísetových bitvách, nicméně v posledním roce tuto schopnost ztratil. Na Masters v Indian Wells by ji ale mohl znovu najít, protože v osmifinále po odvráceném mečbolu přetlačil 2:6, 7:6, 6:3 bývalého šampiona Taylora Fritze.

V posledních zhruba 10 měsících není v nejlepším rozpoložení a neprezentuje se svým obvyklým sebevědomím, které si snížil i kvůli zdravotním problémům a mizerným výsledkům ve druhé půlce loňské sezony. Dvacetiletý Dán navíc prohrál posledních šest dohraných soubojů s hráči TOP 10.

Ačkoli pokaždé narazil ve čtvrtfinále na Masters na těžkého protivníka, má v této fázi prestižních tisícovek solidní bilanci 3:1 a dokázal v ní porazit Carlose Alcaraze, Novaka Djokoviče a právě Medveděva. Jediný nezdar zaregistroval loni na pařížském Masters po třísetové bitvě s Djokovičem.

Vizitka Holgera Runeho. (@ Livesport)

Rune – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (finále)

Bilance: 13:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 10:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 14:15)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Rune – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Rotterdam (2. kolo), Acapulco (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Raonic (bez boje), (26) Musetti (6:2, 7:6), (12) Fritz (2:6, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 1:1, na betonech se potkávají poprvé. Zdá se, že Rune se v posledních týdnech herně zlepšuje a znovu si buduje sebevědomí, což není dobrá zpráva pro Medveděva. Vzhledem ke zkušenostem a úspěchům ruské jedničky na severoamerických betonech se však dá očekávat, že do dalšího kola postoupí bývalý lídr žebříčku Medveděv.

Čtvrteční program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)

1. Potapovová (28-) - Kosťuková (31-Ukr.)

2. Šwiateková (1-Pol.) - Wozniacká (Dán.)

3. Zverev (6-Něm.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve ve 23:00 SEČ

4. Medveděv (4-) - Rune (7-Dán.) / nejdříve v pátek v 02:00 SEČ



STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)

1. Lehečka (32-ČR) - Sinner (3-It.)

2. Paul (17-USA) - Ruud (9-Nor.)

3. Yue Yuan (Čína) - Gauffová (3-USA) / nejdříve ve 23:00 SEČ

4. Sakkariová (9-Řec.) - Navarrová (23-USA) / nejdříve v pátek v 02:00 SEČ



STADIUM 3 (od 23:00 SEČ)

1. Hunterová/Siniaková (3-Austr./ČR) - Muhammadová/Šibaharaová (USA/Jap.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje