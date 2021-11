Preview: Turnaj mistrů

V neděli startuje letošní ročník Turnaje mistrů. O prestižní trofej se bude nově bojovat v italském Turíně. Hala s názvem Pala Alpitour bude závěrečný vrchol sezony hostit až do roku 2025.

Letošními účastníky jsou světová jednička a pětinásobný šampion Novak Djokovič, loňský vítěz Daniil Medveděv, další bývalí šampioni Stefanos Tsitsipas a Alexander Zverev, Andrej Rubljov, Matteo Berrettini a debutanti Casper Ruud s Hubertem Hurkaczem. Mezi největší favority se řadí kvarteto nejvýše nasazených.

V Zelené skupině jsou Djokovič, Tsitsipas, Rubljov a Ruud. Do Červené skupiny byli nalosováni Medveděv, Zverev, Berrettini a Hurkacz.

Herní pole se oproti loňskému ročníku příliš nezměnilo. Loni v Londýně bojovali Djokovič, Medveděv, Zverev, Tsitsipas a Rubljov, Berrettini si turnaj vyzkoušel předloni. Chybět budou Rafael Nadal, Dominic Thiem a Diego Schwartzman, dva z nich nahradí debutanti Ruud s Hurkaczem.

Hráči se nejprve utkají v rámci skupin systémem každý s každým a dva nejlepší z každé skupiny postoupí do semifinále. Vítězové skupin na sebe mohou narazit nejdříve ve finále, které je na programu v neděli 22. listopadu.

Djokovič se bez ohledu na výsledky v Turíně udrží na tenisovém trůnu a rekordně posedmé v kariéře na něm přezimuje.

Celková dotace činí 7,25 milionu dolarů (cca 159,86 milionu korun). Neporažený vítěz si přijde na približně 2,32 milionu dolarů (cca 51,16 milionu korun) a 1 500 bodů do žebříčku.

Rozlosována je i čtyřhra, která se bude hrát ve stejném formátu jako dvouhra.



Vizitky



Novak Djokovič ovládl letošní Australian Open, French Open i Wimbledon a dorovnal s 20 grandslamovými triumfy rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala. Poté měl 34letý Srb možnost jako první muž v historii zkompletoval Golden Slam, ale z olympiády v Tokiu nakonec odjel bez medaile. Nepodařilo se mu dosáhnout ani na kalendářní Grand Slam, který v minulosti dokázali získat pouze dva tenisté, ve finále US Open totiž podlehl Daniilovi Medveděvovi.

Nejlepší výsledky: Paříž, Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); US Open, Řím (finále); OH Tokio, Bělehrad (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (triumf)

Bilance: 48-6

Bilance v hale: 4-0

Bilance proti hráčům Top 10: 12-3 (kariérní 227-103)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (finále)

Nejúspěšnější hráč sezony se po US Open představil až v předchozím týdnu v Paříži a částečně si spravil chuť. V hale Bercy triumfoval již pošesté, získal první letošní trofej z Masters, a navíc ve finále oplatil porážku Daniilovi Medveděvovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Paříž (triumf)

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval už počtrnácté, ve skupinové fázi neuspěl jen čtyřikrát. Pětinásobný šampion loni vypadl v semifinále, což se mu stalo teprve podruhé (2010). Pokud v Turíně získá titul, vyrovná rekord Rogera Federera.

Kariérní bilance: 39-16

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Soupeři ve skupině

1. Tsitsipas | H2H 6-2

2. Rubljov | H2H 0-0

3. Ruud | H2H 1-0





Daniil Medveděv už několikátým rokem patří k tomu nejlepšímu, co mužský tenisový okruh nabízí. Pětadvacetiletý Rus skvělou formu z posledních sezon korunoval triumfem na US Open a ziskem premiérového grandslamového titulu, ve finále zastavil Novaka Djokoviče. Letos zvládl 54 ze 66 zápasů a kraloval ještě na Masters v Torontu, Mallorce a v marseillské hale.

Nejlepší výsledky: US Open, Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Paříž, Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (triumf); Paříž (finále)

Bilance: 54-12

Bilance v hale: 9-2

Bilance proti hráčům Top 10: 7-4 (kariérní 23-23)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

I po triumfu na US Open si vede výborně. V osmifinále v Indian Wells sice zahodil jasné vedení proti Grigorovi Dimitrovovi, ale na halovém Masters v Paříži prošel až do finále, v němž podlehl Novakovi Djokovičovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Paříž (finále)

Turnaje mistrů se zúčastní potřetí. Zatímco při předloňském debutu se nedočkal jediné výhry, loni uspěl ve všech pěti utkáních.

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: triumf

Soupeři ve skupině

1. Zverev | H2H 5-5

2. Berrettini | H2H 2-0

3. Hurkacz | H2H 1-1





Alexander Zverev má celou sezonu vynikající formu, ale ve druhé půlce exceluje. Čtyřiadvacetiletý německý tenista po překvapivém vyřazení v osmifinále Wimbledonu ovládl olympijské hry v Tokiu, Masters v Cincinnati a jeho vítěznou sérii až v semifinále US Open zastavil Novak Djokovič. Letos triumfoval ještě v Acapulku, na Masters v Madridu a ve Vídni.

Nejlepší výsledky: Vídeň, Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); Paříž, US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (triumf); Paříž (semifinále)

Bilance: 55-14

Bilance v hale: 9-2

Bilance proti hráčům Top 10: 8-7 (kariérní 35-42)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Po vítězné šňůře čítající 16 zápasů se do závěrečných kol probojoval také v Indian Wells (ČF), vídeňské hale (triumf) a na Masters v Paříži, kde v semifinále nenašel recept na Daniila Medveděva.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (semifinále)

Turnaj mistrů absolvuje popáté. Dvakrát vypadl ve skupině (2017 a 2020), před třemi lety prestižní akci ovládl a předloni padl v semifinále.

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: triumf (2018)

Loňský výsledek: skupina

Soupeři ve skupině

1. Medveděv | H2H 5-5

2. Berrettini | H2H 3-1

3. Hurkacz | H2H 1-0





Stefanos Tsitsipas patřil v první polovině sezony k nejlepším na tour. Třiadvacetiletý Řek se pravidelně dostával do posledních kol a ovládl Monte Carlo (první triumf na Masters) a Lyon a na French Open absolvoval své premiérové finále na grandslamových turnajích, v němž neudržel náskok 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi.

Nejlepší výsledky: Lyon, Monte Carlo (triumf); French Open, Barcelona, Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (semifinále)

Bilance: 55-18

Bilance v hale: 6-4

Bilance proti hráčům Top 10: 5-7 (kariérní 23-31)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Právě od prohraného finále v Paříži se extrémně trápí a zaznamenal několik překvapivých porážek. Halové generálky se mu vůbec nepovedly, ve Vídni ve druhém kole neuhájil vedení proti Francesovi Tiafoeovi a na Masters v Paříži vzdal hned první zápas.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Vídeň (2. kolo), Paříž (2. kolo)

Na Turnaji mistrů debutoval předloni a senzačně si došel pro trofej pro vítěze. Loni naopak s bilancí 1-2 skončil už ve skupinových bojích.

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: skupina

Soupeři ve skupině

1. Djokovič | H2H 2-6

2. Rubljov | H2H 3-4

3. Ruud | H2H 2-1





Andrej Rubljov patřil v úvodní půlce sezony k pravidelným postupujícím do závěrečných kol, absolvoval tři finále a v rotterdamské hale ukořistil titul. V létě si o trofej zahrál ještě na Masters v Cincinnati, ale pak přišel zlom a teď se 24letý reprezentant Ruska ohromně trápí.

Nejlepší výsledky: Rotterdam (triumf); Cincinnati, Halle, Monte Carlo (finále); San Diego, Miami, Dubaj, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (triumf)

Bilance: 48-20

Bilance v hale: 7-3

Bilance proti hráčům Top 10: 3-3 (kariérní 12-20)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (3. kolo)

Po finále v Cincinnati má mizernou bilanci 7-6 a na posledních čtyřech akcích nedokázal porazit více než jednoho soupeře. Navíc zaznamenal porážky s Francesem Tiafoem, Cameronem Norriem, Tommym Paulem, Adrianem Mannarinem, Boticem van de Zandschulpem a Taylorem Fritzem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Moskva (2. kolo), Petrohrad (čtvrtfinále), Paříž (2. kolo)

Na závěrečný vrchol sezony se poprvé probojoval loni, zvládl jediný ze tří zápasů a skončil ve skupině.

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: skupina (2020-21)

Loňský výsledek: skupina

Soupeři ve skupině

1. Djokovič | H2H 0-0

2. Tsitsipas | H2H 4-3

3. Ruud | H2H 4-0





Matteo Berrettini má za sebou navzdory zdravotním potížím čtyři letošní finále a prožívá jednu z nejlepších sezon své kariéry, díky níž se pohodlně usadil v Top 10 žebříčku ATP. Kromě triumfů v Bělehradu a londýnském Queen's Clubu si 25letý italský talent zahrál své premiérové finále na grandslamech (Wimbledon) i turnajích Masters (Madrid).

Nejlepší výsledky: Queens, Bělehrad (triumf); Wimbledon, Madrid (finále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 41-11

Bilance v hale: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-6 (kariérní 7-14)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (finále), US Open (čtvrtfinále)

Po finále Wimbledonu (porážka s Novakem Djokovičem) ale přišel propad formy. Od té doby byl nejdále ve čtvrtfinále na US Open a ve vídeňské hale, kde absolvoval jedinou generálku. V posledních měsících prohrál s hráči, proti kterým byl favoritem (Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz a Carlos Alcaraz).

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále)

Na Turnaji mistrů startuje podruhé, předloni vypadl ve skupině.

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: skupina (2019)

Loňský výsledek: nehrál

Soupeři ve skupině

1. Medveděv | H2H 0-2

2. Zverev | H2H 1-3

3. Hurkacz | H2H 2-1





Casper Ruud se na Turnaj mistrů poprvé kvalifikoval díky zisku pěti trofejí a hlavně konzistentním a skvělým výsledkům. Za sebou má 17 turnajů ATP a pouze dvakrát se nedostal alespoň do čtvrtfinále. Dvaadvacetiletý Nor si kromě premiérové účasti na závěrečném vrcholu sezony vysloužil i debut v elitní desítce světového hodnocení.

Nejlepší výsledky: San Diego, Kitzbühel, Gstaad, Bastad, Ženeva (triumf); Madrid, Mnichov, Monte Carlo (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 53-15

Bilance v hale: 5-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-7 (kariérní 3-13)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Na halových generálkách nastartoval další sérii čtvrtfinálových účastí, mezi nejlepší osmičku se podíval ve Vídni (porážka s Jannikem Sinnerem) i na Masters v Paříži (s Alexanderem Zverevem).

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (čtvrtfinále)

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Soupeři ve skupině

1. Djokovič | H2H 0-1

2. Tsitsipas | H2H 1-2

3. Rubljov | H2H 0-4





Hubert Hurkacz si svůj debut na Turnaji mistrů odbyde navzdory nevyrovnaným výsledkům. Čtyřiadvacetiletý Polák do aktuálního tenisového roku vstoupil triumfem v Delray Beach, v dubnu v Miami senzačně získal první trofej z Masters, ve Wimbledonu uhrál semifinále, přestože do Londýna dorazil se sérií šesti porážek, a přemožitele nenašel ještě v hale v Métách.

Nejlepší výsledky: Méty, Miami, Delray Beach (triumf); Paříž, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Méty (triumf); Paříž (semifinále)

Bilance: 36-20

Bilance v hale: 8-4

Bilance proti hráčům Top 10: 4-4 (kariérní 9-13)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (2. kolo)

Nevyrovnané výkony ho provází i v posledních týdnech. Po triumfu v Métách padl ve druhém kole v San Diegu, v Indian Wells se naopak dostal až do čtvrtfinále, ale pak ve Vídni ztroskotal na prvním soupeři. Při posledním vystoupení na Masters v Paříži měl v semifinále blízko ke skalpu Novaka Djokoviče.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Vídeň (1. kolo), Paříž (semifinále)

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Soupeři ve skupině

1. Medveděv | H2H 1-1

2. Zverev | H2H 0-1

3. Berrettini | H2H 1-2