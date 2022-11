Preview Turnaje mistrů: Nadal má ve skupině dva debutanty, Djokovič bude čelit dvěma bývalým šampionům

V neděli startuje letošní ročník Turnaje mistrů. O prestižní trofej se od loňského roku bojuje v italském Turíně, který vystřídal britský Londýn. Hala s názvem Pala Alpitour bude závěrečný vrchol sezony hostit až do roku 2025.

Letošními účastníky jsou Rafael Nadal, který tuto akci ještě nikdy nevyhrál, pětinásobný šampion Novak Djokovič, předloňský vítěz Daniil Medveděv, další bývalý šampion Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andrej Rubljov a debutanti Félix Auger-Aliassime s Taylorem Fritzem. Z kvalifikovaných se kvůli zranění nepředstaví světová jednička Carlos Alcaraz.

V Zelené skupině jsou Nadal, Ruud, Auger-Aliassime a Fritz. Do Červené skupiny byli nalosováni Tsitsipas, Medveděv, Rubljov a Djokovič.

Herní pole se oproti loňskému ročníku až tak moc nezměnilo. Účast si zopakují Djokovič, Tsitsipas, Rubljov, Ruud a Medveděv.

Hráči se nejprve utkají v rámci skupin systémem každý s každým a dva nejlepší z každé skupiny postoupí do semifinále. Vítězové skupin na sebe mohou narazit nejdříve ve finále, které je na programu v neděli 20. listopadu.

Alcaraze mohou z tenisového trůnu sesadit Nadal a Tsitsipas. Nadal potřebuje bez porážky dojít do finále nebo Turnaj mistrů vyhrát a Tsitsipas by musel zvládnout všech pět zápasů.

Celková dotace činí rekordních 14,75 milionu dolarů (cca 358,7 milionu korun). Neporažený vítěz si přijde na zhruba 4,74 milionu dolarů (cca 115,3 milionu korun) a 1 500 bodů do žebříčku.

Rozlosována je i čtyřhra, která se bude hrát ve stejném formátu jako dvouhra.



Vizitky



Rafael Nadal měl famózní první půlku sezony, když zvládl úvodních 20 zápasů, ovládl Australian Open, French Open, Acapulko a generálku v Melbourne a hrál finále na Masters v Indian Wells. V následujících měsících však dosáhl na jedinou semifinálovou účast a zase ho začalo zlobit zdraví. Přesto má 36letý Španěl možnost zakončit rok na postu světové jedničky.

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F); Wimbledon (SF)

Největší úspěchy v hale: čeká na první výhru

Bilance: 38-6

Bilance v hale: 0-1

Bilance proti hráčům Top 10: 7-1 (kariérní 185-100)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (SF), US Open (OF)

V posledních pěti měsících se zúčastnil pouze Wimbledonu (odstoupil před semifinále), Masters v Cincinnati (prohrál úvodní zápas), US Open (skončil v osmifinále), rozlučky Rogera Federera v Laver Cupu a Masters v Paříži (ztroskotal na prvním soupeři).

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Paříž (2K)

Za sebou má 10 startů na Turnaji mistrů a nikdy ho nevyhrál. Dvakrát byl ve finále, před 12 lety v něm podlehl Rogerovi Federerovi a o tři roky později byl nad jeho síly Novak Djokovič. Na prestižní akci se vrací po dvou letech.

Kariérní bilance: 20-16

Nejlepší výsledek: finále (2010, 2013)

Loňský výsledek: nehrál

Soupeři ve skupině

1. Ruud | H2H 1-0

2. Auger-Aliassime | H2H 2-0

3. Fritz | H2H 2-1





Stefanos Tsitsipas letos posbíral nejvíce výher na tour, ale určitě od sebe v probíhající sezoně očekával více. V tomto roce ukořistil pouhé dva tituly, ačkoli si finále zahrál celkem sedmkrát. Čtyřiadvacetiletý Řek navíc asi nebude úplně spokojený ani s grandslamovými výsledky, do druhého týdne se dostal pouze na Australian Open a French Open.

Nejlepší výsledky: Mallorca, Monte Carlo (T); Stockholm, Astana, Cincinnati, Řím, Rotterdam (F); Paříž, Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm, Astana, Rotterdam (F); Paříž (SF)

Bilance: 60-22

Bilance v hale: 17-7

Bilance proti hráčům Top 10: 7-6 (kariérní 30-38)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (3K), US Open (1K)

V hale v tomto roce účinkoval šestkrát a pouze na konci října ve Vídni se nedostal alespoň do čtvrtfinále, když ve druhém kole nedotáhl náskok proti svému neoblíbenému soupeři Bornovi Čoričovi. Na dalších říjnových akcích v Astaně (Novak Djokovič) a ve Stockholmu (Holger Rune) byl ve finále. Na posledním Masters sezony v Paříži prohrál semifinálovou bitvu s Djokovičem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Astana (F), Stockholm (F), Vídeň (2K), Paříž (SF)

Na Turnaji mistrů debutoval v roce 2019 a senzačně ho vyhrál. Při dalších dvou startech vypadl již ve skupinové fázi. Loni po nezvládnutém úvodním zápase odstoupil.

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: skupina

Soupeři ve skupině

1. Medveděv | H2H 3-7

2. Rubljov | H2H 5-5

3. Djokovič | H2H 2-9





Casper Ruud zakončí další skvělou sezonu na Turnaji mistrů. Třiadvacetiletý Nor byl letos šestkrát ve finále, z toho dvakrát na grandslamových podnicích, získal tři tituly, a dokonce se mohl po skončení US Open stát světovou jedničkou. V letošním roce se zase o kus zlepšil na tvrdých površích a nic na tom nemění ani nepovedené poslední dva měsíce.

Nejlepší výsledky: Gstaad, Ženeva, Buenos Aires (T); US Open, French Open, Miami (F); Montréal, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (OF)

Bilance: 48-20

Bilance v hale: 2-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 6-19)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (F), Wimbledon (2K), US Open (F)

Po skončení US Open se mu úplně přestalo dařit. Na následujících čtyřech akcích se dočkal pouhých dvou vítězství, přičemž na halových turnajích prohrál se Stanem Wawrinkou a Lorenzem Musettim a dokázal najít recept pouze na Richarda Gasqueta.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Basilej (1K), Paříž (OF)

Turnaj mistrů si poprvé vyzkoušel loni a prošel do semifinále, v němž ho zastavil Daniil Medveděv.

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Soupeři ve skupině

1. Nadal | H2H 0-1

2. Auger-Aliassime | H2H 3-2

3. Fritz | H2H 0-0





Daniil Medveděv měl nakročeno k další povedené sezoně, jenže ve finále Australian Open zahodil jasný náskok, titul nezískal a od té doby není stejným hráčem. V letošním roce získal jen dvě trofeje, a to na 250 v Los Cabos a 500 ve Vídni, na postu světové jedničky se moc neohřál a na dalších dvou majorech uhrál shodně osmifinále.

Nejlepší výsledky: Vídeň, Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Astana, Cincinnati, Acapulko (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (T); Astana (SF)

Bilance: 45-16

Bilance v hale: 8-3

Bilance proti hráčům Top 10: 3-5 (kariérní 29-29)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-), US Open (OF)

Po dalším zklamání na US Open začal halovou část roku v Métách a vypadl hned se Stanem Wawrinkou. Mnohem lepší to bylo v následujících týdnech, kdy to vypadalo, že se vrátil do své nejlepší formy, v Astaně (skreč v semifinále) i ve Vídni (triumf) totiž dominoval. Na Masters v Paříži naopak ztroskotal hned na Alexovi de Minaurovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Astana (SF), Vídeň (T), Paříž (2K)

Na akci pro osm nejlepších tenistů roku debutal v roce 2019 a skončil ve skupině. Následující ročník však ovládl a loni prohrál až ve finále s Alexanderem Zverevem.

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: finále

Soupeři ve skupině

1. Tsitsipas | H2H 7-3

2. Rubljov | H2H 5-1

3. Djokovič | H2H 4-7





Félix Auger-Aliassime své nejlepší letošní výsledky posbíral na halových turnajích, vypracoval se na šesté místo v žebříčku a hlavně už v únoru v Rotterdamu zlomil sérii osmi finálových porážek a dočkal se svého premiérového triumfu na nejvyšším okruhu. Všech pět letošních finále si 22letý Kanaďan zahrál na tvrdém povrchu pod střechou a ve čtyřech uspěl.

Nejlepší výsledky: Basilej, Antverpy, Florencie, Rotterdam (T); Marseille (F); Paříž, Los Cabos, Hertogenbosch (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej, Antverpy, Florencie, Rotterdam (T); Marseille (F); Paříž (SF)

Bilance: 56-25

Bilance v hale: 25-4

Bilance proti hráčům Top 10: 6-7 (kariérní 12-27)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (OF), Wimbledon (1K), US Open (2K)

V posledním měsíci v hale exceloval. Dokonce předvedl sérii 16 vítězství, když během tří týdnů ovládl Florencii, Antverpy i "pětistovku" v Basileji a probojoval se do semifinále pařížského Masters. V něm byl nad jeho síly rozjetý Holger Rune.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Astana (1K), Florencie (T), Antverpy (T), Basilej (T), Paříž (SF)

Na Turnaji mistrů debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Soupeři ve skupině

1. Nadal | H2H 0-2

2. Ruud | H2H 2-3

3. Fritz | H2H 0-1





Andrej Rubljov letos posbíral čtyři trofeje, polovinu z nich na halových betonech. Stále však čeká na výraznější průlom na grandslamech a také první triumf na podnicích série Masters. Pětadvacetiletý Rus může v Turíně dosáhnout na metu 50 vítězství, na tvrdém povrchu v hale zvládl 16 z 20 odehraných duelů v tomto roce.

Nejlepší výsledky: Gijón, Bělehrad, Dubaj, Marseille (T); Astana, Washington, Bastad, Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy v hale: Gijón, Marseille (T); Astana, Rotterdam (SF)

Bilance: 49-18

Bilance v hale: 16-4

Bilance proti hráčům Top 10: 3-3 (kariérní 16-25)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (-), US Open (ČF)

Do závěrečné fáze sezony vstoupil solidně, v Astaně se suverénně probojoval do semifinále a v Gijónu získal čtvrtý letošní titul. Ve Vídni a na Masters v Paříži však ztroskotal na v pořadí už druhém protivníkovi, Grigorovi Dimitrovovi a pozdějším šampionovi Holgerovi Runemu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Astana (SF), Gijón (T), Vídeň (2K), Paříž (OF)

Turnaje mistrů se účastní třetím rokem po sobě, při obou předchozích startech skončil s bilancí 1-2 v základní skupině.

Kariérní bilance: 2-4

Nejlepší výsledek: skupina (2020-22)

Loňský výsledek: skupina

Soupeři ve skupině

1. Tsitsipas | H2H 5-5

2. Medveděv | H2H 1-5

3. Djokovič | H2H 1-1





Novak Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos absolvoval pouhých deset turnajů a přišel o kompletní australské léto i sezonu amerických betonů. Přesto posbíral šest finálových účastí, získal čtyři trofeje, obhájil triumf ve Wimbledonu a skončil v nejlepší osmičce v letošní race. Pětatřicetiletý Srb zvládl 29 z posledních 31 duelů na individuálních turnajích.

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Paříž, Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T); Paříž (F)

Bilance: 37-7

Bilance v hale: 14-2

Bilance proti hráčům Top 10: 6-3 (kariérní 235-107)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Po úspěšné obhajobě ve Wimbledonu se na klasické turnaje vrátil až na konci září a na halových betonech exceloval. Přemožitele nenašel v Tel Avivu ani Astaně a k dalšímu triumfu měl blízko na Masters v Paříži, kde ve finále podlehl Holgerovi Runemu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Astana (T), Paříž (F)

Turnaj mistrů si zahraje popatnácté v kariéře, pětkrát jej ovládl a pouze čtyřikrát neprošel skupinovou fází. Poslední dva ročníky pro něj skončily v semifinále a letos dostane další šanci vyrovnat rekord Rogera Federera.

Kariérní bilance: 42-17

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Soupeři ve skupině

1. Tsitsipas | H2H 9-2

2. Medveděv | H2H 7-4

3. Rubljov | H2H 1-1





Taylor Fritz bude bez ohledu na výsledek na Turnaji mistrů hodnotit letošní sezonu jako tu jasně nejpovedenější. Pětadvacetiletý Američan ukončil skoro tříleté čekání na druhou trofej, ovládl Masters v Indian Wells, 500 v Tokiu a 250 v Eastbourne a dvakrát vylepšil své grandslamové maximum (Australian Open OF a Wimbledon ČF). Navíc debutoval v Top 10.

Nejlepší výsledky: Tokio, Eastbourne, Indian Wells (T)

Největší úspěchy v hale: Dallas (ČF)

Bilance: 43-19

Bilance v hale: 4-3

Bilance proti hráčům Top 10: 4-5 (kariérní 13-27)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (ČF), US Open (1K)

V hale letos absolvoval tři akce a ani na jedné se nedočkal vítězné série. Po triumfu v Tokiu se představil ve Vídni a na Masters v Paříži, kde byli nad jeho síly Denis Shapovalov a překvapivě loučící se veterán Gilles Simon.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Vídeň (2K), Paříž (2K)

Na Turnaji mistrů debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Soupeři ve skupině

1. Nadal | H2H 1-2

2. Ruud | H2H 0-0

3. Auger-Aliassime | H2H 1-0