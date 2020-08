Preview: US Open ženy

Již v pondělí startuje hlavní soutěž obvykle závěrečného grandslamu sezony US Open. O stříbrný pohár se bude bojovat od 31. srpna do 12. září.

Herní pole vede při absenci šesti hráček Top 10 světová trojka, česká jednička a finalistka ročníku 2016 Karolína Plíšková. Mezi největší favoritky se dle sázkových kanceláří kromě Plíškové řadí vítězka letošního Australian Open Sofia Keninová, majitelka 23 grandslamových trofejí a šestinásobná šampionka Serena Williamsová a vítězka předloňského ročníku Naomi Ósakaová.

Mezi nasazenými z českých tenistek figurují ještě Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. Jistý start v hlavní soutěži mají také Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a Tereza Martincová.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, nebudou ve Flushing Meadows startovat členky elitní desítky Simona Halepová, Elina Svitolinová, obhájkyně titulu Bianca Andreescuová, Kiki Bertensová a Belinda Bencicová. Účast odřekly i Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková, Světlana Kuzněcovová, Jelena Ostapenková, Polona Hercogová, Fiona Ferrová, Su-Wei Hsieh, Carla Suárezová, Tamara Zidanšeková, Andrea Petkovicová, Xiyu Wang, Priscilla Honová a Mónica Niculescuová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí tenistky CiCi Bellisová, Robin Montgomeryová, Hailey Baptisteová, Allie Kiicková, Katrina Scottová, Sachia Vickeryová, Claire Liuová a Belgičanka Kim Clijstersová.

Letošní ročník amerického grandslamu bude velmi neobvyklý. Kvůli pandemii koronaviru se bude poprvé v historii konat bez diváků a průběh turnaje budou provázet velmi přísná opatření. Navíc se ani neuskutečnily kvalifikační boje.

Světová jednička Ashleigh Bartyová se bez ohledu na výsledky letošního US Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí přibližně 53,4 milionu dolarů (cca 1,19 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě tří milionů dolarů (cca 66,7 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku WTA.



Největší favoritky



Karolína Plíšková vstoupila do letošní sezony tím nejlepším možným způsobem, když ovládla úvodní podnik sezony v Brisbane. Od té doby se jí však nedaří. Dva zápasy v řadě dokázala naposledy vyhrát na Australian Open, kde vypadla ve třetím kole.

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (vítězka)

Bilance: 8-4

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Plíškové se od lednového triumfu v Brisbane dál nedaří. Po restartu sezony se ve Flushing Meadows představila na přípravném turnaji a hned v úvodním zápase prohrála s Veronikou Kuděrmetovovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: New York (2. kolo)

Plíšková má US Open, na kterém si hlavní soutěž zahraje poosmé, jistě v oblibě. Ve Flushing Meadows si v roce 2016 zahrála své jediné dosavadní grandslamové finále a od té doby se pravidelně účastní druhého týdne. Loni v osmifinále podlehla Johanně Kontaové.

Kariérní bilance: 19-7

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Kalininová | H2H 0-0

2K: Paoliniová | H2H 0-0, NEBO Garciaová | H2H 3-3

3K: (28) Bradyová | H2H 1-0

OF: (13) Riskeová | H2H 8-1

ČF: (8) Martičová | H2H 2-4

SF: (4) Ósakaová | H2H 3-2

F: (2) Keninová | H2H 4-0





Sofia Keninová na začátku sezony senzačně ovládla Australian Open, ale od té doby svou nejlepší formu marně hledá, přestože s odřenýma ušima triumfovala na slabě obsazeném halovém podniku v Lyonu.

Nejlepší výsledky: Lyon, Australian Open (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (vítězka)

Bilance: 15-6

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Grandslamy: Australian Open (vítězka)

To se potvrdilo i na přípravném turnaji v dějišti US Open. Keninová skončila hned po úvodním zápase, v němž proti Alizé Cornetové neuhrála ani set.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: New York (2. kolo)

Keninová bude hrát hlavní soutěž US Open pošesté. Jejím maximem je třetí kolo, které si zahrála v posledních třech letech. Loni v něm nenašla recept na krajanku Madison Keysovou.

Kariérní bilance: 6-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017 - 2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Wickmayerová | H2H 0-1

2K: Zvonarevová | H2H 0-0, NEBO Fernandezová | H2H 0-0

3K: (27) Džabúrová | H2H 4-1

OF: (16) Mertensová | H2H 2-0

ČF: (5) Sabalenková | H2H 0-2

SF: (3) S. Williamsová | H2H 1-0

F: (1) Kar. Plíšková | H2H 0-4





Serena Williamsová i ve 38 letech patří k největším favoritkám. Vždyť po návratu z mateřské pauzy (březen 2018) byla čtyřikrát ve finále grandslamu, ačkoli ani jednou neuspěla. Finálové prokletí alespoň částečně prolomila, když ovládla úvodní podnik sezony v Aucklandu. Na Australian Open však letos vypadla již ve třetím kole.

Nejlepší výsledky: Auckland (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (vítězka)

Bilance: 11-4

Bilance na venkovních betonech: 10-3

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Williamsová, která stále útočí na vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí, je po restartu sezony velmi aktivní. Na domácí půdě se zúčastnila malého turnaje v Lexingtonu (ve čtvrtfinále prohrála bitvu s krajankou Shelby Rogersovou), i přípravné akce právě ve Flushing Meadows, kde v osmifinále nedopodávala souboj s Marií Sakkariovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Lexington (čtvrtfinále), New York (osmifinále)

Williamsová bude hrát své jubilejní 20. US Open a útočit na 11. finále. Se šesti triumfy a 101 výhrami je jednou z nejúspěšnějších hráček turnaje. V posledních dvou letech padla až ve finále, nejprve s Naomi Ósakaovou a loni s Biancou Andreescuovou.

Kariérní bilance: 101-13

Nejlepší výsledek: vítězka (1999, 2002, 2008, 2012 - 2014)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Ahnová | H2H 0-0

2K: Gasparjanová | H2H 2-0, NEBO Puigová | H2H 0-0

3K: (26) Stephensová | H2H 5-1

OF: (15) Sakkariová | H2H 0-1

ČF: (7) Keysová | H2H 3-0

SF: (2) Keninová | H2H 0-1

F: (1) Kar. Plíšková | H2H 2-2





Naomi Ósakaová před pauzou stihla odehrát jen dva turnaje. V Brisbane sahala po finálové účasti, ale nevyužila mečbol proti Karolíně Plíškové. Australian Open, kde loni slavila druhý grandslamový triumf, se jí nepovedlo, už ve třetím kole prohrála s Cori Gauffovou.

Nejlepší výsledky: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 9-3

Bilance na venkovních betonech: 9-2

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Ósakaová se po restartu sezony předvedla ve skvělé formě. Na přípravném podniku ve Flushing Meadows vyřadila Karolínu Muchovou, Dajanu Jastremskou, Anett Kontaveitovou a Elise Mertensovou. K finále však kvůli zranění zadního stehenního svalu nenastoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: New York (finále)

Ósakaová předloni obvykle závěrečný grandslam sezony senzačně ovládla a získala svůj první grandslamový titul, tehdy jí bylo pouhých 20 let. Na něj loni nenavázala, když v osmifinále nestačila na Belindu Bencicovou. Hlavní soutěž si zahraje popáté.

Kariérní bilance: 14-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Doiová | H2H 1-0

2K: Giorgiová | H2H 1-0, NEBO van Uytvancková | H2H 0-1

3K: (31) Sevastovová | H2H 3-2

OF: (14) Kontaveitová | H2H 4-0

ČF: (6) Kvitová | H2H 2-0

SF: (1) Kar. Plíšková | H2H 2-3

F: (2) Keninová | H2H 2-2



Češky v akci



Petra Kvitová měla velmi solidní vstup do sezony, když v Brisbane uhrála semifinále, na Australian Open čtvrtfinále a v Dauhá až ve finále podlehla Aryně Sabalenkové. Do závěrečných kol se podívala i v petrohradské hale, ale kvůli zdravotním potížím nenastoupila ke čtvrtfinále.

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 12-4

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Kvitová se během koronavirové přestávky trápila s problémovým levým předloktím a spoustu zápasů musela kvůli zranění vynechat. Po restartu sezony se vrátila na přípravném turnaji v New Yorku, kde hned v prvním zápase překvapivě prohrála s krajankou Marií Bouzkovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: New York (2. kolo)

US Open je pro Kvitovou nejméně úspěšným grandslamem. Jejím maximem je čtvrtfinále z let 2015 a 2017, loni vypadla už ve druhém kole s Andreou Petkovicovou. Hlavní soutěž si zahraje potřinácté.

Kariérní bilance: 26-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Kvitová má velmi příznivý los. Coby nasazená šestka začne proti Irině Beguové. Pokud potvrdí roli favoritky, čeká ji Kateryna Kozlovová, nebo Whitney Osuigweová. O osmifinále by si mohla zahrát se svou poslední přemožitelkou Marií Bouzkovou, Jessicou Pegulaovou, Kirsten Flipkensovou, nebo nasazenou Rebeccou Petersonovou. V osmifinále by se mohla střetnout s Jelenou Rybakinovou, nebo Dajanou Jastremskou. Ve čtvrtfinále na ni vychází jedna z největších favoritek Naomi Ósakaová a do semifinále krajanka a turnajová jednička Karolína Plíšková.





Markétě Vondroušové se povedl pouze úvodní turnaj. Na novém podniku v Adelaide suverénně prošla do čtvrtfinále, v němž podlehla světové jedničce Ashleigh Bartyové. Na dalších čtyřech turnajích však vyhrála jediný zápas.

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 3-7

Bilance na venkovních betonech: 3-6

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Vondroušová i po restartu sezony pokračuje v trápení z úvodu roku. Na antuce v Palermu neudržela vedení proti kvalifikantce Kaje Juvanové a také na přípravném turnaji v New Yorku pro ni bylo konečnou první kolo, ve kterém prohrála s kvalifikantkou Laurou Siegemundovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: New York (1. kolo)

Vondroušová se US Open zúčastní potřetí, loni ve Flushing Meadows kvůli zranění nestartovala. Nejdále se dostala do osmifinále, v něm předloni nestačila na Lesju Curenkovou.

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: nehrála

Vondroušová je nasazenou dvanáctkou. Otázkou je, zda v momentální mizerné formě dokáže příznivého losu využít. Na úvod ji čeká Greet Minnenová, poté Francesca Di Lorenzová, nebo Aljaksandra Sasnovičová a ve třetím kole nejspíše nasazená Julia Putincevová. Pokud by se dostala do osmifinále, určitě by měla proti Petře Martičové, nebo Kristině Mladenovicové šanci na postup. Ve čtvrtfinále by si mohla zahrát s turnajovou jedničkou Karolínou Plíškovou.





Karolína Muchová má za sebou nejlepší sezonu kariéry, ale ta letošní je pro ni zatím trápením. Talentovaná Češka ještě na žádném z pěti odehraných turnajů nedokázala vyhrát dva zápasy v řadě.

Nejlepší výsledky: New York, Dauhá, Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York, Dauhá, Australian Open (2. kolo)

Bilance: 3-5

Bilance na venkovních betonech: 3-5

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Muchová se ale po pauze přece jen herně zvedla. Na přípravné akci ve Flushing Meadows si poradila s domácí Ann Liovou a ve druhém kole statečně vzdorovala člence elitní desítky Naomi Ósakaové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: New York (2. kolo)

Muchové se na US Open daří. Při obou startech v hlavní soutěži se dostala do třetího kola. Loni v něm prohrála se Serenou Williamsovou.

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018 - 2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Muchová v prvním kole vyzve domácí veteránku Venus Williamsovou. Pokud by přes dvojnásobnou šampionku přešla, čeká ji Nina Stojanovičová, nebo Anna Kalinská. Ve třetím kole by mohla narazit na teď velmi dobře hrající Johannu Kontaovou a v osmifinále na Arynu Sabalenkovou, nebo Viktorii Azarenkovou.





Marie Bouzková těsně před pauzou zaznamenala svůj největší úspěch na hlavním okruhu, když se na začátku března v Monterrey poprvé v kariéře dostala do finále turnaje WTA. V něm sahala po skalpu Eliny Svitolinové i prvním velkém titulu, s ukrajinskou favoritkou ale třísetovou bitvu prohrála.

Nejlepší výsledky: Monterrey (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (finále)

Bilance: 13-8

Bilance na venkovních betonech: 11-7

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Bouzková po restartu sezony úspěšně navázala na březnovou premiérovou účast ve finále turnajů WTA, když si zahrála čtvrtfinále v Lexingtonu, kde si připsala skalp Johanny Kontaové, a osmifinále na přípravném podniku v New Yorku, tam si vyšlápla na Petru Kvitovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Lexington (čtvrtfinále), New York (osmifinále)

Bouzková bude hrát hlavní soutěž amerického grandslamu, na kterém v roce 2014 ovládla juniorku, potřetí a poprvé se pokusí přejít přes první kolo, loni v něm neuhájila jasné vedení proti Ajle Tomljanovičové.

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2018 - 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bouzková to bude mít s postupem do druhého kola těžké i letos. V úvodním zápase ji totiž čeká domácí Jessica Pegulaová, která si stejně jako ona letos zahrála finále, a navíc na předchozím podniku ve Flushing Meadows došla z kvalifikace až do čtvrtfinále. Pokud by uspěla, potká Rebeccu Petersonovou, nebo Kirsten Flipkensovou a ve třetím kole by si mohla znovu po týdnu zahrát s Petrou Kvitovou.





Kateřina Siniaková pokračuje v mizérii i letos, kdy se celkem sedmkrát představila v hlavní soutěži na hlavním okruhu a připsala si jediné vítězství.

Nejlepší výsledky: Dubaj (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (2. kolo)

Bilance: 7-8

Bilance na venkovních betonech: 7-6

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Siniakové se nedaří ani po restartu sezony. Na antuce v Praze (Tamara Zidanšeková) ani přípravné akci v New Yorku (Kirsten Flipkensová) se výhry nedočkala.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: New York (1. kolo)

Hlavní soutěž obvykle závěrečného grandslamu sezony bude hrát pošesté a potřetí se pokusí přejít přes úvodní soupeřku. Nejdále byla ve třetím kole (2018). Loni se loučila hned po prvním zápase, když nestačila na Soranu Cirsteaovou.

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Siniaková se v prvním kole střetne s Kaiou Kanepiovou. Estonská ranařka sice letos odehrála pouze dva turnaje a ještě nepoznala radost z výhry, nicméně stále je na tom asi o něco lépe než česká hráčka. Pokud by Siniaková poprvé od února vyhrála zápas hlavní soutěže, mohla by vyzvat rozjetou Ons Džabúrovou.





Kristýna Plíšková zahájila sezonu semifinálovou účastí v Shenzhenu a skvělým skalpem Aryny Sabalenkové. Jenže na dalších čtyřech turnajích před pauzou vyhrála už jen jeden zápas.

Nejlepší výsledky: Praha, Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Shenzhen (semifinále)

Bilance: 8-7

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Po restartu sezony si Plíšková vede o něco lépe. V Palermu sice nedokázala navázat na cenné vítězství nad Marií Sakkariovou a následně vypadla se Sarou Erraniovou, nicméně na domácí antuce v Praze si zahrála semifinále. Z přípravného turnaje v New Yorku se kvůli zdravotním potížím odhlásila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: žádná

Plíšková se v hlavní soutěži US Open objeví pošesté, jejím maximem je druhé kolo. To si zahrála i loni a jasně v něm nestačila na Elise Mertensovou, svou poslední přemožitelku.

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2012, 2017, 2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Plíšková na úvod vyzve nasazenou Donnu Vekičovou. Té se teď moc nedaří. Pokud by prošla dál, zahraje si s Patricií Marií Tigovou, nebo Kurumi Naraovou a v případném třetím kole nejspíše s Garbiñe Muguruzaovou.





Tereza Martincová letos vyhrála dva zápasy v hlavní soutěži na turnajích WTA, převážně ale končila v kvalifikacích. Do hlavní soutěže US Open se dostala díky odhláškám mnoha hráček.

Nejlepší výsledky: Lyon, Dauhá (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (2. kolo)

Bilance: 10-7

Bilance na venkovních betonech: 6-3

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Martincová se během koronavirové pauzy několikrát představila na domácích exhibičních akcích a nutno říct, že ve velmi slušné formě. Tu ale zatím na mezinárodních turnajích neprodala, v Palermu (skreč) ani Praze neprošla kvalifikací.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: žádná

Martincová se na US Open dvakrát dokázala prokousat tříkolovou kvalifikací, v roce 2017 i loni však vypadla v prvním kole hlavní soutěže. Loni ve dvou tie-breacích nestačila na českou jedničku Karolínu Plíškovou.

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017, 2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Martincová se asi ani tentokrát premiérového vítězství v hlavní soutěži grandslamů nedočká. Do prvního kola totiž schytala nasazenou osmičku Petru Martičovou, která bude jasnou favoritkou.



Tipujeme

Karolína Plíšková na grandslamech už poněkolikáté patří k největším favoritkám na triumf, ale dosud neuspěla. Nasazená jednička by přesto do čtvrtfinále projít měla. Své letošní působení v New Yorku zahájí proti Anhelině Kalininové, poté ji čeká Jasmine Paoliniová, nebo Caroline Garciaová. Pozor si bude muset dát v případném zápase třetího kola s Jennifer Bradyovou, která před týdnem slavila premiérový triumf. Do osmifinále se nabízí Angelique Kerberová, s níž před čtyřmi lety právě na US Open prohrála finále, nebo Alison Riskeová. S Kerberovou poslední dva souboje vyhrála, s Riskeovou má bilanci 8-1.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Plíšková - Bradyová (3K), Kerberová - Riskeová (3K), Plíšková - Kerberová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Karolína Plíšková



Markéta Vondroušová má jistě velmi příznivý los až do čtvrtfinále. Otázkou je, zda toho v momentální mizerné formě dokáže využít. Na úvod ji čeká Greet Minnenová, poté Francesca Di Lorenzová, nebo Aljaksandra Sasnovičová a ve třetím kole nejspíše nasazená Julia Putincevová. Pokud by se dostala do osmifinále, určitě by měla proti Petře Martičové, nebo Kristině Mladenovicové šanci na postup. Výkony Martičové, kterou v prvním kole vyzve Tereza Martincová, jsou ale jistější.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Vondroušová - Martičová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Petra Martičová



Naomi Ósakaová patří mezi největší favoritky, na přípravce právě ve Flushing Meadows si včera měla zahrát finále. Jenže kvůli zranění zadního stehenního svalu nenastoupila. Otázkou je, zda se pouze šetřila na US Open. Pokud ano, do třetího kola by se měla dostat bez problémů. V něm by ji mohl čekat zajímavý souboj s teenagerkou Cori Gauffovou, se kterou prohrála na Australian Open, nebo nasazenou Anastasijí Sevastovovou. V osmifinále by si mohla zopakovat pár dní staré utkání s Anett Kontaveitovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Gauffová - Sevastovová, Collinsová - Kontaveitová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ósakaová - Gauffová (3K), Ósakaová - Kontaveitová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Naomi Ósakaová



Další sekce v čele s Petrou Kvitovou má hned tři aspirantky na čtvrtfinále. Mimo Kvitové si budou na postup mezi nejlepší osmičku dělat zálusk hlavně kometa letošní sezony Jelena Rybakinová a další talentovaná mladice Dajana Jastremská. Ty by se měly střetnout ve třetím kole a v osmifinále by jedna z nich měla vyzvat Kvitovou. Ani jedna v tomto týdnu na přípravném turnaji nepodala nijak oslnivý výkon. Budeme tak věřit zkušenostem dvojnásobné vítězky Wimbledonu.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rybakinová - Jastremská (3K), Rybakinová - Kvitová (OF), Jastremská - Kvitová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Garbiñe Muguruzaová má za sebou skvělý vstup do sezony. Další postup do závěrečných kol na grandslamu si může finalistka letošního Australian Open připsat na US Open. Až do osmifinále má velmi slušný los, největší hrozbou by pro ni měla být Donna Vekičová. Nasazená Chorvatka, jež se v prvním kole střetne s Kristýnou Plíškovou, ale nemá po pauze formu. V osmifinále by mohla potkat Madison Keysovou, domácí ranařka na přípravce v New Yorku skončila hned po prvním zápase. Nad formou Muguruzaové ovšem visí otazník, po pauze se představí poprvé.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Keysová - Muguruzaová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Garbiñe Muguruzaová



Serena Williamsová i ve 38 letech patří k favoritkám. Po návratu z mateřské pauzy (březen 2018) čtyřikrát hrála finále grandslamu, rekord Margaret Courtové však stále nevyrovnala. V osmifinále by rozhodně chybět neměla, její první potenciální nasazená soupeřka a další vítězka US Open Sloane Stephensová totiž už dlouho marně hledá formu. Hodně zajímavé může být osmifinále proti Amandě Anisimovové, nebo Marii Sakkariové. S druhou jmenovanou hrála před pár dny právě ve Flushing Meadows a nezvládla souboj dopodávat. Tentokrát by to mělo vyjít, právě na grandslamech se obvykle dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Stephensová - S. Williamsová (3K), Sakkariová - S. Williamsová (OF), Anisimovová - S. Williamsová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Serena Williamsová



Další sekce má naprosto parádní obsazení a slibuje dramatické zápasy už od úvodního kola. Karolína Muchová vyzve veteránku Venus Williamsovou, ve druhém kole může dojít na souboj Aryny Sabalenkové a vítězky přípravného turnaje Viktorie Azarenkové, dále je tu Johanna Kontaová. Potenciální zápasy níže vám pomohou rozklíčovat, kdo se může o čtvrtfinále utkat. Pokud si všechny hráčky udrží momentální formu, pak nejvíce na postup věříme Azarenkové.

Zajímavé zápasy 1. kola: Muchová - V. Williamsová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sabalenková - Azarenková (2K), V. Williamsová - Kontaová (3K), Sabalenková - V. Williamsová (OF), Azarenková - V. Williamsová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Viktoria Azarenková



Sofia Keninová po triumfu na Australian Open stále ladí formu a teď to není od senzační vítězky úvodního grandslamu sezony dobré. Navíc má velmi těžký los. Ve třetím kole může potkat nebezpečnou Ons Džabúrovou a v osmifinále třeba Elise Mertensovou, nebo Kim Clijstersovou, případně Jekatěrinu Alexandrovovou. Tahle část pavouka může dopadnout jakkoli, po přípravném turnaji v New Yorku je pro nás pořadí šance na postup do čtvrtfinále následující: Mertensová, Džabúrová, Keninová, Clijstersová...

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Mertensová - Clijstersová (3K), Džabúrová - Keninová (3K), Mertensová - Džabúrová (OF), Mertensová - Keninová (OF), Clijstersová - Džabúrová (OF), Clijstersová - Keninová (OF)

8. čtvrtfinalistka: Elise Mertensová

1. čtvrtfinále: Kar. Plíšková porazí Martičovou | H2H 2-4

2. čtvrtfinále: Ósakaová porazí Kvitovou | H2H 2-0

3. čtvrtfinále: S. Williamsová porazí Muguruzaovou | H2H 3-3

4. čtvrtfinále: Azarenková porazí Mertensovou | H2H 0-0

1. semifinále: Ósakaová porazí Kar. Plíškovou | H2H 2-3

2. semifinále: Azarenková porazí S. Williamsovou | H2H 4-18

Finále: Ósakaová porazí Azarenkovou | H2H 2-1