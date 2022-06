V pondělí startuje pro tenisový svět největší svátek roku, hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje světa Wimbledonu. O pozlacený stříbrný pohár se bude bojovat od 27. června do 10. července.

Největším favoritem je vítěz posledních tří ročníků a šestinásobný šampion Novak Djokovič. Pokud by neuspěl, mají podle sázkových kanceláří největší šanci dvojnásobný vítěz Rafael Nadal, teenager Carlos Alcaraz a loňský finalista Matteo Berrettini.

České barvy budou v hlavní fázi v pořadí třetího grandslamu roku reprezentovat Jiří Veselý, Jiří Lehečka, kvalifikant Lukáš Rosol a lucky loser Zdeněk Kolář.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do All England Clubu nedorazili Alexander Zverev, Gaël Monfils, Sebastian Korda, Lloyd Harris, Roger Federer, Kei Nišikori ani Dominic Thiem.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté Jay Clarke, Ryan Peniston, Liam Broady, Paul Jubb a Alastair Gray, Belgičan Zizou Bergs, Nizozemec Tim van Rijthoven a Švýcar Stan Wawrinka.

V letošním Wimbledonu se kvůli zákazu startu ruských a běloruských hráčů neudělují body do žebříčku. Daniil Medveděv, který je jedním z nich, si tak uhájí tenisový trůn.

Celková dotace turnaje činí 40,35 milionu liber (cca 1,16 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě dvou milionů liber (cca 57,5 milionu českých korun).



Největší favorité



Novak Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos odehrál pouhých šest turnajů a přemožitele nenašel pouze na antukovém Masters v Římě. Pětatřicetiletý Srb byl na začátku roku deportován z australského kontinentu a nemohl obhajovat triumf na Australian Open, v Paříži se v roli obhájce titulu loučil již ve čtvrtfinále. Na trávě naposledy prohrál před čtyřmi lety

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 16-5

Bilance na trávě: 0-0

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Antukové jaro mohl odehrát celé a postupně se během něj zlepšoval. Po finále v Bělehradu sehrál skvělou semifinálovou bitvu s Carlosem Alcarazem v Madridu, v Římě bez ztráty setu triumfoval a set soupeřům nepovolil ani po cestě do čtvrtfinále French Open, v němž prohrál s Rafaelem Nadalem. Žádnou z generálek neabsolvoval.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: žádná

Po Rogerovi Federerovi, Williamovi Renshawovi a Petovi Samprasovi je se šesti triumfy nejúspěšnějším hráčem nejslavnějšího turnaje. Vítěze posledních tří ročníků čeká 17. start, pouze třikrát se nepodíval do druhého týdne.

Kariérní bilance: 79-10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Soonwoo Kwon | H2H 1-0

2K: Kokkinakis | H2H 1-0, NEBO Majchrzak | H2H 0-0

3K: (25) Kecmanovič | H2H 2-0

OF: (15) Opelka | H2H 0-0

ČF: (5) Alcaraz | H2H 0-1

SF: (3) Ruud | H2H 3-0

F: (2) Nadal | H2H 30-29





Rafael Nadal prožívá navzdory zdravotním problémům jednu z nejlepších sezon. Šestatřicetiletý Španěl vyhrál úvodních 20 zápasů v aktuálním roce, získal 21. grandslamovou trofej a na French Open svůj rekord i přes chronické zranění chodidla posunul. Poprvé v kariéře v rámci jedné sezony ovládl úvodní dva majory roku. Na trávě se představí poprvé od vyřazení v semifinále Wimbledonu 2019.

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 30-3

Bilance na trávě: 0-0

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T)

Kvůli zranění žebra do antukového jara, své nejoblíbenější části sezony, naskočil se zpožděním a v Madridu skončil už ve čtvrtfinále a v Římě v osmifinále. Na French Open však znovu potvrdil roli antukového krále a na pařížské cihle už počtrnácté triumfoval. Turnaj vzhledem k problémům s chodidlem odehrál pod injekcemi a po jeho skončení se podrobil léčbě. Žádnou z generálek si nezahrál.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: žádná

Společně s Australian Open je Wimbledon jeho nejslabším podnikem velké čtyřky. V All England Clubu slavil pouze v letech 2008 a 2010, další tři finále prohrál. Letošní start bude jeho patnáctým, devětkrát se dostal do druhého týdne. Loni se nezúčastnil.

Kariérní bilance: 53-12

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2010)

Loňský výsledek: nehrál

Možná cesta turnajem

1K: F. Cerúndolo | H2H 0-0

2K: Querrey | H2H 5-1, NEBO Berankis | H2H 1-0

3K: (27) Sonego | H2H 0-0

OF: (14) Čilič | H2H 7-2

ČF: (6) Auger-Aliassime | H2H 2-0

SF: (4) Tsitsipas | H2H 7-2

F: (1) Djokovič | H2H 29-30





Carlos Alcaraz byl už před lety označen za jeden z největších talentů a letos tuto roli naplno potvrzuje. Devatenáctiletý Španěl vyhrál 32 ze 36 duelů a tři ze čtyř porážek mu uštědřili hráči Top 10. V aktuální sezoně posbíral už čtyři tituly, na nejrychlejším povrchu si dosud zahrál pouze loňský Wimbledon. Na grandslamech je jeho maximem čtvrtfinále.

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 32-4

Bilance na trávě: 0-0

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF)

V závěru antukového jara jeho forma gradovala, po triumfu v Barceloně a na Masters v Madridu se v Paříži řadil k největším favoritům. Na French Open však nepředváděl vyrovnané výkony a ve čtvrtfinále ho zastavil Alexander Zverev. Na trávě se nakonec kvůli problémům s loktem žádné z generálek nezúčastnil.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: žádná

Debut si odbyl loni, ve druhém kole uhrál jen sedm gamů s Daniilem Medveděvem.

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Struff | H2H 0-1

2K: T. Griekspoor | H2H 1-1, NEBO Fognini | H2H 1-0

3K: (32) Otte | H2H 0-0

OF: (10) Sinner | H2H 2-0

ČF: (1) Djokovič | H2H 1-0

SF: (3) Ruud | H2H 2-0

F: (2) Nadal | H2H 1-2





Matteo Berrettini se letos často trápí se zdravím. Šestadvacetiletý Ital sice sezonu zahájil postupem do semifinále Australian Open, nicméně další tři turnaje se mu vůbec nepovedly a kvůli menší operaci ruky musel kompletně vynechat antukové jaro.

Nejlepší výsledky: Queens, Stuttgart (T); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens, Stuttgart (T)

Bilance: 18-6

Bilance na trávě: 9-0

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (-)

Na trávě se však vrátil famózně. Přestože mnohdy nepředváděl svůj nejlepší tenis, dokázal ovládnout Stuttgart a zopakovat triumf v londýnském Queen's Clubu. Z posledních 21 utkání na nejrychlejším povrchu jich 20 vyhrál.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Stuttgart (T), Queens (T)

Za sebou má tři starty a každým se zlepšoval. Při debutu před čtyřmi lety vypadl ve druhém kole, o rok později v osmifinále a loni mu až ve finále vystavil stopku Novak Djokovič.

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Garín | H2H 2-1

2K: Hüsler | H2H 0-0, NEBO Grenier | H2H 1-0

3K: (29) Brooksby | H2H 0-0

OF: (12) Schwartzman | H2H 1-1

ČF: (4) Tsitsipas | H2H 0-3

SF: (2) Nadal | H2H 0-2

F: (1) Djokovič | H2H 0-4



Češi v akci



Jiří Veselý v únoru zazářil v Dubaji postupem z kvalifikace do svého největšího finále, po cestě do nějž vyřadil i světovou jedničku Novaka Djokoviče. Až na tento úspěch však pokračuje v dlouhém trápení, alespoň mezi nejlepší kvarteto se 28letý Čech dostal už jen na challengeru v Marbelle.

Nejlepší výsledky: Dubaj (F)

Největší úspěchy na trávě: Ilkley challenger (ČF)

Bilance: 16-15

Bilance na trávě: 2-2

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Po zmíněném semifinále na nižší úrovni prohrál pět zápasů v řadě. Prvního vítězství po více než dvou měsících se dočkal na travnatém challengeru v Ilkley, kde ve čtvrtfinále prohrál bitvu s Jackem Sockem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Nottingham challenger (1K), Ilkley challenger (ČF)

V hlavní fázi nejslavnějšího turnaje se představí poosmé a při všech předchozích startech přešel přes úvodní kolo. Právě v All England Clubu si zahrál svá jediná osmifinále na grandslamech.

Kariérní bilance: 13-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Veselý by měl přejít přes antukového specialistu Federica Coríu a pak vyzvat loňského semifinalistu Huberta Hurkacze.





Jiří Lehečka v únoru v rotterdamské hale debutoval v hlavních soutěžích na turnajích ATP a senzačně prošel až do semifinále. I díky tomuto výsledku se poprvé dostal do elitní stovky žebříčku, ve které má celkem pevnou pozici. Na další výraznější úspěch však čeká. Dvacetiletý Čech letos debutoval také na Australian Open a French Open, ani na jednom z podniků velké čtyřky neuspěl v prvním kole.

Nejlepší výsledky: Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 23-17

Bilance na trávě: 0-2

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Na začátku května si zahrál finále challengeru, jenže od té doby na vítězství nedosáhl a do All England Clubu přijel se sérií čtyř porážek. Generálky a své vůbec první profesionální zápasy na trávě absolvoval ve Stuttgartu a Halle, recept nenašel na Nicka Kyrgiose ani Dominica Strickera.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Stuttgart (1K), Halle (Q)

Debut.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Lehečka začne proti nasazenému Filipovi Krajinovičovi. Pokud Srba porazí, mohl by si na trávě znovu zahrát s Nickem Kyrgiosem.





Lukáš Rosol to v žebříčku ATP dotáhl na 26. místo, ale v posledních letech už není tak kvalitním hráčem a momentálně mu v pořadí patří až 278. pozice. Letos se na challengerech dostal maximálně do čtvrtfinále a na nejvyšším okruhu nezaznamenal jediné vítězství v hlavní fázi.

Nejlepší výsledky: Praha 4 challenger, Oeiras 2 challenger, Roseto Degli Abruzzi challenger, Forlí 6 challenger (ČF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 27-19

Bilance na trávě: 3-1

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-)

Do kvalifikace Wimbledonu vstupoval se čtyřmi porážkami v řadě. V Roehamptonu ovšem neztratil jediný set a postupně si poradil s Thiagem Seybothem Wildem, Christopherem Eubanksem a Renzem Olivem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Ilkley challenger (Q)

Hlavní soutěž Wimbledonu si zahraje posedmé a poprvé po pěti letech. Jeho maximem je třetí kolo z roku 2012, kdy v All England Clubu senzačně vyřadil Rafaela Nadala.

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2012)

Loňský výsledek: kvalifikace

Rosol v úvodním kole změří síly s nasazeným Nikolozem Basilašvilim, do dalších kol se nabízí Benoit Paire/Quentin Halys, Reilly Opelka a Novak Djokovič.





Zdeněk Kolář se po životní sezoně v úvodních měsících té letošní hodně trápil a první pořádný výsledek zaznamenal až v dubnu, kdy postoupil do semifinále dvou antukových challengerů. Pětadvacetiletý Čech má za sebou navzdory nestabilní formě debut v hlavní fázi majorů.

Nejlepší výsledky: French Open (2K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 18-18

Bilance na trávě: 2-1

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K)

Na French Open na 17. pokus prošel kvalifikací grandslamů, zvládl i zápas hlavní soutěže a ve druhém kole málem dostal do rozhodující páté sady loňského finalistu Stefanose Tsitsipase. Pak však prohrál všechny tři duely a znovu se chytl až v kvalifikaci Wimbledonu, ve finále prohrál s Andreou Vavassorim, ovšem coby lucky loser si hlavní fázi přece jen zahraje.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: žádná

Debut v hlavní soutěži.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Kolář svou premiéru v All England Clubu zahájí proti rozjetému Benjaminovi Bonzimu a je jasným outsiderem.



Tipujeme

Novak Djokovič je jasně největším favoritem letošního Wimbledonu. Útok na triumf ve čtvrtém ročníku v řadě zahájí proti Soonwoo Kwonovi a poradit by si měl i s Thanasim Kokkinakisem, nebo Kamilem Majchrzakem a případně Miomirem Kecmanovičem. Do osmifinále se nabízí nasazení Nikoloz Basilašvili, trápící se Reilly Opelka, či senzační šampion generálky v Hertogenboschi Tim van Rijthoven. Ani proti nim by zaváhat neměl.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Djokovič - Kecmanovič (3K), Djokovič - van Rijthoven (OF)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Carlos Alcaraz si po povedeném antukovém jaru naordinoval delší odpočinek a do All England Clubu dorazil bez přípravného turnaje. Na trávě zatím odehrál jen hrstku zápasů, přesto se řadí mezi největší favority. Pokud mu pažit sedne, měl by uspět proti Janovi-Lennardovi Struffovi i Tallonovi Griekspoorovi, či Fabiovi Fogninimu. Velmi těžké může být třetí kolo s Oscarem Ottem, jenž má životní formu. V osmifinále může potkat Jannika Sinnera, Stana Wawrinka, Andyho Murrayho, nebo třeba Johna Isnera. Vše se bude odvíjet od jeho formy, do osmifinále má papírově celkem příznivý los.

Zajímavé zápasy 1. kola: Sinner - Wawrinka

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Murray - Isner (2K), Sinner - Murray (3K), Wawrinka - Murray (3K), Otte - Alcaraz (3K), Murray - Alcaraz (OF), Sinner - Alcaraz (OF), Wawrinka - Alcaraz (OF)

2. čtvrtfinalista: Carlos Alcaraz



Další část pavouka je naprosto otevřená. Najdeme v ní finalistu nedávného French Open Caspera Ruuda, kterému nejrychlejší povrch nesedí, antukáře Sebastiána Báeze, trápícího se Francese Tiafoea a Pabla Carreña, jenž rovněž na trávě moc neexceluje. Z nenasazených mají šanci David Goffin a Alexander Bublik a překvapit může i Márton Fucsovics. Vzhledem k výsledkům a možnostem na tomto povrchu si možná nejlépe povede Goffin.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ruud - Goffin (3K), Ruud - Tiafoe (OF), Ruud - Carreño (OF), Goffin - Tiafoe (OF), Goffin - Carreño (OF)

3. čtvrtfinalista: David Goffin



Hubert Hurkacz loni zazářil postupem do semifinále a před letošním ročníkem ovládl generálku v Halle. Je tak jedním z adeptů na účast mezi nejlepší osmičkou. Nejprve se však musí vypořádat s bývalým šampionem juniorky Alejandrem Davidovichem a pak s Jiřím Veselým, nebo Federicem Coríou. Zvládnout by měl i souboj třetího kola s Tommym Paulem. V osmifinále nejspíše bude čekat Cameron Norrie, nebo Grigor Dimitrov. Oba jsou v těchto podmínkách nepříjemnými protivníky.

Zajímavé zápasy 1. kola: Davidovich - Hurkacz (1K)

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Norrie - Dimitrov (3K), Norrie - Hurkacz (OF), Dimitrov - Hurkacz (OF)

4. čtvrtfinalista: Hubert Hurkacz



Matteo Berrettini se na trávě vrátil po pauze zaviněné zraněním ruky a vyhrál všech devět zápasů. Na nejrychlejším povrchu v posledních letech exceluje a loni ho tady až ve finále zastavil Novak Djokovič. Jeden z největších favoritů nejprve nastoupí proti Cristianovi Garínovi a přejít by měl i přes Marca-Andreu Hüslera, či Huga Greniera a Jensona Brooksbyho, nebo Benjamina Bonziho. V osmifinále by na něj neměli najít recept Alex de Minaur ani případně Diego Schwartzman.

Zajímavé zápasy 1. kola: Čorič - Schwartzman

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Berrettini - Brooksby (3K), Berrettini - Bonzi (3K), Berrettini - de Minaur (OF), Berrettini - Schwartzman (OF)

5. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Nick Kyrgios figuruje mezi nenasazenými, ale má celkem slušný los. Na úvod by si měl poradit s domácí divokou kartou Paulem Jubbem, potom s Jiřím Lehečkou, nebo nasazeným Filipem Krajinovičem a ve třetím kole se potkat se Stefanosem Tsitsipasem. Nejlepší řecký tenista sice na Mallorce prošel do finále, ale jeho výkony na trávě stále nejsou optimální. Nepřekonatelnou překážkou by neměli být ani Roberto Bautista, nebo trápící se loňský semifinalista Denis Shapovalov. Hodně bude záležet na zdravotním stavu a motivaci australského bouřliváka, na Mallorce kvůli břišnímu svalu odstoupil.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Bautista (3K), Kyrgios - Tsitsipas (3K), Shapovalov - Kyrgios (OF), Shapovalov - Tsitsipas (OF)

6. čtvrtfinalista: Nick Kyrgios



Félix Auger-Aliassime na trávě už pár let pravidelně postupuje do závěrečných kol a minimálně do čtvrtfinále by se mohl podívat také v letošním Wimbledonu. Talentovaný mladík má však velmi těžký los, hned v úvodním kole narazí na nebezpečného Maxima Cressyho, finalistu stále probíhající generálky v Eastbourne, v dalším může potkat bývalou světovou osmičku Jacka Socka a v souboji o osmifinále Daniela Evanse. Na postup mezi nejlepších osm by mohl zaútočit proti Taylorovi Fritzovi.

Zajímavé zápasy 1. kola: Auger-Aliassime - Cressy, Musetti - Fritz

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Auger-Aliassime - Sock (2K), Auger-Aliassime - Evans (3K), Auger-Aliassime - Fritz (OF)

7. čtvrtfinalista: Félix Auger-Aliassime



Rafael Nadal bude pokračovat v útoku na kalendářní Grand Slam. Vítěz obou letošních majorů je zřejmě zase fit a ve čtvrtfinále by neměl chybět. Po Franciscovi Cerúndolovi může potkat Sama Querreyho, na dlouhána si určitě musí dát pozor, ačkoli Američan už nějakou dobu nemá svou nejlepší formu. Ve třetím kole s Lorenzem Sonegem, nebo Denisem Kudlou by asi potíže mít neměl, ale v osmifinále může dojít na těžký souboj s Marinem Čiličem. Chorvat totiž na trávě umí a má za sebou velmi povedené antukové jaro.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Querrey - Nadal (2K), Čilič - Nadal (OF)

8. čtvrtfinalista: Rafael Nadal



1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Alcaraze | H2H 0-1

2. čtvrtfinále: Hurkacz porazí Goffina | H2H 1-1

3. čtvrtfinále: Berrettini porazí Kyrgiose | H2H 1-0

4. čtvrtfinále: Nadal porazí Augera-Aliassimeho | H2H 2-0

1. semifinále: Djokovič porazí Hurkacze | H2H 4-0

2. semifinále: Nadal porazí Berrettiniho | H2H 2-0

Finále: Djokovič porazí Nadal | H2H 30-29