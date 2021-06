Preview: Wimbledon ženy

V pondělí startuje pro tenisový svět největší svátek roku, hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje světa Wimbledonu. O mísu Venus Rosewaterové se bude bojovat od 28. června do 10. července.

Herní pole vede světová jednička Ashleigh Bartyová. Mezi další největší favoritky se dle sázkových kanceláří řadí sedminásobná šampionka a finalistka posledního ročníku Serena Williamsová, světová čtyřka Aryna Sabalenková a dvojnásobná šampionka Petra Kvitová.

Mezi nasazenými z českých tenistek dále figurují Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. V hlavní soutěži se představí ještě Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová a Kristýna Plíšková.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do All England Clubu nedorazily Naomi Ósakaová, poslední vítězka Simona Halepová, Jennifer Bradyová, Dajana Jastremská, Qiang Wang, Saisai Zheng, Kirsten Flipkensová, Margarita Gasparjanová ani Mónica Puigová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí tenistky Samantha Murrayová Sharanová, Emma Raducanuová, Francesca Jonesová, Harriet Dartová, Jodie Burrageová a Katie Boulterová a Ruska Ljudmila Samsonovová.

Bartyovou může po skončení turnaje z tenisového trůnu sesadit jen Sabalenková, musela by však získat titul a Bartyová by nesměla dojít do semifinále.

Celková dotace turnaje činí zhruba 35 milionů liber (cca 1,04 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě 1,7 milionu liber (cca 50,63 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku WTA.



Největší favoritky



Ashleigh Bartyová loni po koronavirové pauze už nehrála, na kurty se vrátila až letos a ovládla hned svůj první turnaj (generálka v Melbourne). Světová jednička poté triumfovala také v Miami a Stuttgartu a hrála finále v Madridu.

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (vítězka); Madrid (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 28-6

Bilance na trávě: 0-0

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo)

Od té doby se však Bartyová trápí se zdravím. V Římě musela vzdát dobře rozehrané čtvrtfinále a na French Open druhé kolo. V Paříži tak neobhájila předloňský triumf. Na trávě žádnou z generálek neabsolvovala.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Bartyová předloni ve Wimbledonu startovala počtvrté (v hlavní soutěži) a poprvé se probojovala do druhého týdne, v osmifinále nestačila na Alison Riskeovou.

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Suárezová | H2H 0-0

2K: Blinkovová | H2H 0-0, NEBO Babosová | H2H 0-0

3K: (27) Kontaová | H2H 3-1

OF: (14) Krejčíková | H2H 0-0

ČF: (5) Andreescuová | H2H 1-0

SF: (3) Svitolinová | H2H 3-5

F: (2) Sabalenková | H2H 4-4





Aryna Sabalenková stále čeká na průlom na grandslamech. Na začátku letošní sezony triumfovala v Abú Zabí a natáhla svou vítěznou sérii na 15 zápasů, na dalším turnaji o ni hned přišla a na Australian Open se dostala do osmifinále, čímž vyrovnala své grandslamové maximum. Běloruska zpočátku válela i na antuce, ve Stuttgartu ve finále podlehla světové jedničce Ashleigh Bartyové a v Madridu ji ve finále porazila a získala svou první antukovou trofej.

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (vítězka); Stuttgart (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Bilance: 29-10

Bilance na trávě: 2-2

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)

Další antukové turnaje se však Sabalenkové nevydařily a ani na trávě zatím svou nejlepší formu nenašla. Na generálce v Berlíně skončila hned na úvodní soupeřce (Madison Keysová) a ve čtvrtfinále v Eastbourne neudržela vedení proti Camile Giorgiové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (čtvrtfinále)

Sabalenková se Wimbledonu účastní počtvté. Přes první kolo dokázala přejít jen při svém debutu v roce 2017, ale skončila hned o kolo později. Předloni v prvním kole prohrála s Magdalénou Rybárikovou.

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Niculescuová | H2H 1-0

2K: Laová | H2H 0-0, NEBO Boulterová | H2H 1-0

3K: (32) Alexandrovová | H2H 2-1

OF: (15) Sakkariová | H2H 4-1

ČF: (7) Šwiateková | H2H 0-0

SF: (4) Keninová | H2H 2-0

F: (1) Bartyová | H2H 4-4





Serena Williamsová měla velmi solidní vstup do sezony, na generálce i Australian Open se dostala až do semifinále. Na antuce však do závěrečných kol neprošla, v Římě se loučila hned po prvním zápase a v Parmě a na French Open skončila před branami čtvrtfinále.

Nejlepší výsledky: Australian Open, Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 12-4

Bilance na trávě: 0-0

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále)

Williamsová, která stále útočí na vyrovnání rekordu Margaret Courtové, na trávě tradičně žádnou z generálek neabsolvovala.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: žádná

Williamsová je se sedmi triumfy jednou z nejúspěšnějších hráček nejslavnějšího turnaje světa. V All England Clubu od roku 2015 pravidelně postupuje do finále, předloni v něm nestačila na Simonu Halepovou. Letos ji čeká jubilejní 20. start, pouze třikrát se nedostala do druhého týdne.

Kariérní bilance: 98-12

Nejlepší výsledek: vítězka (2002-03, 2009-10, 2012, 2015-16)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Možná cesta turnajem

1K: Sasnovičová | H2H 0-0

2K: Hibinová | H2H 0-0, NEBO Peraová | H2H 1-0

3K: (25) Kerberová | H2H 6-3

OF: (9) Bencicová | H2H 2-1

ČF: (3) Svitolinová | H2H 5-1

SF: (1) Bartyová | H2H 2-0

F: (2) Sabalenková | H2H 1-0





Petra Kvitová na začátku v březnu slavila triumf v katarském Dauhá, ale už jen jednou postoupila do semifinále a letošní sezona jí tak zatím nevychází podle představ, což naznačuje i bilance 19 výher a devíti porážek. I tak ji sázkové kanceláře považují za jednu z největších favoritek letošního Wimbledonu.

Nejlepší výsledky: Dauhá (vítězka); Bad Homburg (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (semifinále)

Bilance: 19-9

Bilance na trávě: 3-1

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo)

Kvitová na French Open vydřela postup do druhého kola, ale k dalšímu utkání nenastoupila, jelikož si na setkání s médii zranila kotník. Kvůli zdravotnímu problému před Wimbledonem odehrála jedinou generálku. V Bad Homburgu se po problémech s Katarzynou Piterovou, Ann Liovou i Nadiou Podoroskou probojovala do svého teprve druhého letošního semifinále (triumf v Dauhá), v němž neudržela vedení proti domácí Angelique Kerberové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Bad Homburg (semifinále)

Kvitová ve Wimbledonu slavila své jediné grandslamové triumfy (2011 a 2014). Od toho druhého se jí v tenisovém svatostánku nedaří, pouze jednou se dostala přes úvodní kola, a to předloni, kdy v osmifinále podlehla domácí Johanně Kontaové.

Kariérní bilance: 33-10

Nejlepší výsledek: vítězka (2011, 2014)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Stephensová | H2H 1-2

2K: Ahnová | H2H 0-0, NEBO Watsonová | H2H 0-0

3K: (22) Pegulaová | H2H 2-0

OF: (8) Kar. Plíšková | H2H 3-1

ČF: (4) Keninová | H2H 2-1

SF: (2) Sabalenková | H2H 2-2

F: (1) Bartyová | H2H 5-5



Češky v akci



Karolína Plíšková se po loňské koronavirové pauze stále trápí. Letos má sice na kontě finále v Římě, ve kterém neuhrála jediný game, ovšem jen na třech z 12 turnajů dokázala porazit více než jednu soupeřku či postoupit do čtvrtfinále.

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 15-12

Bilance na trávě: 0-2

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Plíšková se během antukového jara předvedla v celkem slušné formě a v Římě to vypadalo, že by mohla krizi zlomit. Jenže po římském finále, v němž nezískala jediný game, přišlo další trápení. Na French Open vypadla už ve druhém kole a na travnatých generálkách nevyhrála jediný zápas, když prohrála s Jessicou Pegulaovou i Camilou Giorgiovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Plíšková bude hrát hlavní soutěž Wimbledonu podeváté. Při úvodních šest startech nepřešla přes druhé kolo, pak dvakrát po sobě postoupila do osmifinále, které je jejím maximem. Předloni v něm prohrála bitvu s krajankou Karolínou Muchovou.

Kariérní bilance: 11-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Plíšková se v úvodním kole střetne se semifinalistkou nedávného French Open Tamarou Zidanšekovou, v případě postupu s Donnou Vekičovou, nebo Anastasií Potapovovou a ve třetím kole může narazit na čtvrtfinalistku posledního ročníku Alison Riskeovou. Pokud by prošla do osmifinále, mohla by si zahrát s Petrou Kvitovou.





Barbora Krejčíková i letos prožívá singlový vzestup. V březnu se v Dubaji poprvé dostala do finále akcí WTA 1000, získala svůj první titul ve dvouhře a na něj navázala grandslamovým triumfem.

Nejlepší výsledky: French Open, Štrasburk (vítězka); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 26-9

Bilance na trávě: 0-0

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (vítězka)

Krejčíkové se zpočátku na antuce vůbec nedařilo. Na nejpomalejším povrchu se však postupně zlepšovala, po římském osmifinále získala ve Štrasburku svůj premiérový titul, poté naprosto senzačně ovládla grandslamové French Open (vyhrála i čtyřhru) a protáhla svou neporazitelnost na 12 zápasů. Na trávě žádnou z generálek nehrála.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: žádná

Krejčíková se v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje světa představí poprvé, při předchozích třech startech vždy skončila v kvalifikaci.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Krejčíková začne proti talentované teenagerce Claře Tausonové, poté ji čeká Andrea Petkovicová, či Jasmine Paoliniová. První nasazenou soupeřkou by mohla být trápící se Kiki Bertensová, v osmifinále by si mohla střihnout souboj šampionek French Open se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.





Karolína Muchová měla na začátku roku skvělou formu, ale smůlu na zdraví. Ze dvou turnajů musela odstoupit a Australian Open, kde si zahrála své první grandslamové semifinále, dohrávala s natrženým břišním svalem. Letos zvládla odehrát jen sedm turnajů.

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 13-5

Bilance na trávě: 0-1

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (3. kolo)

Muchová se po doléčení natrženého břišního svalu na kurty vrátila na antuce ve Stuttgartu, kde měla pro změnu problém se zády a prohrála hned v prvním kole. Mnohem lepší to bylo v Madridu (čtvrtfinále) a na French Open (3. kolo). Na trávě si před Wimbledonem zahrála jediný zápas, v Berlíně v úvodním kole podlehla Veronice Kuděrmetovové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Berlín (1. kolo)

Muchová v hlavní soutěži Wimbledonu debutovala předloni a senzačně došla až do čtvrtfinále, v němž ji zastavila Elina Svitolinová.

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Muchovou na úvod čeká Shuai Zhang, finalistka jedné z generálek, a poté lepší ze souboje Jil Teichmannová - Camila Giorgiová. Ve třetím kole by mohla narazit na finalistku letošního French Open Anastasii Pavljučenkovovou a v osmifinále na nasazenou trojku Elinu Svitolinovou.





Markéta Vondroušová měla velmi solidní vstup do sezony. Na generálce v Melbourne se dostala do semifinále a na Australian Open si poprvé zahrála osmifinále. Od února však čeká na další čtvrtfinálovou účast.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 13-11

Bilance na trávě: 0-2

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále)

Vondroušová na antukových generálkách vyhrála jen jeden ze čtyř zápasů, na French Open skončila už v osmifinále, neobhájila předloňské finále a propadla se žebříčkem. Na obou travnatých akcích dohrála hned v prvním kole, v Berlíně po porážce s pozdější vítězkou Ljudmilou Samsonovovou a v Eastbourne nestačila na rozjetou Ons Džabúrovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Berlín (1. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Vondroušová se Wimbledonu účastní počtvrté a pokusí se poprvé přejít přes první kolo hlavní soutěže.

Kariérní bilance: 0-3

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2017-19, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Vondroušová se po neobhajobě finále French Open propadla v žebříčku, není mezi nasazenými a v prvním kole vyzve nasazenou Anett Kontaveitovou. Pokud by si ve Wimbledonu připsala svou první výhru, čeká ji kvalifikantka Vitalija Ďjačenková, či domácí divoká karta Emma Raducanuová, ve třetím kole možná Viktoria Azarenková a v osmifinále případně Bianca Andreescuová.





Marie Bouzková měla na začátku sezony vynikající formu, když sebrala set světové jedničce Ashleigh Bartyové, na Australian Open potrápila Elinu Svitolinovou, na menší akci v Melbourne hrála své druhé finále na hlavním okruhu a v Guadalajaře došla do semifinále. Od překvapivé porážky v Miami však přišla krize.

Nejlepší výsledky: Melbourne 4 (finále); Guadalajara (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (čtvrtfinále)

Bilance: 13-11

Bilance na trávě: 2-2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Bouzková sice do antukového jara vstoupila výhrou, ale následovala série čtyř porážek a mezitím zdravotní pauza. Ani na trávě se zpočátku nemohla rozehrát do své obvyklé formy. Zatímco v Nottinghamu skončila hned na úvodní soupeřce, v Birminghamu se probojovala do čtvrtfinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Nottingham (2. kolo), Birmingham (čtvrtfinále)

Bouzková si svou premiéru v hlavní soutěži v All England Clubu odbyla předloni, kdy ukořistila svou zatím jedinou výhru v hlavních soutěžích grandslamů.

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Marie Bouzková nastoupí proti finalistce ročníku 2010 Věře Zvonarevové a pak by mohla vyzvat grandslamovou šampionku a vítězku juniorky z roku 2018 Igu Šwiatekovou.





Kateřina Siniaková ještě nedávno procházela dlouhou krizí, ale s přechodem na antuku se herně i výsledkově zvedla. V Istanbulu si zahrála čtvrtfinále, v Parmě své první semifinále od léta 2019 a na French Open postoupila do třetího kola.

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále); Parma (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Bilance: 13-11

Bilance na trávě: 4-1

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Siniaková si zlepšenou formu přivezla i na svou jedinou generálku. Tu absolvovala v Bad Homburgu a poprvé od ledna 2018 se dostala do finále turnajů WTA. V něm nestačila na domácí Angelique Kerberovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Bad Homburg (finále)

Siniaková na trávě hrát umí. V hlavní soutěži Wimbledonu startuje pošesté a dvakrát se dostala až do třetího kola. Předloni pro ni bylo konečnou druhé kolo, v němž narazila na domácí hvězdu Johannu Kontaovou.

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Siniaková se v prvním kole utká se semifinalistkou ročníku 2017 a domácí hvězdou Johannou Kontaovou. V případě postupu by nastoupila proti kvalifikantce Olze Govorcovové, nebo Coco Vandewegheové a ve třetím kole by s největší pravděpodobností vyzvala světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.





Tereza Martincová prožívá nejlepší sezonu kariéry. Poprvé se dokázala prokousat do elitní stovky žebříčku, připsala si svou první výhru v hlavních soutěžích grandslamů a v posledních týdnech upevňuje svou pozici v první stovce světového hodnocení.

Nejlepší výsledky: Birmingham, Nottingham (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham, Nottingham (čtvrtfinále)

Bilance: 23-15

Bilance na trávě: 6-2

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo)

Martincová sice na antuce vyhrála jen dva z osmi zápasů, ale na trávě zatím hraje velmi dobře. V Nottinghamu i Birminghamu se probojovala až do čtvrtfinále, v němž nestačila na Ninu Stojanovičovou (Nottingham) a v Birminghamu coby kvalifikantka potrápila pozdější finalistku Darju Kasatkinovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Nottingham (čtvrtfinále), Birmingham (čtvrtfinále)

Martincová si hlavní soutěž Wimbledonu poprvé zahrála předloni, kdy úspěšně prošla tříkolovou kvalifikací. V prvním kole podlehla Yafan Wang.

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Martincová se v prvním kole pokusí zaskočit čtvrtfinalistku posledního ročníku Alison Riskeovou. Pokud uspěje, utká se s Ann Liovou, či Nadiou Podoroskou. Ve třetím kole by mohlo dojít na české derby s Karolínou Plíškovou.





Kristýna Plíšková prochází obrovskou krizí. Letos má mizernou bilanci 3-9 a ani na jednom z devíti podniků nedokázala přejít přes první kolo hlavní soutěže.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 3-9

Bilance na trávě: 0-1

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Plíšková pokračovala v trápení i na antuce, v prvním kole neuspěla v Bělehradu, Štrasburku ani na French Open. Na vítězství čeká i na trávě, v Birminghamu prohrála s kvalifikantkou a pozdější semifinalistkou Coco Vandewegheovou. Na kontě má sedm porážek v řadě a po dvou letech musela opustit elitní stovku žebříčku WTA.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Birmingham (1. kolo)

Juniorská šampionka z roku 2010 bude hrát ve Wimbledonu již podesáté, jejím maximem je třetí kolo (2015). Předloni se loučila hned v prvním kole po porážce s Kajou Juvanovou.

Kariérní bilance: 4-9

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Plíšková bude o své první letošní vítězství v hlavních soutěžích usilovat proti Dance Koviničové, ve druhém kole by mohla změřit síly s finalistkou nedávného French Open Anastasií Pavljučenkovovou.



Tipujeme

Ashleigh Bartyová je jednou z největších favoritek. Tuto roli by měla světová jednička potvrdit proti Carle Suárezové, jež se vrací po vyléčení z rakoviny, i Anně Blinkovové, nebo Tímee Babosové. Ve třetím kole by mohla potkat domácí hvězdu Johannu Kontaovou, kterou v prvním kole prověří Kateřina Siniaková. Semifinalistka ročníku 2017 Kontaová, s níž má Bartyová bilanci 3-1, by mohla být nejtěžší překážkou. Britka vyhrála domácí generálku v Nottinghamu, ale měla papírově snadné soupeřky.

V osmifinále by se Bartyová mohla střetnout s Barborou Krejčíkovou. Senzační vítězka nedávného French Open však na trávě odehrála jen pět zápasů a vyhrála jediný. Z nasazených se nabízí ještě Kiki Bertensová, Nizozemka se nicméně po operaci achilovky velmi trápí. Bartyová by tedy do čtvrtfinále měla projít bez větších potíží.

Zajímavé zápasy 1. kola: Bartyová - Suárezová, Siniaková - Kontaová, Tausonová - Krejčíková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bartyová - Kontaová (3K), Bartyová - Krejčíková (OF), Kontaová - Krejčíková (OF)

1. čtvrtfinalistka: Ashleigh Bartyová



V další části pavouka se sešly Viktoria Azarenková, Anett Kontaveitová, Darja Kasatkinová, Jelena Ostapenková a Bianca Andreescuová. Azarenková na generálkách hrála slušně, ale opět má zdravotní potíže, které ji pronásledují od začátku sezony. Kontaveitová ve finále generálky v Eastbourne podlehla Ostapenkové, jež vyřadila i Kasatkinovou, finalistku předchozí akce v Birminghamu. Andreescuová naopak na trávě nic neuhrála.

Nejlépe tedy ze zmíněných hráček podle formy vychází Ostapenková. Lotyšská ranařka a vítězka French Open 2017 ve Wimbledonu zahrát umí, v roce 2017 se dostala do čtvrtfinále a o rok později do semifinále. Hodně však bude záležet na tom, zda ukočíruje své agresivní údery. Tady je to hodně otevřené.

Zajímavé zápasy 1. kola: Vondroušová - Kontaveitová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kasatkinová - Ostapenková (2K), Azarenková - Vondroušová (3K), Azarenková - Kontaveitová (3K), Kasatkinová - Andreescuová (3K), Ostapenková - Andreescuová (3K), Azarenková - Andreescuová (OF), Kontaveitová - Andreescuová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Jelena Ostapenková



Otevřená je i další část, v níž je největší adeptkou na čtvrtfinále Elina Svitolinová. S Alison van Uytvanckovou by si poradit měla, pak ji čeká Magda Linetteová, nebo trápící se Amanda Anisimovová. Ve třetím kole pravděpodobně narazí na Paulu Badosaovou, se kterou před pár dny vyhrála bitvu na generálce v Eastbourne.

Zatímco Svitolinová by v osmifinále být měla, její soupeřka je velkou neznámou. Karolína Muchová se totiž stále trápí zdravotně a generálka jí vůbec nevyšla. Nebezpečná Camila Giorgiová má problém s levým stehnem, i když se může jednat jen o preventivní opatření. Anastasia Pavljučenkovová po senzačním finále French Open na generálce uhrála jen čtyři gamy. Svitolinová je tak horkou kandidátkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muchová - Giorgiová (2K), Svitolinová - Badosaová (3K), Muchová - Pavljučenkovová (3K), Svitolinová - Muchová (OF), Svitolinová - Pavljučenkovová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Elina Svitolinová



Serena Williamsová v poslední době nemá nejlepší výsledky, ale ve Wimbledonu patří k největším favoritkám. To není překvapením, v All England Clubu sedmkrát triumfovala a po porodu hrála finále v roce 2018 i 2019. Devětatřicetiletá Američanka by si měla poradit s Aljaksandrou Sasnovičovou i krajankou Bernardou Peraovou, nebo Nao Hibinovou. Ve třetím kole by však mohla potkat Angelique Kerberovou, která se na trávě hodně zvedla, vyhrála domácí generálku v Bad Homburgu a Williamsovou porazila ve finále ročníku 2018.

Pokud by Williamsová do osmifinále prošla, mohla by v něm narazit na Belindu Bencicovou, či Cori Gauffovou. Bencicová je juniorskou šampionkou a 17letá Gauffová se stále zlepšuje. Williamsovou tak nečeká jednoduchá cesta do čtvrtfinále, po úvodních dvou zápasech už to může být hodně těžké. Ve Wimbledonu je však velmi silná.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bencicová - Gauffová (3K), Kerberová - S. Williamsová (3K), Bencicová - Kerberová (OF), Gauffová - Kerberová (OF), Bencicová - S. Williamsová (OF), Gauffová - S. Williamsová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Serena Williamsová



V další sekci může dojít na osmifinálové české derby mezi Karolínou Plíškovou a Petrou Kvitovou. Plíškové se však ve Wimbledonu nedaří, nemá letos dobrou formu a musela by přejít přes senzační semifinalistku French Open Tamaru Zidanšekovou, pak Donnu Vekičovou, nebo Anastasii Potapovovou a ve třetím kole by se asi utkala s Alison Riskeovou, velmi nebezpečnou hráčkou na trávě, kterou v prvním kole vyzve Tereza Martincová.

Kvitová bude mít také těžké první kolo, nastoupí v něm proti Sloane Stephensové. Méně práce by měla mít s Kristie Ahnovou, nebo Heather Watsonovou. Do třetího kola nejspíše dostane nasazenou Jessicu Pegulaovou, senzační vítězku generálky v Berlíně Ljudmilu Samsonovovou, nebo na grandslamech vždy nebezpečnou Kaiu Kanepiovou. Suma sumárum Kvitová patří k největším favoritkám, ale je dost možné, že ani jedna ze dvou nejlepších Češek se do osmifinále nepodívá.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kar. Plíšková - Zidanšeková, Pegulaová - Garciaová, Samsonovová - Kanepiová, Stephensová - Kvitová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kar. Plíšková - Riskeová (3K), Pegulaová - Kvitová (3K), Samsonovová - Kvitová (3K), Kanepiová - Kvitová (3K), Kar. Plíšková - Kvitová (OF), Riskeová - Kvitová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



V šesté osmině pavouka bychom favoritku hledali jen těžko. Elise Mertensová na generálkách prohrála oba zápasy. Madison Keysová naopak hrála slušně, ale v poslední době se jí ve Wimbledonu nedaří. Veronice Kuděrmetovové se generálky nepovedly a Sofia Keninová se trápí už velmi dlouho.

Jedna z nasazených by do čtvrtfinále projít měla. Nejlépe si na generálkách vedla Keysová, která v Berlíně vyřadila Arynu Sabalenkovou a jen těsně nestačila na pozdější šampionku Ljudmilu Samsonovovou. Na grandslamech navíc obecně dokáže najít svou nejlepší formu. Tato sekce je nicméně naprosto otevřená, do jejího průběhu může hodně promluvit i nenasazená Danielle Collinsová.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Mertensová - Keysová (3K), Kuděrmetovová - Keninová (3K), Mertensová - Keninová (OF), Keysová - Keninová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Madison Keysová



Iga Šwiateková patří do širšího okruhu favoritek a má z Wimbledonu juniorský titul. Jenže na trávě se nepředvedla v dobré formě předloni ani letos, kdy na generálce v Eastbourne měla obrovské potíže s Heather Watsonovou a po vyhrané úvodní sadě schytala výprask od Darjy Kasatkinové. Osmifinále by ale asi uhrát měla, nejprve se bude muset vypořádat s nepříjemným stylem Su-Wei Hsieh, pak s Marií Bouzkovou, nebo veteránkou Věrou Zvonarevovou a nejspíše Petrou Martičovou.

Její soupeřkou pro osmifinále by měla být Ons Džabúrová, či Garbiñe Muguruzaová. Džabúrová si na generálkách vedla výborně, v Birminghamu získala svůj premiérový titul a v Eastbourne ve druhém kole podlehla Jeleně Ostapenkové. Muguruzaové se ve Wimbledonu od triumfu v roce 2017 vůbec nedaří a už nemá stabilní a skvělou formu jako na začátku sezony. Tady může být náš tip překvapivý, ale proč to nezkusit. Šwiateková opravdu na trávě zatím nic nepředvedla a Muguruzaová není nepřekonatelnou soupeřkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Šwiateková - Su-Wei Hsieh

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Džabúrová - Muguruzaová (3K), Šwiateková - Džabúrová (OF), Šwiateková - Muguruzaová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Ons Džabúrová



Jedna z největších favoritek Aryna Sabalenková by měla prvními dvěma koly projít bez větších problémů, pokud se v tom prvním nenechá zaskočit netradičním stylem kvalifikantky Mónicy Niculescuové. Pak nasazenou dvojku vyzve Katie Boulterová, či další kvalifikantka Danielle Laová. Ve třetím kole by si mohla zahrát s Jekatěrinou Alexandrovovou, jež se jako poslední vešla mezi nasazené.

Podstatně těžší bude asi osmifinále, do kterého by měla projít Maria Sakkariová, nebo Jelena Rybakinová. Sakkariová od French Open nehrála a Rybakinová na trávě nic světoborného nepředvedla, i když hrála semifinále v Eastbourne, kde ji trápilo zranění zad. Sabalenková by si měla se všemi soupeřkami poradit a potvrdit roli favoritky.

Zajímavé zápasy 1. kola: Niculescuová - Sabalenková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sakkariová - Rybakinová (3K), Sakkariová - Sabalenková (OF), Rybakinová - Sabalenková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková

1. čtvrtfinále: Bartyová porazí Ostapenkovou | H2H 3-1

2. čtvrtfinále: S. Williamsová porazí Svitolinovou | H2H 5-1

3. čtvrtfinále: Kvitová porazí Keysovou | H2H 3-4

4. čtvrtfinále: Sabalenková porazí Džabúrovou | H2H 1-1

1. semifinále: Bartyová porazí S. Williamsovou | H2H 0-2

2. semifinále: Sabalenková porazí Kvitovou | H2H 2-2

Finále: Bartyová porazí Sabalenkovou | H2H 4-4