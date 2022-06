Preview: Wimbledon ženy

V pondělí startuje pro tenisový svět největší svátek roku, hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje světa Wimbledonu. O mísu Venus Rosewaterové se bude bojovat od 27. června do 9. července.

Favoritkou na triumf je 35 zápasů neporažená světová jednička Iga Šwiateková. Mezi její největší hrozby sázkové kanceláře řadí Ons Džabúrovou, Cori Gauffovou a bývalou šampionku Simonu Halepovou.

V hlavní fázi v pořadí třetího grandslamu roku najdeme z českých jmen loňskou finalistku Karolínu Plíškovou, Barboru Krejčíkovou a Petru Kvitovou, které jsou mezi nasazenými, a dále Karolínu Muchovou, Terezu Martincovou, Marii Bouzkovou a Kateřinu Siniakovou.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do All England Clubu nedorazily Naomi Ósakaová, Majar Šarífová, Ana Konjuhová, Sofia Keninová ani Eugenie Bouchardová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí tenistky Sonay Kartalová, Katie Boulterová, Katie Swanová, Juriko Mijazakiová a Jodie Burrageová, Australanka Darja Savilleová a Američanka Serena Williamsová.

V letošním Wimbledonu se kvůli zákazu startu ruských a běloruských hráčů neudělují body do žebříčku. Šwiateková by na tenisovém trůnu díky luxusnímu náskoku zůstala i tak.

Celková dotace turnaje činí 40,35 milionu liber (cca 1,16 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě dvou milionů liber (cca 57,5 milionu českých korun).



Největší favoritky



Iga Šwiateková do letošní sezony naskočila s novým trenérem a předvádí neskutečnou formu. Jednadvacetiletá Polka od půlky února, kdy v Dubaji těsně podlehla pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové, nenašla přemožitelku. Šňůrou 35 zvládnutých zápasů vyrovnala nejdelší vítěznou sérii v tomto století.

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 44-3

Bilance na trávě: 0-0

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T)

V průběhu antukového jara se představila pouze na třech turnajích, čímž šetřila síly. A dobře udělala, protože triumfovala ve Stuttgartu i Římě, na French Open v sedmi duelech prohrála jediný set a získala druhý grandslamový titul. Na trávě, na které má kariérní bilanci 7-5, nakonec žádnou z generálek neabsolvovala.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: žádná

Juniorská šampionka si dospělý Wimbledon zahrála dvakrát. Při debutu v roce 2019 vypadla v prvním kole, ovšem loni se probojovala mezi nejlepší šestnáctku.

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Fettová | H2H 0-0

2K: Kartalová | H2H 0-0, NEBO Koviničová | H2H 1-0

3K: (27) Putincevová | H2H 1-0

OF: (13) Krejčíková | H2H 2-0

ČF: (8) Pegulaová | H2H 2-1

SF: (4) Badosaová | H2H 1-1

F: (2) Kontaveitová | H2H 3-2





Ons Džabúrová se v úvodních měsících sezony trápila zdravotně i herně a pořádně se rozjela až v průběhu antukového jara, které zakončila s famózní bilancí 17 výher a čtyř porážek a titulem. Sedmadvacetiletá Tunisanka je letos na trávě neporažena a i na nejrychlejším povrchu slavila triumf.

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (T)

Bilance: 30-9

Bilance na trávě: 5-0

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K)

Na French Open přijela ve skvělé formě a řadila se k největším favoritkám, jenže přišlo obrovské zklamání v podobě vyřazení hned v prvním kole. Na trávě si ovšem spravila chuť, na své jediné generálce v Berlíně získala třetí kariérní trofej.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Berlín (T)

Při úvodních třech startech v hlavním losu se v All England Clubu nedostala přes druhé kolo, loni ovšem skončila až ve čtvrtfinále na raketě Aryny Sabalenkové.

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Björklundová | H2H 0-0

2K: Marinová | H2H 0-0, NEBO Kawaová | H2H 2-0

3K: (31) Kanepiová | H2H 3-0

OF: (15) Kerberová | H2H 0-1

ČF: (7) Collinsová | H2H 1-2

SF: (2) Kontaveitová | H2H 3-3

F: (1) Šwiateková | H2H 2-2





Cori Gauffová měla na začátku sezony nestabilní formu, ale v průběhu antukového jara se rozjela k vyrovnaným výkonům. Osmnáctiletá Američanka v Madridu i Římě prošla do osmifinále a na French Open až do svého premiérového finále na grandslamech, dokonce bez ztráty setu. Ani ona však nedokázala zastavit Igu Šwiatekovou.

Nejlepší výsledky: French Open (F); Berlín, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (SF)

Bilance: 23-12

Bilance na trávě: 3-1

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (F)

Na trávě se představila pouze v Berlíně, kde ve dvou setech přehrála Ann Liovou, Xinyu Wang i Karolínu Plíškovou a v semifinále podlehla pozdější šampionce Ons Džabúrové. Nejrychlejší povrch jí sedí, což potvrzuje bilance 13-4.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Berlín (SF)

Před třemi lety ve Wimbledonu zazářila postupem z kvalifikace až do osmifinále. Mezi nejlepší šestnáctku se podívala také loni. Letošní účast bude její celkově třetí.

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Ruseová | H2H 0-0

2K: Buzarnescuová | H2H 0-0, NEBO Schunková | H2H 0-0

3K: (20) Anisimovová | H2H 1-0

OF: (6) Kar. Plíšková | H2H 1-1

ČF: (4) Badosaová | H2H 1-1

SF: (1) Šwiateková | H2H 0-3

F: (2) Kontaveitová | H2H 0-0





Simona Halepová si zatím v letošním roce vede velmi solidně, což potvrzuje bilance 26-8. Třicetiletá Rumunka hned v lednu na generálce v Melbourne dosáhla na svůj první triumf od sezony 2020 a ještě čtyřikrát byla v semifinále. Na grandslamech se letos dostala nejdále do osmifinále.

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (T); Bad Homburg, Birmingham, Indian Wells, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg, Birmingham (SF)

Bilance: 26-8

Bilance na trávě: 6-1

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Po zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole v Římě a na French Open prošla na obou travnatých generálkách do semifinále. V Birminghamu nedokázala zastavit rozjetou Beatriz Haddadovou Maiaovou a v Bad Homburgu kvůli zranění krku k souboji o finále nenastoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Birmingham (SF), Bad Homburg (SF)

Letos absolvuje svůj jubilejní desátý start v hlavní soutěži Wimbledonu, při posledním (2019) získala svůj druhý grandslamový titul. Čtyřikrát byla ve druhém týdnu.

Kariérní bilance: 24-8

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Možná cesta turnajem

1K: Muchová | H2H 0-0

2K: Flipkensová | H2H 5-0, NEBO Fourlisová | H2H 0-0

3K: (21) Giorgiová | H2H 2-0

OF: (4) Badosaová | H2H 1-0

ČF: (6) Kar. Plíšková | H2H 8-4

SF: (1) Šwiateková | H2H 2-2

F: (2) Kontaveitová | H2H 3-1



Češky v akci



Karolína Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a nějakou dobu se jí nedařilo vůbec, první výhru slavila až na třetím turnaji. O něco lepší to bylo ze strany 30leté Češky v závěru antukového jara, kdy uhrála svůj nejlepší výsledek, a to semifinále na malé akci ve Štrasburku.

Nejlepší výsledky: Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (ČF)

Bilance: 8-10

Bilance na trávě: 2-2

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K)

Zlepšenou formu však nepotvrdila a ve druhém kole French Open zaznamenala svou nejhorší porážku na grandslamech. Na lepší časy se zase začalo blýskat na trávě v Berlíně, kde po cestě mezi nejlepší osmičku vyřadila Kaiu Kanepiovou a Biancu Andreescuovou. V Eastbourne však ztroskotala hned na Katie Boulterové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Berlín (ČF), Eastbourne (2K)

Při úvodních šesti účastech se nedokázala podívat dál než do druhého kola. To zlomila až před čtyřmi lety a osmifinále si zahrála také o rok později. Loni v All England Clubu absolvovala své druhé finále na grandslamech, ve třech setech podlehla Ashleigh Bartyové.

Kariérní bilance: 17-9

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Plíšková v úvodním kole svede derby s Terezou Martincovou. Pokud jej zvládne, pak si zahraje s Clarou Burelovou, nebo svou poslední přemožitelkou Katie Boulterovou. Ve třetím kole by mohla potkat Serenu Williamsovou, do osmifinále se nabízí finalistka French Open Cori Gauffová, do čtvrtfinále Paula Badosaová, Petra Kvitová, Camila Giorgiová, či Simona Halepová a v semifinále by mohla vyzvat světovou jedničku Igu Šwiatekovou.





Barbora Krejčíková prožila nejlepší sezonu kariéry a na začátku letošního roku na ni navazovala, když postoupila do finále v Sydney a čtvrtfinále Australian Open. Šestadvacetiletá Češka však po nepovedených vystoupeních v Dubaji a Dauhá kvůli zranění lokte tři měsíce nehrála.

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 9-6

Bilance na trávě: 0-1

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K)

Na kurty se vrátila na French Open a po porážce s Dianne Parryovou se stala teprve třetí tenistkou v open éře, která na French Open v roli obhájkyně ztroskotala hned v prvním kole. Úvodní zápas nezvládla ani na jediné generálce v Eastbourne.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Eastbourne (2K)

V hlavním losu Wimbledonu debutovala loni, v osmifinále nestačila na pozdější šampionku Ashleigh Bartyovou.

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Krejčíková začne proti Maryně Zaněvské, ve druhém kole by narazila na Andreu Petkovicovou, nebo Viktoriji Golubicovou, ve třetím nejspíše na Jil Teichmannovou a v osmifinále s největší pravděpodobností na světovou jedničku Igu Šwiatekovou.





Petra Kvitová prožívá navzdory poslednímu výsledku jednu z nejhorších sezon celé své kariéry. Dvaatřicetiletá Češka na poslední generálku v Eastbourne dorazila s mizernou bilancí 10-13 a jejím maximem byla dvě čtvrtfinále. Navíc se s oběma grandslamy rozloučila nejpozději ve druhém kole.

Nejlepší výsledky: Eastbourne (zatím F)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (zatím F)

Bilance: 14-13

Bilance na trávě: 4-1

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Těsně před Wimbledonem se však naladila na skvělou formu. V Eastbourne v semifinále vyřadila letos na trávě neporaženou Beatriz Haddadovou Maiaovou, vrátila jí porážku z Birminghamu a prošla do svého prvního finále od loňského března.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (zatím F)

Ve Wimbledonu se představí potřinácté, po druhém triumfu v roce 2014 se pouze jednou dostala do druhého týdne a loni ztroskotala hned v prvním kole.

Kariérní bilance: 33-11

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: 1. kolo

Kvitová by si měla poradit s Jasmine Paoliniovou i Anou Bogdanovou, nebo Dajanou Jastremskou. Ve třetím kole se může utkat s Paulou Badosaovou, dále se Simonou Halepovou, nebo Camilou Giorgiovou, ve čtvrtfinále by mohlo dojít na derby s Karolínou Plíškovou a v semifinále může čekat světová jednička Iga Šwiateková.





Kateřina Siniaková pokračuje v singlovém trápení a naopak sbírání deblových triumfů. Šestadvacetiletá Češka se ve dvouhře přes úvodní kolo hlavní soutěže dostala až v Indian Wells a na dalších čtyřech akcích i kvůli zdravotním problémům nedokázala dojít dál než do druhého kola. Ve čtyřhře přebírala už tři trofeje.

Nejlepší výsledky: Miami (3K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 8-11

Bilance na trávě: 0-2

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Ve druhém kole v Indian Wells potrápila Marii Sakkariovou a v Miami se dostala ještě o stupínek dál. Vypadalo to, že by se tedy mohla opět chytit. Jenže zdravotní trable její výkony v následujících týdnech ovlivňovaly a na travnatých generálkách těsně prohrála s Biancou Andreescuovou i Simonou Halepovou. Proti poslední jmenované vedla 6-4 3-0, jenže pak začala mít potíže s nohou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Berlín (1K), Bad Homburg (1K)

Wimbledon je jejím druhým nejlepším grandslamem. Při polovině ze šesti startů v hlavní soutěži se podívala do třetího kola, naposledy loni.

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018, 2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Siniaková v prvním kole nastoupí proti kvalifikantce Maje Chwaliňské. V případě postupu by ji nejspíše čekala nasazená Alison Riskeová a pak další z vysoko postavených Američanek Danielle Collinsová.





Tereza Martincová se během životní loňské sezony dočkala prvního finále na nejvyšším okruhu, a dokonce debutu v Top 40 žebříčku. Sedmadvacetiletá Češka však letos vypadává spíše v úvodních kolech a má na kontě jen dvě vítězné série v hlavních soutěžích a pouhá dvě čtvrtfinále.

Nejlepší výsledky: Nottingham (SF)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (SF)

Bilance: 11-15

Bilance na trávě: 3-3

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Po antukovém jaru, během něhož na všech čtyřech akcích ztroskotala v prvním kole, si v Nottinghamu vybojovala svůj nejlepší letošní výsledek a páté semifinále na hlavní tour. V Birminghamu (Camila Giorgiová) i Eastbourne (Katie Boulterová) se loučila po těsných dvousetových porážkách hned po úvodním zápase.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Nottingham (SF), Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Hlavní soutěž Wimbledonu si poprvé zahrála před třemi lety a skončila v prvním kole. Loni se ovšem prokousala až do třetího kola, které je jejím maximem na majorech.

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Martincová v prvním kole letošního ročníku vyzve Karolínu Plíškovou.





Marie Bouzková si loni prošla nepříjemnou krizí, ovšem v letošní sezoně si opět vede skvěle. V Guadalajaře si 23letá Češka zahrála své třetí finále na podnicích WTA a přidala čtvrtfinále v Monterrey a osmifinále na velké akci v Madridu.

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 22-9

Bilance na trávě: 0-1

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 nemohla nastoupit k utkání druhého kola na French Open a do akce se vrátila až na poslední generálce v Eastbourne. Tam ztroskotala hned na Shelby Rogersové a teprve podruhé v sezoně nezvládla úvodní zápas na turnaji.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Eastbourne (1K)

Ve Wimbledonu si před třemi lety připsala svou premiérovou výhru v hlavní fázi grandslamů, loni skončila už v prvním kole. Letošní start bude jejím celkově pátým a třetím v hlavní soutěži.

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bouzková v prvním kole změří síly s nasazenou sedmičkou Danielle Collinsovou.





Karolína Muchová loňskou sezonu uzavřela už po US Open a kvůli přetrvávajícím problémům s břišním svalem do té letošní naskočila až v březnu. Pětadvacetiletá Češka dohromady absolvovala pouhých pět turnajů, nejdále byla ve třetím kole v Miami a na French Open.

Nejlepší výsledky: French Open, Miami (3K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 5-4

Bilance na trávě: 0-1

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (3K)

Souboj o osmifinále v Paříži musela vzdát, jelikož si v utkání s Amandou Anisimovovou zvrtla kotník. Na trávě v letošním roce odehrála jediný zápas, v Berlíně jasně nestačila na pozdější šampionku Ons Džabúrovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Berlín (1K)

V All England Clubu se jí daří, oba předchozí starty v hlavní soutěži přetavila v postup až do čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Muchová v úvodním zápase vyzve jednu z největších favoritek a bývalou šampionku Simonu Halepovou. Pokud by prošla dál, svedla by souboj s Kirsten Flipkensovou, nebo Jaimee Fourlisovou. Ve třetím kole by si mohla zahrát s Camilou Giorgiovou a v osmifinále s Petrou Kvitovou.



Tipujeme

Iga Šwiateková je bývalou juniorskou vítězkou Wimbledonu a loni mezi ženami suverénně prošla až do osmifinále. Minimálně mezi nejlepší šestnáctku by 35 zápasů neporažená světová jednička měla postoupit i letos. V cestě má kvalifikantku Janu Fettovou, divokou kartu Sonay Kartalovou/Danku Koviničovou a někoho z kvarteta Claire Liuová, Nuria Párrizasová, Alizé Cornetová a Julia Putincevová. V souboji o čtvrtfinále by mohla narazit na Jil Teichmannovou, či Barboru Krejčíkovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Šwiateková - Krejčíková (OF)

1. čtvrtfinalistka: Iga Šwiateková



Další část pavouka je naopak kompletně otevřená. Garbiñe Muguruzaová se ohromně trápí, Jelena Rybakinová má často zdravotní potíže a slabší formu, Shelby Rogersová na trávě nikdy nezářila a Jessica Pegulaová od French Open nehrála. Šance se tak otevírá pro nenasazenou Biancu Andreescuovou, která v sobotu absolvuje finále v Bad Homburgu a začíná na trávě sbírat solidní výsledky. Její cesta mezi nejlepší osmičku by mohla vypadat takto: Emina Bektasová, Shuai Zhang/Rybakinová, Muguruzaová/Qinwen Zheng/Sloane Stephensová a Rogersová/Pegulaová.

Zajímavé zápasy 1. kola: Qinwen Zheng - Stephensová, Vekičová - Pegulaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muguruzaová - Stephensová (2K), Andreescuová - Rybakinová (2K), Muguruzaová - Andreescuová (3K), Muguruzaová - Rybakinová (3K), Muguruzaová - Pegulaová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Bianca Andreescuová



Petra Kvitová si v sobotu zahraje o titul v Eastbourne a má velkou šanci ve zlepšené formě dlouho pokračovat také ve Wimbledonu. Dvojnásobná vítězka by neměla zaváhat proti Jasmine Paoliniové ani lepší z duelu Ana Bogdanová - Dajana Jastremská. Ve třetím kole si může zahrát s Paulou Badosaovou, pro Španělku je tráva zatím jasně nejhorším povrchem. Do osmifinále se nabízí nevyrovnaná Camila Giorgiová, bývalá šampionka Simona Halepová, jež kvůli zranění nenastoupila k semifinále v Bad Homburgu, a ještě krajanka Karolína Muchová, která při obou předchozích startech v hlavní fázi došla do čtvrtfinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: Muchová - Halepová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Badosaová - Kvitová (3K), Giorgiová - Halepová (3K), Badosaová - Halepová (OF), Kvitová - Halepová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Cori Gauffová se ve Wimbledonu, kde zazářila už v pouhých 15 letech, řadí mezi největší favoritky. Finalistka nedávného French Open by neměla mít s postupem mezi nejlepší dvaatřicítku problém, postupně se utká s Elenou-Gabrielou Ruseovou a pak s Mihaelou Buzarnescuovou, či Nastasjou Schunkovou. Třetí kolo proti Amandě Anisimovové ale klidně může být konečnou, pokud její krajanka bude mít svůj den. Do osmifinále by se mohla dostat Karolína Plíšková, která začne proti Tereze Martincové, nebo vracející se Serena Williamsová. Gauffová porazila Plíškovou na generálce v Berlíně a forma Williamsové je velkým otazníkem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Martincová - Kar. Plíšková, S. Williamsová - Tanová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: S. Williamsová - Kar. Plíšková (3K), Gauffová - Anisimovová (3K), Gauffová - S. Williamsová (OF), Gauffová - Kar. Plíšková (OF)

4. čtvrtfinalistka: Cori Gauffová



Další čtvrtfinalistkou by se mohla stát jedna z nasazených Američanek. Danielle Collinsová na trávě na výraznější úspěch čeká, Alison Riskeová je bývalou čtvrtfinalistkou a na nejrychlejším povrchu vždy těžkou soupeřkou a Madison Keysová na grandslamech umí na všech podkladech. V této sekci je ještě Emma Raducanuová, domácí hvězda však není v ideální fyzické kondici, a navíc do prvního kola schytala na pažitu extrémně nebezpečnou Alison Van Uytvanckovou. Vzhledem ke grandslamovým výsledkům favorizujeme Keysovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Raducanuová - Van Uytvancková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Collinsová - Riskeová (3K), Keysová - Raducanuová (3K), Collinsová - Keysová (OF), Collinsová - Raducanuová (OF), Riskeová - Keysová (OF), Riskeová - Raducanuová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Madison Keysová



Pro Ons Džabúrovou jsou letošní grandslamy zatím velkým zklamáním. Australian Open vůbec nehrála a v průběhu antukového jara sice excelovala, jenže na French Open vypadla hned v prvním kole. Chuť by si mohla po triumfu na generálce v Berlíně ještě více spravit ve Wimbledonu, kde loni uhrála čtvrtfinále a letos se řadí mezi největší hrozby Igy Šwiatekové. Úvodní zápasy s Mirjam Björklundovou a Rebeccou Marinovou/Katarzynou Kawaovou by měly být pouhou formalitou. Od třetího kola to ale bude už těžké, protože v něm může potkat Kaiu Kanepiovou, jež na majorech ráda vyřazuje favoritky, a v osmifinále bývalou šampionku Angelique Kerberovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kanepiová - Džabúrová (3K), Kerberová - Džabúrová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Ons Džabúrová



Pokud vše půjde podle papírových předpokladů, měly by si to o další místo ve čtvrtfinále rozdat Maria Sakkariová s Jelenou Ostapenkovou. Sakkariová má nejspíše před sebou australský dvojboj v podobě Zoe Hivesové a Darjy Savilleové a ve třetím kole by se mohla střetnout se Soranou Cirsteaovou. Ostapenková, která v sobotu odehraje finále poslední generálky v Eastbourne, by si měla poradit s Océane Dodinovou, Yaninou Wickmayerovou/Lin Zhu a případně i s antukářkou Martinou Trevisanovou. Se Sakkariovou by se na trávě utkala poprvé a na nejslabším povrchu Řekyně by mohla mít navrch.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sakkariová - Ostapenková (OF)

7. čtvrtfinalistka: Jelena Ostapenková



V poslední části losu má jasně nejlepší fazónu Beatriz Haddadová Maiaová. Na trávě dokázala 12 zápasů neporaženou Brazilku zastavit až Petra Kvitová v semifinále v Eastbourne. Otázkou je, zda předvede životní formu i ve Wimbledonu. Nejprve by si musela poradit s nebezpečnou Kajou Juvanovou a pak s Dalmou Gálfiovou, nebo Maddison Inglisovou. Do třetího kola se nabízí Belinda Bencicová, která na trávě obvykle hraje výborně, ale vzdala finále generálky v Berlíně. Velkým otazníkem je zdravotní stav také u Anett Kontaveitové, jež se po famózním období začala trápit, na French Open ztroskotala hned v prvním kole a od té doby nehrála.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bencicová - Haddadová Maiaová (3K), Bencicová - Kontaveitová (OF), Haddadová Maiaová - Kontaveitová (OF)

8. čtvrtfinalistka: Beatriz Haddadová Maiaová



1. čtvrtfinále: Šwiateková porazí Andreescuovou | H2H 1-0

2. čtvrtfinále: Kvitová porazí Gauffovou | H2H 0-0

3. čtvrtfinále: Džabúrová porazí Keysovou | H2H 1-0

4. čtvrtfinále: Ostapenková porazí Haddadovou Maiaovou | H2H 2-0

1. semifinále: Šwiateková porazí Kvitovou | H2H 1-0

2. semifinále: Džabúrová porazí Ostapenkovou | H2H 1-2

Finále: Šwiateková porazí Džabúrovou | H2H 2-2