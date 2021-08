Preview: WTA 1000 Montréal

V pondělí se rozehraje hlavní soutěž National Bank Open, jedné z největších generálek na závěrečný grandslam sezony US Open. Turnaj se do kalendáře vrátil po dvou letech a každoročně střídá dějiště ženské a mužské soutěže. V Montréalu se bude bojovat od 9. do 15. srpna.

Mezi největší favoritky se řadí Aryna Sabalenková, vítězka z Toronta 2017 Elina Svitolinová, česká jednička Karolína Plíšková a Garbiñe Muguruzaová. Předloňský triumf bude obhajovat domácí Bianca Andreescuová.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí zástupkyně Top 10 Ashleigh Bartyová, Naomi Ósakaová, Sofia Keninová a Iga Šwiateková, dále olympijská vítězka Belinda Bencicová, Barbora Krejčíková, stříbrná medailistka z her v Tokiu Markéta Vondroušová, Jennifer Bradyová či Angelique Kerberová.

Mezi šestnáctku nasazených se z českých tenistek kromě Plíškové vešly Petra Kvitová a Karolína Muchová. Ty v hlavní soutěži doplňují Marie Bouzková s Kateřinou Siniakovou. Z kvalifikace může postoupit Tereza Martincová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely Rumunka Simona Halepová, Američanka Sloane Stephensová a domácí Leylah Fernandezová, Rebecca Marinová a Carol Zhaová.

Bartyová se bez ohledu na výsledek letošního ročníku National Bank Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí zhruba 1,84 milionu dolarů (cca 39,74 milionu korun). Vítězka si přijde na 221,5 tisíce dolarů (cca 4,78 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA 900 bodů.



Tipujeme

Aryna Sabalenková prožívá další povedenou sezonu a v Montréalu si bude chtít spravit chuť po neúspěchu na OH v Tokiu, kde překvapivě vypadla už ve druhém kole. Po volném losu se střetne s vracející se Dajanou Jastremskou, nebo Sloane Stephensovou. Do osmifinále se nabízí Paula Badosaová, Viktorija Golubicová a Madison Keysová. Ani jedno kolo tak nejspíše nebude mít jednoduché, ale roli jedné z největších favoritek by potvrdit měla.

Zajímavé zápasy 1. kola: Jastremská - Stephensová, Badosaová - Golubicová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Badosaová - Keysová (2K), Sabalenková - Keysová (OF), Sabalenková - Badosaová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



Viktoria Azarenková měla fantastický konec loňské sezony, ale letos její výsledky nejsou tak dobré, a to hlavně kvůli častým zdravotním problémům. Přes trápící se Alison Riskeovou, nebo svou poslední přemožitelku Soranu Cirsteaovou by však přejít měla. V osmifinále by čelila někomu z kvarteta Maria Sakkariová, Marie Bouzková, Veronika Kuděrmetovová a Julia Putincevová. Nejhůře je na tom s formou rozhodně Bouzková, nejnebezpečněji působí Sakkariová. Azarenková se Sakkariovou by si to tedy měly rozdat o čtvrtfinále, jediný dosavadní souboj jasně vyhrála Běloruska.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kuděrmetovová - Putincevová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sakkariová - Kuděrmetovová (2K), Sakkariová - Azarenková (OF), Kuděrmetovová - Azarenková (OF)

2. čtvrtfinalistka: Viktoria Azarenková



Karolína Plíšková a Karolína Muchová byly nalosovány do stejné části pavouka a měly by se utkat o postup mezi nejlepší osmičku. Obě Češky za sebou mají fantastický Wimbledon, finalistka Plíšková ještě hrála na olympiádě a vypadla v osmifinále s Camilou Giorgiovou. Plíšková se na úvod potká s kvalifikantkou, či Donnou Vekičovou, Muchová má ve své cestě pouze kvalifikantky. Poslední dva souboje těsně vyhrála Muchová, ale Plíšková je teď možná v o něco lepší formě.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kar. Plíšková - Muchová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Karolína Plíšková



V další sekci by se měly v osmifinále střetnout Jelena Rybakinová a Garbiñe Muguruzaová, které se utkaly na olympiádě v Tokiu a postup slavila Rybakinová. Kazaška se ale nejprve musí vypořádat s Ljudmilou Samsonovovou a pak nejspíše Sarou Sorribesovou. Muguruzaová bude v úvodním zápase čelit Kateřině Siniakové, nebo Jeleně Ostapenkové. Rybakinová i Muguruzaová na olympiádě hrály skvělý tenis, Španělka po fantastických úvodních měsících sezony šla s formou trochu dolů, Rybakinová naopak v posledních měsících nahoru.

Zajímavé zápasy 1. kola: Rybakinová - Samsonovová, Ostapenková - Siniaková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rybakinová - Muguruzaová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Jelena Rybakinová



Petra Kvitová letos až na triumf v Dauhá nic moc neuhrála a na podnicích na americkém kontinentu se jí obvykle nedaří, i když v Montréalu v roce 2012 triumfovala. Českou lvici na úvod prověří Ajla Tomljanovicová, nebo Fiona Ferrová. To je na úvod určitě hratelný los. Jenže pak hrozí souboj nejspíše s Elise Mertensovou, pokud zvládne zápas s Camilou Giorgiovou a pak s Magdou Linetteovou, či Nadiou Podoroskou. Mertensová je přesně ten typ hráčky, který může na pomalejším hardu Kvitové dělat problémy. Belgičanka má vynikající výdrž, skvělou obranu a na kontě semifinále z generálky v San José.

Zajímavé zápasy 1. kola: Giorgiová - Mertensová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kvitová - Mertensová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Elise Mertensová



Elina Svitolinová si z Tokia odvezla bronzovou medaili a na vynikající výsledek se pokusí navázat v Montréalu, kde v roce 2017 kralovala a předloni hrála čtvrtfinále. Ukrajinská jednička se svou první soupeřku dozví po skončení utkání Shuai Zhang - Johanna Kontaová. V osmifinále by nejspíše potkala teenagerku Cori Gauffovou, kterou hladce porazila na letošním Australian Open. Sedmnáctiletá Američanka, jež začne proti Anastasiji Sevastovové, se ale v posledních měsících herně značně zvedla.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Gauffová - Svitolinová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Elina Svitolinová



Simona Halepová je velkým otazníkem, bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová vítězka se vrací po tříměsíční pauze. Šampionka posledních dvou ročníků v Montréalu může na úvod potkat rozjetou Danielle Collinsovou a jednoduché by to neměla ani v osmifinále proti Anett Kontaveitové, Jessice Pegulaové, nebo finalistce letošního French Open Anastasii Pavljučenkovové. Vzhledem k nejisté formě Rumunky je tahle sekce naprosto otevřená. Collinsová dnes bude hrát finále v San José a možná ji dostihne únava, Pavljučenkovová si v posledních měsících vede solidně.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kontaveitová - Pegulaová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Halepová - Collinsová (2K), Halepová - Pavljučenkovová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Anastasia Pavljučenkovová



S obhajobou Biancy Andreescuové to nevypadá vůbec dobře. Po zdravotní pauze se rozehrála do skvělé formy, jenže po skreči v Miami se jí vůbec nedaří. Proti krajance Leylah Fernandezové, nebo kvalifikantce by ale zaváhat neměla. V osmifinále se může potkat s Darjou Kasatkinovou, která dnes bude bojovat o titul v San José, Petrou Martičovou, nebo Ons Džabúrovou. Poslední jmenovaná teď hraje skvěle, i když na olympiádě skončila hned v prvním kole. Právě Tunisanka je pro nás největší favoritkou, jelikož Andreescuová nemá přesvědčivou formu a Kasatkinová může být po náročném programu podobně jako Collinsová unavená.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Džabúrová - Andreescuová (OF)

8. čtvrtfinalistka: Ons Džabúrová

1. čtvrtfinále: Sabalenková porazí Azarenkovou | H2H 2-1

2. čtvrtfinále: Rybakinová porazí Kar. Plíškovou | H2H 1-0

3. čtvrtfinále: Svitolinová porazí Mertensovou | H2H 3-2

4. čtvrtfinále: Džabúrová porazí Pavljučenkovovou | H2H 2-0

1. semifinále: Sabalenková porazí Rybakinovou | H2H 3-0

2. semifinále: Svitolinová porazí Džabúrovou | H2H 3-0

Finále: Sabalenková porazí Svitolinovou | H2H 1-1