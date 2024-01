Preview: Z Češek mají největší šanci Vondroušová a Krejčíková. Šwiateková schytala těžký los

Netradičně už v neděli vypukne úvodní major sezony Australian Open. V Melbourne Parku se mezi největší favoritky řadí čtyři nejvýše nasazené Iga Šwiateková, obhájkyně titulu Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová a Coco Gauffová. V hlavní soutěži je devět Češek, na úvodním grandslamu roku mají z českých želízek v ohni největší šanci na postup do druhého týdne Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková.

Brzy startuje 112. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů. Tenistky budou v Melbourne Parku usilovat o první letošní grandslamový triumf netradičně už od neděle 14. ledna. Vítězka si v sobotu 27. ledna převezme Daphne Akhurst Memorial Cup, pohár pojmenovaný po bývalé australské tenistce, jež mezi lety 1925 až 1930 pětkrát ovládla domácí grandslam.

Největší favoritky jsou zástupkyně TOP 4 a kurzová nabídka odpovídá jejich postavení v žebříčku. Největší favoritkou je tedy světová jednička Iga Šwiateková, následují obhájkyně titulu Aryna Sabalenková, loňská finalistka Jelena Rybakinová a úřadující šampionka US Open Coco Gauffová.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí zraněná Karolína Muchová, těhotná Petra Kvitová, Madison Keysová, Bianca Andreescuová, Jennifer Bradyová, Caty McNallyová, Lauren Davisová, Irina Beguová a Julia Grabherová.

Hlavní soutěž letošního ročníku nabídne devítinásobné české zastoupení. V Melbourne zabojují úřadující wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, které se vešly mezi nasazené, a dále Karolína Plíšková, Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Linda Fruhvirtová a kvalifikantky Brenda Fruhvirtová se Sárou Bejlek.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Taylah Prestonová, Kimberly Birrellová, Olivia Gadecká a Darja Savilleová, Američanka McCartney Kesslerová, bývalá šampionka Caroline Wozniacká z Dánska, Francouzka Alizé Cornetová a Japonka Mai Hontamaová.

Šwiateková se bez ohledu na výsledek udrží na tenisovém trůnu. Zatímco Polka obhajuje jen osmifinále a má náskok téměr 1 000 bodů, světové dvojce Sabalenkové se odečtou body za titul a trojce Rybakinové za finálovou účast.

Celková dotace činí 86,5 milionu australských dolarů (cca 1,3 miliardy korun). Vítězka si přijde na 3,15 milionu (cca 47,4 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA rovných 2 000 bodů.

Australian Open 2024 fakta

Loňské finále: Sabalenková (5-) - Rybakinová (22-Kaz.) 4:6, 6:3, 6:4

Nejvýše nasazené: Šwiateková (1. v WTA), Sabalenková (2.), Rybakinová (3.), Gauffová (4.), Pegulaová (5.), Jabeurová (6.), Vondroušová (7.), Sakkariová (8.)

Místo konání: Melbourne, Austrálie

Povrch: tvrdý

Dotace: 86.500.000 australských dolarů



Možná čtvrtfinále

Šwiateková (1-Pol.) - Vondroušová (7-ČR) | H2H 3:0

Rybakinová (3-Kaz.) - Pegulaová (5-USA) | H2H 1:3

Sakkariová (8-Řec.) - Gauffová (4-USA) | H2H 4:3

Jabeurová (6-Tun.) - Sabalenková (2-) | H2H 2:4



Možná osmifinále

Šwiateková (1-Pol.) - Kuděrmetovová (15-) | H2H 4:1

Ostapenková (11-Lot.) - Vondroušová (7-ČR) | H2H 0:2

Rybakinová (3-Kaz.) - Kasatkinová (14-) | H2H 2:2

Qinwen Zheng (12-Čína) - Pegulaová (5-USA) | H2H 0:1

Sakkariová (8-Řec.) - Haddadová Maiaová (10-Braz.) | H2H 0:3

Garciaová (16-Fr.) - Gauffová (4-USA) | H2H 2:2

Jabeurová (6-Tun.) - Krejčíková (9-ČR) | H2H 0:0

Samsonovová (13-) - Sabalenková (2-) | H2H 2:1



Soupeřky českých tenistek v 1. kole

Vondroušová (7-ČR) - Jastremská | H2H 2:1

Krejčíková (9-ČR) - Hontamaová | H2H 1:0

Bouzková (31-ČR) - Nosková (ČR) | H2H 2:0

Kar. Plíšková (ČR) - Rybakinová (3-Kaz.) | H2H 0:3

Siniaková (ČR) - Cristianová (Rum.) | H2H 1:0

L. Fruhvirtová (ČR) - Haddadová Maiaová (10-Braz.) | H2H 0:0

B. Fruhvirtová (ČR) - Bogdanová (Rum.) | H2H 0:0

Bejlek (ČR) - Fernandezová (32-Kan.) | H2H 0:0

Kompletní los

Největší favoritky

Iga Šwiateková sice v sezoně 2023 nedominovala tak jako v té předchozí, ale úspěšně obhájila triumf na French Open a trofejí nakonec posbírala šest. Dvaadvacetiletá Polka slavila také v Dauhá, Stuttgartu, Varšavě, Pekingu a poprvé na Turnaji mistryň. O tenisový trůn přišla jen na pár týdnů a na pozici světové jedničky opět přezimovala. Hardové grandslamy se jí nepovedly, v Melbourne i v New Yorku skončila již v osmifinále.

Nejlepší letošní výsledky: první individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Letošní bilance: 5:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 5:0

Poslední porážku v soutěžních zápasech zaznamenala na konci září ve čtvrtfinále v Tokiu s Veronikou Kuděrmetovovou. Od té doby zvládla všech 16 utkání, po triumfu v Pekingu ovládla bez ztráty setu Turnaj mistryň a v letošním United Cupu uspěla ve všech pěti dvouhrách.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Generálka: United Cup (bilance 5:0)

Na Australian Open debutovala v roce 2019 a vypadla ve druhém kole, ovšem při všech čtyřech dalších účastech hrála ve druhém týdnu. Jejím maximem je předloňské semifinále, loni skončila v osmifinále na pozdější finalistce Jeleně Rybakinové.

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Keninová | H2H 1:0

2K: Collinsová | H2H 4:1, NEBO Kerberová | H2H 2:0

3K: (31) Bouzková | H2H 0:0

OF: (15) Kuděrmetovová | H2H 4:1

ČF: (7) Vondroušová | H2H 3:0

SF: (3) Rybakinová | H2H 1:3

F: (2) Sabalenková | H2H 6:3

Aryna Sabalenková může loňskou sezonu hodnotit jako zatím tu nejlepší v kariéře. Pětadvacetiletá Běloruska neprohrála loni na australské půdě ani jeden zápas a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou. Navíc se po US Open stala na několik týdnů novou světovou jedničkou a trofej pro vítězku si odvezla ještě z Adelaide a Madridu. Na další titul však čeká od května, od začátku French Open přitom byla šestkrát minimálně v semifinále.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (finále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (finále)

Letošní bilance: 4:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 4:1

Letos dlouho natahovala svou vítěznou sérii na australském kontinentu. V Brisbane suverénně přehrála Luciu Bronzettiovou, Lin Zhu, Darju Kasatkinovou i dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou. Ve finále však schytala výprask a kanára od ještě více rozjeté Jeleny Rybakinové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Brisbane (finále)

Vzhledem k loňskému triumfu je Australian Open v tuto chvíli jejím nejlepším grandslamem. V hlavní soutěži úvodního majoru roku startuje posedmé a při posledních třech návštěvách došla alespoň do osmifinále.

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Seidelová | H2H 0:0

2K: Bogdanová | H2H 1:0, NEBO B. Fruhvirtová | H2H 0:0

3K: (28) Curenková | H2H 1:1

OF: (13) Samsonovová | H2H 1:2

ČF: (6) Jabeurová | H2H 4:2

SF: (4) Gauffová | H2H 2:4

F: (1) Šwiateková | H2H 3:6

Jelena Rybakinová si loni zahrála čtyři finále, všechna na podnicích WTA 1000 či vyšších, a na Australian Open byla kousek od svého druhého grandslamového titulu. Čtyřiadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Kazachstán triumfovala v Indian Wells a Římě a v Miami byla blízko ke zkompletování Sunshine Doublu. V žebříčku se bývalá wimbledonská šampionka vyšplhala na třetí místo.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (triumf)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)

Letošní bilance: 6:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 6:1

Letošní sezonu odstartovala tím nejlepším možným způsobem. V ani jednom z pěti zápasů v Brisbane neztratila více než pět gamů, ve finále deklasovala Arynu Sabalenkovou a získala svůj šestý titul, první od květnového Říma. V Adelaide ale ve formě nebyla, po trápení proti Cristině Bucsaové jasně prohrála čtvrtfinále s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Brisbane (triumf), Adelaide (čtvrtfinále)

Na Australian Open zvládla při všech čtyřech startech v hlavní soutěži úvodní kolo. Do druhého týdne se poprvé podívala až loni, kdy ve finále těsně nestačila na Sabalenkovou.

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Kar. Plíšková | H2H 3:0

2K: Bucsaová | H2H 1:0, NEBO Blinkovová | H2H 0:1

3K: (26) Paoliniová | H2H 1:1

OF: (14) Kasatkinová | H2H 2:2

ČF: (5) Pegulaová | H2H 1:3

SF: (1) Šwiateková | H2H 3:1

F: (2) Sabalenková | H2H 3:5

Coco Gauffová loni touto dobou získala v Aucklandu svůj třetí kariérní titul, všechny vybojovala na nejmenších akcích WTA 250. Devatenáctiletá Američanka je ovšem od léta v životní formě a poprvé triumfovala na podnicích WTA 500 (Washington), na prestižních "tisícovkách" (Cincinnati) i na grandslamech (US Open). Od začátku srpna absolvovala 33 zápasů s parádní úspěšností 29 vítězství a pouhých čtyř porážek.

Nejlepší letošní výsledky: Auckland (triumf)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Letošní bilance: 5:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 5:0

Hned na začátku letošní sezony měla důvod k radosti. Poprvé v kariéře totiž obhájila titul, když protáhla svou neporazitelnost v Aucklandu na 10 duelů. Set povolila pouze ve finále zkušené Elině Svitolinové a dosáhla na svou sedmou trofej.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Auckland (triumf)

Na Australian Open zatím žádný výraznější výsledek nezaznamenala, což by se letos mělo změnit. Za sebou má čtyři starty, v letech 2020 a 2023 došla do osmifinále, které je jejím maximem.

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Schmiedlová | H2H 2:0

2K: Dolehideová | H2H 1:0, NEBO Jeanjeanová | H2H 1:0

3K: (32) Fernandezová | H2H 0:0

OF: (16) Garciaová | H2H 2:2

ČF: (8) Sakkariová | H2H 3:4

SF: (2) Sabalenková | H2H 4:2

F: (1) Šwiateková | H2H 1:9

Češky v akci

Markéta Vondroušová byla v loňském roce jednou z nejstabilnějších hráček na okruhu, ačkoli se v závěru sezony 2022 vrátila po půlroční zdravotní pauze. Čtyřiadvacetiletá Češka sbírala úspěchy napříč všemi povrchy, ale na trávě se jí nikdy nedařilo. O to více šokující byl její triumf ve Wimbledonu, kde se stala novou grandslamovou šampionkou a první nenasazenou vítězkou nejslavnějšího turnaje v open éře. Následoval debut v TOP 10 a nyní je českou jedničkou.

Nejlepší letošní výsledky: první individuální turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Letošní bilance: 1:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 1:1

Po čtvrtfinále na US Open však přišlo trápení. Včetně premiérového vystoupení na Turnaji mistryň zvládla od té doby jen dva z osmi duelů. Přípravu na Australian Open určitě chtěla mít lepší, v United Cupu prohrála s Qinwen Zheng a potřebovala tři sety proti outsiderce Olze Danilovičové. Následně kvůli problémům s kyčlí odstoupila z generálky v Adelaide.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Generálka: United Cup (bilance 1:1)

Ke zkompletování čtvrtfinálových účastí na všech grandslamech jí chybí už jen Australian Open. V Melbourne Parku dosud startovala šestkrát a nejdál se podívala do osmifinále v roce 2021.

Kariérní bilance: 9:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Barbora Krejčíková měla velmi nestabilní sezonu. Sice v Dubaji, kde porazila tehdejší světovou jedničku, dvojku i trojku, brala svůj první titul z prestižních "tisícovek" a ovládla San Diego a hrála finále v Birminghamu a Zhengzhou, ale na druhou stranu zaznamenala několik překvapivých porážek a brzkých vyřazení. Ty lepší výsledky stačily na členství v TOP 10 žebříčku. Na grandslamech to byla z jejího pohledu bída, po osmifinále na Australian Open neprošla dál než do druhého kola.

Nejlepší letošní výsledky: čeká na první letošní výhru

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: čeká na první letošní výhru

Letošní bilance: 0:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 0:1

Vstup do nové sezony se bývalé šampionce French Open vůbec nepovedl. Na generálce v Adelaide ztroskotala coby nasazená čtyřka hned v prvním kole po těsné třísetové prohře s kvalifikantkou Annou Kalinskou. Do Melbourne tak dorazila bez singlové výhry v letošním roce.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Adelaide (1. kolo)

Debut v hlavní soutěži Australian Open absolvovala až v roce 2020, stejně jako v následujícím ročníku dohrála ve druhém kole. Mnohem lepší to bylo v posledních dvou letech, loni jí chyběl jediný krok k úspěšné obhajobě čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Marie Bouzková si v první půlce loňského roku prošla pořádnou krizí. Na nejvyšším okruhu zaznamenala svou první vítěznou sérii v hlavních soutěžích až v květnu a první čtvrtfinálovou účast až v srpnu. Pětadvacetiletá Češka se chytla s pomocí postupu do osmifinále ve Wimbledonu, následovalo čtvrtfinále v Cincinnati a Soulu a finále v Nanchangu, kde byla proti krajance Kateřině Siniakové třikrát jediný míček od svého druhého titulu.

Nejlepší letošní výsledky: Auckland (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Auckland (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 3:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 3:2

Letošní sezonu odstartovala v Aucklandu a splnila roli jedné z nasazených, když vypadla až ve čtvrtfinále s pozdější finalistkou Elinou Svitolinovou. Další účast mezi nejlepší osmičkou si mohla zajistit v Hobartu, ve druhém kole však nestačila na trápící se Julii Putincevovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Auckland (čtvrtfinále), Hobart (2. kolo)

V hlavní soutěži Australian Open se v minulosti představila čtyřikrát. Do druhého kola se podívala pouze předloni a prohrála v něm s Kaiou Kanepiovou.

Kariérní bilance: 1:4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Karolína Plíšková si loni prožila jednu ze svých nejhorších sezon v kariéře. Během předchozího roku nedokázala uhrát ani jedno semifinále a na finálovou účast na jakékoli úrovni čeká od srpna 2021. Jednatřicetiletá Češka dokonce zaznamenala svou poslední vítěznou sérii a zároveň poslední čtvrtfinále v dubnu ve Stuttgartu. Z grandslamových výsledků mohla hodnotit alespoň trochu pozitivně pouze čtvrtfinále na Australian Open, na ostatních se loučila v prvním či druhém kole.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (osmifinále)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (osmifinále)

Letošní bilance: 1:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 1:2

Loňskou sezonu musela kvůli zranění levého zápěstí ukončit už v září a do té letošní vstoupila v oblíbeném Brisbane. Trojnásobná šampionka v parádní bitvě udolala vracející se Naomi Ósakaovou a v osmifinále těsně podlehla Jeleně Ostapenkové. Zlepšenou formu však bývalá světová jednička okamžitě ztratila, v prvním kole v Adelaide uhrála jen tři gamy s Kateřinou Siniakovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Generálka: Brisbane (osmifinále), Adelaide (1. kolo)

Hlavní los Australian Open si zahraje pojedenácté, šestkrát skončila v prvním týdnu. V roce 2019 byla v Melbourne Parku kousek od postupu do finále, loni nečekaně prohrála čtvrtfinále s Magdou Linetteovou.

Kariérní bilance: 26:10

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Kateřina Siniaková se loni před startem travnaté části sezony kvůli zranění zúčastnila jen osmi turnajů a za pozitivní mohla považovat pouze semifinále v Méridě. O to překvapivější byl triumf 27leté Češky na trávě v Bad Homburgu, kde zkompletovala sbírku trofejí ze všech tří povrchů. Brzy však následovala série sedmi porážek a krizi zlomila až na oblíbených asijských betonech. Finále v Hongkongu neklaplo, ale v Nanchangu už po odvrácených mečbolech proti krajance Marii Bouzkové slavila.

Nejlepší letošní výsledky: Adelaide (2. kolo)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (2. kolo)

Letošní bilance: 3:2

Letošní bilance na venkovních betonech: 3:2

Letošní sezonu zahájila porážkou se Sloane Stephensovou v Brisbane. V Adelaide ovšem zvládla bez ztráty setu dvoukolovou kvalifikaci a v prvním kole hlavní soutěže deklasovala trápící se krajanku Karolínu Plíškovou. V souboji o čtvrtfinále nedotáhla náskok setu proti Anastasii Pavljučenkovové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Brisbane (1. kolo), Adelaide (2. kolo)

Australian Open asi nemá příliš v oblibě. Při osmi z 10 startů skončila hned v úvodním kole a jejím maximem je druhé kolo z let 2015 a 2018.

Kariérní bilance: 2:10

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Linda Nosková loni právě na australském kontinentu zazářila. Devatenáctiletá Češka se v Adelaide i díky velmi cenným skalpům probila až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu. Další šanci na premiérový titul měla na Livesport Prague Open, ve finále však nepotvrdila roli favoritky proti Nao Hibinové. Na začátku loňského roku figurovala na 102. pozici a do aktuální sezony vstupovala coby světová čtyřicítka. Loni si připsala své úvodní dvě výhry v hlavních soutěžích grandslamů.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (SF)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (SF)

Letošní bilance: 4:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 4:1

Stejně jako loni zaregistrovala hned na prvním turnaji skvělý výsledek. V Brisbane zvládla bitvy s Tímeou Babosovou, Soranou Cirsteaovou a Juliou Rieraovou, ve čtvrtfinále přehrála kometu předchozí sezony Mirru Andrejevovou a sklonit se musela až před pozdější šampionkou Jelenou Rybakinovou v semifinále. Z další generálky v Hobartu se nakonec odhlásila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Brisbane (SF)

Debut na Australian Open si odbyla loni. Pouhé dva dny po náročném tažení v Adelaide musela nastoupit k utkání prvního kola kvalifikace v Melbourne Parku a prohrála v něm s Katherine Sebovovou.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Linda Fruhvirtová v září 2022 senzačně dobyla podnik WTA v indickém Čennaí a očekávalo se, že by mohla mít ještě lepší sezonu 2023. Loňský rok byl však až na pár výjimek obrovským trápením, dokonce během něj zaznamenala sérii devíti porážek a na chvíli vypadla z TOP 100 žebříčku. Konec členství v nejvyšším patře pořadí jí hrozí znovu, jelikož na Australian Open bude obhajovat osmifinálovou účast z loňska.

Nejlepší letošní výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Letošní bilance: 1:3

Letošní bilance na venkovních betonech: 1:3

Po solidní sezoně asijských betonů se opět trápí. Na japonských akcích ITF v závěru předchozí sezony coby nasazená jednička selhala a o moc lépe si nevede ani na začátku té letošní. V Aucklandu nedotáhla náskok setu a brejku proti Emmě Navarrové a v Hobartu prohrála finále kvalifikace s Annou Karolínou Schmiedlovou a první kolo coby lucky loser s Arantxou Rusovou. Letos má na kontě už tři nezdary.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Auckland (1. kolo), Hobart (1. kolo)

Loňský debut na Australian Open měla parádní. Po suverénních výhrách nad domácími zástupkyněmi přetlačila ve třetím kole Markétu Vondroušovou a v osmifinále byla set od skalpu Donny Vekičové.

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Brenda Fruhvirtová si v loňské sezoně připsala dalších sedm titulů z okruhu ITF a svou neporazitelnost ve finále na profesionální úrovni vylepšila na 15:0. Poprvé triumfovala mimo antukové podniky W25, trofeje sbírala i na vyšších akcích a jednou se radovala mimo oblíbené antukové dvorce. Na grandslamech prošla kvalifikací na Australian Open a na French Open a jedna výhra letos v Melbourne by mohla 16leté Češce zajistit debut v TOP 100 žebříčku.

Nejlepší letošní výsledky: Auckland (2. kolo)

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: Auckland (2. kolo)

Letošní bilance: 6:1

Letošní bilance na venkovních betonech: 6:1

Na turnajích ITF patří v posledních dvou letech k nejlepším, ovšem velmi dlouho jí trvalo, než se radovala z výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. Dočkala se na generálce v Aucklandu, kde po zvládnuté kvalifikaci přehrála světovou osmačtyřicítku Annu Blinkovovou a zapsala svůj první skalp TOP 100. V tříkolové kvalifikaci Australian Open ztratila set pouze proti Talii Gibsonové, dokonce likvidovala mečbol.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Auckland (2. kolo)

Na loňském Australian Open debutovala na dospělých grandslamech. V Melbourne Parku uspěla v kvalifikačních bojích také před rokem a v úvodním kole hlavní soutěže potrápila Aljaksandru Sasnovičovou.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023-24)

Loňský výsledek: 1. kolo

Sára Bejlek v předchozím roce rozšířila sbírku trofejí na sedm kousků. Přemožitelku nenašla na dvou antukových akcích W25 a na konci sezony překvapivě kralovala na podniku 125k v Chile, kde slavila svůj největší triumf. V žebříčku se momentálně nachází na 134. místě a zaostává jen o šest příček za svým maximem. Sedmnáctiletá Češka bude hrát svou čtvrtou hlavní soutěž na grandslamech a zároveň na nejvyšším okruhu a stále čeká na první postup do druhého kola.

Nejlepší letošní výsledky: první turnaj

Největší letošní úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Letošní bilance: 3:0

Letošní bilance na venkovních betonech: 3:0

Do letošní sezony vstoupila až v tříkolové kvalifikaci Australian Open. Set nepovolila Himeno Sakacumeové, Ankitě Rainaové ani Lesley Pattinamaové Kerkhoveové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: žádná

V Melbourne Parku se poprvé představila loni, také tehdy prošla kvalifikačním sítem a v prvním kole hlavní soutěže nedokázala vzdorovat zkušenější krajance Barboře Krejčíkové.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023-24)

Loňský výsledek: 1. kolo

Šwiateková má těžký los, titul obhajuje Sabalenková

Iga Šwiateková je nasazenou a světovou jedničkou a los se s ní už v úvodních kolech rozhodně nemazlil. Svůj útok na první finále v Melbourne Parku zahájí proti šampionce ročníku 2020 Sofii Keninové, kterou porazila ve finále French Open 2020. Ve druhém kole to nemusí být o nic jednodušší, bude tam čekat bývalá finalistka Danielle Collinsová, nebo bývalá vítězka Angelique Kerberová. Do třetího kola by se měla dostat česká hráčka, buď Linda Nosková, nebo nasazená Marie Bouzková.

Nebezpečí se polská hvězda nejspíše nevyhne ani v osmifinále. Mezi nejlepší šestnáctku se totiž nejspíše podívá Elina Svitolinová, na kterou nestačila loni ve Wimbledonu. Ani čtvrtfinále s nevyzpytatelnou Jelenou Ostapenkovou, s níž prohrála na nedávném US Open, Viktorií Azarenkovou, či Markétou Vondroušovou nemusí být snadné. Šwiateková se ovšem veze na vlně 16 vítězství v řadě, má skvělou formu i na začátku sezony a měla by všechny výzvy zvládnout.

Jelena Rybakinová vstoupila do letošní sezony ve vynikající formě a suverénně ovládla "pětistovku" v Brisbane, ve finále deklasovala Arynu Sabalenkovou. Otázkou je, jak moc vážně brala jasně prohrané čtvrtfinále s Jekatěrinou Alexandrovovou o pár dní později v Adelaide.

Další z největších favoritek začne proti trápící se Karolíně Plíškové a očekává se, že si poradí i s Cristinou Bucsaovou, nebo Annou Blinkovovou a nasazenými Jasmine Paoliniovou a Darjou Kasatkinovou. První výraznější hrozbu slibuje čtvrtfinále, do něhož se může dostat Qinwen Zheng, či Jessica Pegulaová. Stále zlepšující se Číňanku smetla před pár měsíci v Pekingu, s Pegulaovou to má naopak 1:3 a podlehla jí na nedávném Turnaji mistryň. Pokud se přiblíží formě z úvodního týdne probíhající sezony, tak by měla do semifinále postoupit.

Úřadující šampionka US Open Coco Gauffová by neměla mít v úvodních dvou kolech žádné potíže. Američanka s největší pravděpodobností najde recept na Annu Karolínu Schmiedlovou i Caroline Dolehideovou, nebo kvalifikantku Leolii Jeanjeanovou. Ve třetím kole by určitě neměla podcenit případný souboj s bývalou finalistkou US Open Leylah Fernandezovou.

Ještě zajímavější by byl potenciální osmifinálový souboj s Caroline Garciaovou, nebo dvojnásobnou šampionkou Naomi Ósakaovou, která se vrací po mateřské pauze a Francouzku vyzve hned v prvním kole. Ve stejné čtvrtině pavouka je také další z bývalých vítězek Caroline Wozniacká. Dánka má slušnou šanci projít do osmifinále, v němž může čekat Maria Sakkariová. Gauffová má ze všech zmíněných adeptek nejlepší formu, od léta prohrává jen zřídka a výhradně s hráčkami TOP 10 a očekává se, že nebude v semifinále chybět.

Aryna Sabalenková si poprvé vyzkouší obhajobu grandslamového titulu. Na rozehrání má dobrý los, v úvodním kole kvalifikantku Ellu Seidelovou a poté Anu Bogdanovou, či další kvalifikantku Brendu Fruhvirtovou. Výraznější hrozbu nepředstavuje ani neustále zraněná nasazená osmadvacítka Lesja Curenková. Po cestě do čtvrtfinále by mohla mít největší potíže s Ljudmilou Samsonovovou. Rusku loni těsně porazila na generálce v Adelaide a pak s ní těsně prohrála v Montrealu.

Světová dvojka, která loni v Austrálii nezaznamenala ani jednu porážku a letos došla do finále v Brisbane, může ve čtvrtfinále potkat Barboru Krejčíkovou, Ons Jabeurovou, Jekatěrinu Alexandrovovou, ale třeba i kometu loňské sezony Mirru Andrejevovou. Velmi důležité bude to, jak se vyrovná s tlakem obhajoby. Pokud bude soustředěná a nenechá se rozhodit případným nepříznivým vývojem, pak by si mohla znovu po roce zajistit semifinálovou účast.

Šwiateková, Sabalenková, Rybakinová a Gauffová. Čtyři nejvýše nasazené hráčky a čtyři největší favoritky. Právě ony nám vychází do semifinálových bojů, což není zase tak překvapivé. Výsledkově a výkonnostně jsou totiž prostě daleko před ostatními kolegyněmi.

Všechny mají na kontě alespoň jeden grandslamový triumf. Loni jsme poznali tři zbrusu nové grandslamové šampionky a určitě existuje šance, že už v Melbourne dojde na překvapení nebo někdo nový zvedne nad hlavu trofej pro šampionku. Před startem turnaje to tak ale nevypadá. Nejlépe si v posledních týdnech a měsících vedla Šwiateková, nicméně v závěrečných dvou kolech mohou rozhodovat maličkosti. Pokud se papírové předpoklady naplní a semifinále bude mít toto složení, každá z nejsilnějšího kvarteta bude cítit šanci.

Z Češek by mohly nejdál dojít Vondroušová s Krejčíkovou

Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková mají nejschůdnější cestu do druhého týdne. Úřadující wimbledonská šampionka Vondroušová neměla dobrý konec loňské sezony ani začátek té letošní, ale pořád se s ní musí počítat. Čeští tenisoví příznivci určitě doufají, že odstoupení z generálky v Adelaide bylo z preventivních důvodů.

V prvním kole nastoupí proti kvalifikantce a bývalé světové jednadvacítce Dajaně Jastremské a poradit by si měla i s Yaninou Wickmayerovou, či Varvarou Gračovovou. Do třetího kola se nabízí hratelná nasazená sedmadvacítka Emma Navarrová. Na Američanku však pozor, má životní formu. Osmifinále by mělo nabídnout souboj české jedničky s dvojnásobnou vítězkou Viktorií Azarenkovou, nebo další grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou. To se po cestě do čtvrtfinále k Ize Šwiatekové jeví jako nejtěžší překážka.

Krejčíková to má vcelku podobné. Od bývalé vítězky French Open se očekává výhra nad divokou kartou Mai Hontamaovou i Tamarou Korpatschovou, nebo Jodie Burrageovou. Konečnou ale může být už třetí kolo proti nevyzpytatelné Jekatěrině Alexandrovové, která v tomto týdnu došla do semifinále v Adelaide a vyřadila tam Jelenu Rybakinovou. Hratelné soupeřky má i dál, v osmifinále by mohla potkat trápící se Ons Jabeurovou, nebo 16letou kometu Mirru Andrejevovou, se kterou prohrála oba souboje. Ve čtvrtfinále by mohla vyzvat obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.

Česko má díky derby Noskové s Bouzkovou jisté 2. kolo

Ve druhém kole letošního Australian Open bude minimálně jedno české zastoupení. Na úvod se totiž v derby střetnou Linda Nosková s nasazenou Marií Bouzkovou. Tábor českých příznivců je obvykle v takových případech rozdělen. Zatímco jedna strana považuje souboj českých hráček v prvním kole za smolný los, druhá naopak vítá fakt, že jedna z Češek postoupí. Obě předchozí střetnutí v roce 2022 na Livesport Prague Open a na US Open vyhrála Bouzková.

Vítězka českého derby bude mít velice přijatelnou soupeřku pro druhé kolo, a sice divokou kartu McCartney Kesslerovou ze Spojených států, nebo kvalifikantku Fionu Ferrovou. V případě postupu do třetího kola bude mít naopak jeden z nejtěžších možných losů, protože v něm nejspíše vyzve světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Překvapit by klidně mohla Kateřina Siniaková. V Melbourne Parku se jí sice vůbec nedaří (bilance v hlavní soutěži 2:10), nicméně jednou se to zlomit může. Pokud by zrovna chytla formu, měla by zvládnout první kolo s Jaqueline Cristianovou. Když se bývalá deblová světová jednička rozjede, může klidně vyřadit i nasazené Veroniku Kuděrmetovovou a Elinu Svitolinovou a dostat se do osmifinále ke Šwiatekové. Už Ukrajinka, která se po mateřské pauze vrátila ve velkém stylu a hrála finále na generálce v Aucklandu, však bude dost těžkým oříškem.

Plíšková a Linda Fruhvirtová schytaly těžký kalibr

Karolíně Plíškové hrozí výrazný pád žebříčkem. Na Australian Open se totiž loni podívala i díky příznivému losu do čtvrtfinále. Kvůli mizerné formě v posledních měsících však není mezi nasazenými a do prvního kola vyfasovala jednu z nejtěžších možných soupeřek. Dvojnásobná grandslamová finalistka se střetne se světovou trojkou a loňskou finalistkou Jelenou Rybakinovou.

S bývalou wimbledonskou šampionkou, jež před necelými dvěma týdny excelovala v Brisbane, se dosud utkala třikrát. V Dubaji 2020, Guadalajaře 2022 ani loni v Abú Zabí s ní nedokázala uhrát jediný set. Pokud by jednu z největších favoritek zaskočila, otevírá se jí velmi solidní šance zopakovat loňské čtvrtfinále. Z nasazených by totiž potkala už jen Jasmine Paoliniovou a Anhelinu Kalininovou, nebo Darju Kasatkinovou.

Propadu ve světovém pořadí se nejspíše nevyhne ani Linda Fruhvirtová. Loňská osmifinalistka dokonce v případě nezdaru v prvním kole poputuje do druhé stovky hodnocení. Tento scénář je velice reálný, protože má na úvod nasazenou desítku Beatriz Haddadovou Maiaovou. Ve druhém kole by v případě překvapivého vítězství změřila síly se Sarou Sorribesovou, nebo kvalifikantkou Alinou Kornějevovou a o osmifinále by si mohla zahrát s bývalou šampionkou Caroline Wozniackou.

Brenda Fruhvirtová a Bejlek o první výhru na grandslamech

Tříkolovou kvalifikací se do hlavní soutěže stejně jako loni probojovaly Brenda Fruhvirtová a Sára Bejlek a budou usilovat o svou první výhru v hlavních soutěžích grandslamových podniků. Větší šanci na postup do druhého kola má mladší z Češek. Fruhvirtová v něm narazí na Anu Bogdanovou, kdežto Bejlek čeká nasazená Leylah Fernandezová.

Mladší z talentovaných sester by ve druhém kole s největší pravděpodobností neuspěla proti obhájkyni titulu a světové dvojce Aryně Sabalenkové. Bejlek by ovšem čelila Alycii Parksové, či Darje Snigurové a stopku by jí mohla vystavit až Coco Gauffová ve třetím kole.