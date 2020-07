Přijde Halepová o Palermo? Itálie zpřísnila pravidla, po příletu z Rumunska se musí do karantény

Restart sezony má další komplikaci. Konkrétně jde o turnaj WTA v Palermu, kde se má hrát už za 10 dní. Italský ministr zdravotnictví totiž dnes podepsal nařízení, podle kterého musí každý, kdo do země přiletí z Rumunska nebo Bulharska, do povinné karantény. A to by byl problém pro světovou dvojku Simonu Halepovou, jež má být největší hvězdou turnaje.

V týdnu od pondělí 3. srpna se má v Palermu konat první turnaj po koronavirové pauze. Na Sicílii se má po pěti měsících restartovat sezona.



Jenže ve světe i nadále panují četná bezpečnostní opatření a jednou z největších komplikací pro tenis je cestování. Pro Itálii už dlouho platí, že každý, kdo do země přiletí ze státu mimo Evropskou unii či Schengenský prostor, musí do povinné 14denní karantény.



A dnes ministr zdravotnictví Roberto Speranza podepsal nařízení, podle kterého musí do karantény i ti, kteří do Itálie přiletí poté, co byly v předchozích 14 dnech v Rumunsku, nebo Bulharsku.



"Virus není poražen a stále se šíří. Proto musíme zůstat opatrní," napsal Speranza na Twitter. Italské úřady se pro opatření rozhodly kvůli výraznému nárůstu pozitivních tesů na Covid-19 v těchto dvou zemích.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza. — Roberto Speranza (@robersperanza) July 24, 2020



To je špatná zpráva pro světovou dvojku Simonu Halepovou, která se na obnovení sezony připravuje v rodné vlasti a právě v italském Palermu má být největší hvězdou turnaje. Dnešní nařízení ale její plány bortí, pokud jí nebude udělena výjimka.



Podle pořadatelů jsou lékařské protokoly velmi přísné. Pokud by se přeci jen podařilo Halepovou do tenisového areálu v Palermu dostat, musela by 28letá Rumunka podstupovat časté testy na koronavirus.



"Musíme se chránit a nosit roušky v uzavřených prostorech, protože to pomáhá. A je důležité mít pozitivní mysl, protože nesmíme dovolit, aby nás ovládl strach. Ale zároveň musíme být zodpovědní za to, co děláme," řekla Halepová.



Do Palerma jsou kromě Halepové přihlášeny také čtyři hráčky druhé světové desítky: Britka Johanna Kontaová, Chorvatka Petra Martičová, Řekyně Maria Sakkariová a Markéta Vondroušová.



Z českých tenistek by se na Sicílii měla představit ještě Karolína Muchová, Kristýna Plíšková a o divokou kartu požádala dokonce i její sestra Karolína. Ta se chce antukového turnaje zúčastnit v případě, že by došlo ke zrušení US Open dříve, než odletí do New Yorku.



Pokud by dvojnásobná grandslamová šampionka Halepová za necelé dva týdny v Palermu nehrála, měla by odehrát svůj první turnaj po dlouhé pauze o týden později v pražské Stromovce.