Přijdou o Australian Open. Vichljancevová kvůli Sputniku, Gadecká vakcínu odmítá

Do Melbourne se v současnosti bez očkování proti Covidu-19 nedostanete a výjimku nedostali ani tenisté, které v druhé polovině ledna čeká Australian Open.



Chtějí-li se úvodního grandslamu sezony zúčastnit, musí být naočkovaní. A zdaleka ne všichni s touto podmínkou souhlasí.



Taková Natalia Vichljancevová se sice naočkovat nechala, jenže 'špatnou vakcínou'. Respektive vakcínou ruské výroby Sputnik V COVID-19, jež v Austrálii není na seznamu ověřených.



24letá Ruska, bývalá 54. hráčka světa aktuálně figurující na 194. místě žebříčku WTA, tak nesmí zasáhnot do kvalifikace. V Melbourne se neobjeví poprvé po sérii pěti účastí, z toho tří v hlavní soutěži.



"Australian Open se bohužel nezúčastním. I když jsem spokojená s úrovní tenisu, který jsem na posledních turnajích předváděla a do Austrálie jsem se těšila, tak Sputnik stále není mezi ověřenými vakcínami," oznámila Vichljancevová na sociálních sítích.



Sputnik V je první registrovaná vakcína proti nemoci Covid-19 a je schválená pro použití v 71 zemích světa. Ne však v Austrálii. Úřad Therapeutic Goods Administration (TGA) uznává vakcíny AstraZeneca Vaxzevria, AstraZeneca Covishield, Pfizer/Biontech Comirnaty, Moderna Spikevax nebo Takeda, Sinovac Coronavac, Bharat Biotech Covaxin, Sinopharm BBIBP-CorV a Johnson & Johnson/Janssen-Cilag COVID Vacci.

Unfortunately, I will not participate in this year AO event. I’m really happy with a level of tennis I showed on a last few events and I wish to play in but Sputnik is not verified yet. Good luck for all participants and AO team, who always made amazing events! pic.twitter.com/l2UDmUmSF8