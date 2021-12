Očkovat se nenechá a do Austrálie neodletí. Herbert bude hrát na evropských challengerech

"Nenechat se očkovat je moje osobní rozhodnutí. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Nevím, jestli je dnes možné být tenistou bez očkování. Nejde jen o Austrálii. Teď jsou to i Spojené státy, Rakousko... Je to dost složité téma," řekl Herbert francouzskému serveru L’Alsace.

V rozhodnutí vítěze letošního Turnaje mistrů ve čtyřhře nevydat se do Austrálie sehrál roli i fakt, že v singlovém žebříčku mu patří až 110. místo a nemá jistý start v hlavní soutěži. V úvodu sezony proto bude hrát místo mezi elitou u protinožců na evropských challengerech.

Otazník visí i nad startem jeho tradičního deblového partnera Nicolase Mahuta, který zatím dostal jen jednu dávku vakcíny.

Tenisté bez očkování nemohou v Melbourne hrát. V létě bylo podle informací ATP naočkováno zhruba 60 procent hráčů, chyběl mezi nimi i první hráč světa Novak Djokovič. Srbský tenista se proti vakcíně dlouhodobě vymezuje a dosud výslovně nepotvrdil, že už očkování podstoupil.