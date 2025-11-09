Pro Macháče sezona Davis Cupem nekončí. V prosinci ho čeká finálový turnaj v Londýně

DNES, 10:00
Aktuality 2
Tomáš Macháč (25) neabsolvuje na listopadovém finálovém turnaji Davisova poháru svou poslední akci v letošním roce. Rodák z Berouna má v plánu se v prosinci v Londýně zúčastnit závěrečného klání Ultimate Tennis Showdown (UTS) a už zná všechny tři soupeře ve skupině.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Tomáš Macháč ovládl únorový díl UTS v Guadalajaře (© ULISES RUIZ / AFP)

Macháč bude jednou z hlavních opor českého týmu na finálovém turnaji Davisova poháru. Ten je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni a čeští tenisté ve čtvrtfinále vyzvou Španělsko v čele s Carlosem Alcarazem.

Touto akcí ovšem sezona pro rodáka z Berouna nekončí. V prosinci se totiž uskuteční finálový turnaj také na exhibici UTS. Na London Grand Final je Macháč, který ovládl únorový díl v mexické Guadalajaře, ve skupině A.

V pátek se lídr letošního žebříčku utká s Andrejem Rubljovem a v sobotu ho čeká dvojboj v podobě Adriana Mannarina a Alexe de Minaura. Ve skupině B jsou Casper Ruud, Jack Draper, Francisco Cerúndolo a David Goffin.

Finálový turnaj letošního Ultimate Tennis Showdon se uskuteční od 5. do 7. prosince v londýnské Copper Box Areně.

 

Netradiční pravidla

Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.

Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.

Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.

Žebříček UTS | Pravidla UTS

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
PTP
09.11.2025 10:36
To si zase budou s Ruudem hladit údy smile
Reagovat
hanz
09.11.2025 10:25
Koukám, že Makáč hraje půl rok nic, ímrvére skreče, ale exhibice si dá....
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist