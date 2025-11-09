Pro Macháče sezona Davis Cupem nekončí. V prosinci ho čeká finálový turnaj v Londýně
Macháč bude jednou z hlavních opor českého týmu na finálovém turnaji Davisova poháru. Ten je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni a čeští tenisté ve čtvrtfinále vyzvou Španělsko v čele s Carlosem Alcarazem.
Touto akcí ovšem sezona pro rodáka z Berouna nekončí. V prosinci se totiž uskuteční finálový turnaj také na exhibici UTS. Na London Grand Final je Macháč, který ovládl únorový díl v mexické Guadalajaře, ve skupině A.
V pátek se lídr letošního žebříčku utká s Andrejem Rubljovem a v sobotu ho čeká dvojboj v podobě Adriana Mannarina a Alexe de Minaura. Ve skupině B jsou Casper Ruud, Jack Draper, Francisco Cerúndolo a David Goffin.
Finálový turnaj letošního Ultimate Tennis Showdon se uskuteční od 5. do 7. prosince v londýnské Copper Box Areně.
Netradiční pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
