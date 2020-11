Proč Nadal nikdy v pařížské hale netriumfoval? Většinou jsem na konci sezony hodně unavený, teď jsem lépe připravený

Rafael Nadal má doma bezpochyby působivou sbírku trofejí, marně bychom v ní však hledali tu pro vítěze pařížského Masters. Letos by to ale konečně mohlo vyjít, antukový král totiž do haly Bercy přijel lépe připravený. Na rozdíl od předchozích ročníků, během nichž ho na jednom z posledních podniků sezony většinou dostihla únava.

Nadalova sbírka čítá 86 trofejí, z toho 20 grandslamových a 35 z turnajů série Masters. Pařížský halový podnik ale nikdy vyhrát nedokázal. Jeho maximem je finále z roku 2007, kdy debutoval v hlavní soutěži a souboj o titul jasně prohrál s Davidem Nalbandianem.

V hale Bercy bude v hlavní soutěži účinkovat teprve poosmé v kariéře, přičemž třikrát jeho působení ve francouzské metropoli skončilo nějakým zdravotním problémem. V roce 2008 vzdal čtvrtfinále s Nikolajem Davyděnkem a v letech 2017 (čtvrtfinále) a 2019 (semifinále) se v průběhu akce odhlásil.

"Nikdy jsem tu netriumfoval, to je pravda, ale je to kvůli tomu, že jsem na konci sezony obvykle hodně unavený. V Paříži jsem musel několikrát vzdát/odstoupit, ovšem teď jsem lépe připravený," uvedl Nadal, který na tvrdém povrchu v hale triumfoval pouze jednou v kariéře (Madrid 2005).

"Když přijedu na turnaj, nikdy nemyslím na to, jestli jsem se tam někdy v minulosti zranil. To mi starosti nedělá, soustředím se na svou hru. Chci tady předvést to nejlepší a doufám, že to tentokrát vyjde," dodal antukový král, jenž rekordně 13krát ovládl pařížské French Open a prvním triumfem na Rolex Paris Masters by vyrovnal v počtu trofejí z Masters rekordmana Novaka Djokoviče.

Čtyřiatřicetiletý Španěl má v plánu odehrát i Turnaj mistrů v Londýně, další turnaj, který nikdy nevyhrál. Akce pro osm nejlepších hráčů startuje 15. listopadu. "Pokud se tady v Paříži nic nestane, tak budu hrát. Je to důležitá událost v našem sportu."