Prohrál v kvalifikaci, ale zahraje si o titul. Lucky loser Soonwoo Kwon v Adelaide postoupil do finále

Soonwoo Kwon sice v pondělí prohrál v kvalifikaci zápas s Tomášem Macháčem, po odhlášení zraněného Sebastiana Kordy se však do hlavní soutěže dostal jako lucky loser a darovanou druhou šance uchopil pevně do svých rukou.



Hned v prvním kole se mu povedla odveta proti Macháčovi, následně vyřadil druhého nasazeného Španěla Pabla Carreňu, smetl Švéda Mikaela Ymera a v dnešním semifinále zdolal 7-6 6-7 6-3 Jacka Drapera. Britskému mladíkovi oplatil debakl z minulého týdne, kdy s ním ve stejném areálu uhrál jen tři gamy.



"Dnes to bylo hodně náročný zápas. Jsem opravdu šťastný, že jsem nakonec vyhrál. On hrál minulý týden strašně dobře, takže jsem si to dnes snažil hlavně užít a být pozitivní. A hlavně hrát více agresivně," řekl 84. hráč světa Soonwoo Kwon, jenž odvrátil 9 z 10 brejkbolů.



25letý Korejec Soonwoo Kwon postoupil do finále podruhé v kariéře, to v kazašském Nur-Sultanu před dvěma lety přetavil v titul. O druhou trofej si zahraje v sobotu v prvním vzájemném duelu s Robertem Bautistou.



34letý Španěl ve večerním semifinále zdolal 7-6 3-6 6-3 domácího loňského šampiona Thanasiho Kokkinakise, když ve třetím setu odvrátil všech devět brejkbolů ve třech různých gamech. Sám na rozhodující brejk potřeboval jedinou šanci.



"Thanasi je velmi dobrý tenista, má neuvěřitelný servis. Hlavně na tomto kurtu hraje výborně, bylo ho tu moc těžké porazit. Myslím, že má velký potenciál, přeji mu jen to nejlepší," omlouval se Bautista za vyřazení domácího oblíbence po postupu do svého 22. finále. Usilovat v něm bude o 12. titul.



26letý Kokkinakis hrál semifinále turnaje ATP počtvrté v kariéře a už potřetí právě v rodném Adelaide, kde loni získal svůj jediný titul. Letos startoval jen díky divoké kartě vinou neobhájení loňského úspěchu klesne ve světovém žebříčku ze 110. na 159. místo.

• ATP 250 ADELAIDE 2 •

Austrálie, tv. povrch, 642.735 dolarů

páteční výsledky (13. 01. 2023) • Dvouhra - semifinále • Bautista (4-Šp.) - Kokkinakis (Austr.) 7-6(4) 3-6 6-3 Soonwoo Kwon (Korea) - Draper (Brit.) 7-6(6) 6-7(2) 6-3