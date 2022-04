Prokletí jménem triumf: Šest z posledních deseti grandslamů vyhrály tenistky, jejichž kariéry se poté zabrzdily

O prokletí jménem grandslamový triumf by mohly hovořit Emma Raducanuová, Naomi Ósakaová, Sofia Keninová, Bianca Andreescuová i Simona Halepová. Příčiny nejsou u každé z nich stejné, byť častým společným jmenovatelem jsou zranění.



Emma Raducanuová (19)



Mladičká Britka s čínsko-rumunskými kořeny na loňském US Open šokovala tenisový svět, když jako první hráčka v historii ovládla grandslam z pozice kvalifikantky. Jenže úspěch jako by Emmě Raducanuové svázal ruce. Od zářijového triumfu se ukázala na osmi turnajích, na nichž vyhrála všehovšudy jen čtyři zápasy. Zvyká si na tlak, na to, že se na ni soupeřky chtějí vytáhnout. „Musím se naučit být trpělivá, stejně tak je potřeba, aby byli trpěliví i ti, kteří mě sledují,” vzkazuje tenistka, u které se navíc objevují problémy se zády a levou kyčlí. „Trápily mě určité pohyby, nejspíš i kvůli tvrdému tréninku. Potřebuji zesílit,” má jasno Raducanuová, jíž zatím nepomohla ani výměna trenéra. „Má to těžké. Všechno kolem ní se změnilo. Jediné, co zůstalo stejné, je její jméno a sport, který dělá. Letošní rok pro ni bude velkou výzvou, bylo by pro mě překvapením, kdyby jej zakončila v top 20. Myslím, že až ten další ukáže, jakou úroveň je schopna dlouhodobě udržet,” podotýká americká vítězka 21 grandslamů ve čtyřhře a současná expertka Pam Shriverová (59).

Nedávné grandslamové šampionky Grandslam Vítězka Wimbledon 2019 S. Halepová US Open 2019 B. Andreescuová Austr. Open 2020 S. Keninová

US Open 2020 N. Ósakaová French Open 2020 I. Šwiateková Austr. Open 2021 N. Ósakaová French Open 2021 B. Krejčíková Wimbledon 2021 A. Bartyová US Open 2021 E. Raducanuová Austr. Open 2022 A. Bartyová

Naomi Ósakaová (24)



Poslední týdny se zvedá, na prestižním turnaji v Miami nestačila až ve finále na novou světovou jedničku Igu Światekovou (20). Čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová se dle všeho dostává z hluboké krize, do níž zabředla po triumfu na loňském Australian Open. Na kurtech se jí nedařilo, frustraci a vztek si vybíjela mlácením raketou. Sama přiznala, že upadala do depresí, které prohlubovala její traumata z tiskových konferencí, na něž odmítala chodit. „V poslední době mě přepadají úzkosti, když se situace nevyvíjí v můj prospěch. Chovala jsem se jak malé dítě. Nejsem si úplně jistá, proč se mi teď tohle děje,” svěřila se Japonka po krachu na US Open. „Ani po výhrách necítím radost, spíš pouze úlevu. A když prohraju, jsem hrozně smutná. Není to normální. Myslím, že si od tenisu dám pauzu. Dostala jsem se do bodu, kdy se pokouším zjistit, co vlastně chci dělat.” Pauzu si po US Open skutečně naordinovala, dokonce hned na čtyři měsíce - v roce 2021 už druhou, když předtím vynechala Wimbledon. Zmíněný úspěch v Miami naznačuje, že tentokrát jí pomohla.



Sofia Keninová (23)



Propad vítězky Australian Open 2020 a finalistky Roland Garros z téhož roku je možná nejvíc do očí bijící. Loni v dubnu byla čtvrtá na světě, momentálně okupuje příčku č. 148. Po Wimbledonu 2021, kde skončila ve druhém kole, vynechala kvůli zranění, covidu a operaci slepého střeva druhou polovinu sezony. Mezi tím se rozešla s koučem a zároveň svým tátou Alexem, aby se k němu v listopadu opět vrátila. Letošní návrat na kurty vypadal slibně, když v Adelaide došla do třetího kola, jenže na dalších pěti turnajích si vždy balila věci už po prvním zápase. Naposledy v Indian Wells padla s Brazilkou Beatriz Haddad Maiovou 3:6, 5:7, když napáchala 11 dvojchyb a 73 (!) nevynucených chyb. Pro rodačku z Moskvy, která reprezentuje USA, to byla šestá porážka v řadě. Při zápasech působí vyčerpaně, nedokáže se opřít o servis. Přitom ještě v lednu vyprávěla: „Na konci sezony bych chtěla být znovu v Top 10. Udělám pro to všechno. Pokud by se mi první polovina sezony nepovedla, mám před sebou ještě druhou půlku, kterou jsem loni celou vynechala,“ připomněla. „V první řadě potřebuji zůstat zdravá. A musím hrát. Čím víc zápasů odehraji, tím lépe se na kurtu cítím. Pořád jsem ta energická, soutěživá holka, co nesnáší porážky.”



Bianca Andreescuová (21)



Kanaďanka s rumunskými kořeny byla loni touto dobou v žebříčku WTA šestá, dnes je 120. Za přibržděním slibně rozjeté kariéry překvapivé vítězky US Open 2019 stojí zejména covidová pauza, osobní trable a zranění. Problém s levým kolenem ji v životním roce na Turnaji mistrů donutil skrečovat zápas proti Karolíně Plíškové a od té doby se „vezla”. Předloni vynechala první měsíce sezony včetně Australian Open, v březnu se odhlásila z US Open kvůli dlouhodobému výpadku, který jí nedovolil dostat do zápasového rytmu. A nakonec odpískala celý rok. Během toho loňského bylo jejím maximem finále v Miami a osmifinále na US Open. V prosinci na sociálních sítích přiznala psychické problémy, kvůli nimž se rozhodla vynechat začátek aktuální sezony. „Poslední dva roky pro mě byly náročné v mnoha ohledech. Platí to především pro tento rok, kdy jsem strávila týdny v izolaci, což mě zasáhlo psychicky i fyzicky,“ napsala a zmínila složité období, kdy její babička strávila kvůli covidu několik týdnů na „JIPce“. „Necítila jsem se sama sebou, hlavně při trénincích a zápasech. Měla jsem pocit, že na ramenou nesu tíhu celého světa. Nedokázala jsem se odpoutat od všeho, co se dělo mimo kurty. Potřebuji si odpočinout a potrénovat. Vrátím se silnější,“ vzkázala Bianca Andreescuová.



Simona Halepová (30)



Byť u někdejší světové jedničky se o zásadním propadu mluvit nedá, na triumf ve French Open 2018 a ve Wimbledonu 2019 zatím nenavázala. Vězí za tím především zdravotní trable. „Musím se o své tělo starat víc než kdy dřív. Dělám hodně silových i rychlostních cvičení,” vyprávěla před loňským Australian Open, kde skončila ve čtvrtfinále. Pak kvůli natrženému lýtkovému svalu vynechala Roland Garros, Wimbledon i olympiádu. Po herním výpadku a bodové ztrátě opustila 9. srpna 2021 poprvé od ledna 2014 první desítku žebříčku WTA. Skončila tak její 373 týdnů dlouhá šňůra, která znamená historicky sedmé nejdelší období strávené v Top 10. Aktuální světová hráčka č. 20 se ale v posledních měsících očividně opět nadechuje k útoku na přední příčky. Hned zkraje roku vyhrála turnaj v Melbourne, v Australian Open došla do osmifinále. „Cítím se po fyzické stránce skvěle. A po té psychické si věřím a řekla bych, že jsem silná. Mám radost ze hry, což mi pomáhá být pozitivní,” uvedla v Austrálii tenistka, která naposledy v Indian Wells skončila až v semifinále na raketě Igy Šwiatekové. Mimochodem, před týdnem začal Simonu Halepovou trénovat kouč dlouhodobě zraněné Sereny Wiliamsové (40) Patrick Mouratoglou. „Těším se na novou kapitolu. Vzhůru do práce,” prohlásila Rumunka.