Prostějovský challenger uvidí kompletní daviscupové týmy Česka a Slovenska

V souboj zástupců českého a slovenského daviscupového týmu by se mohl proměnit od 30. května do 4. června prostějovský challenger. Mezi přihlášenými do antukového turnaje s dotací 90.280 eur je osm domácích hráčů včetně jedničky a trojnásobného vítěze Jiřího Veselého. Hlavní hvězdou by měl být loňský šampion Federico Coría z Argentiny, kterému patří 55. místo ve světovém žebříčku.

"Pole je velice silné. Turnaje se zúčastní všichni daviscupoví hráči z Česka a Slovenska. Ze zahraničí dorazí vedle obhájce titulu Coríy také další bývalý vítěz Pablo Andújar. Do hlavní soutěže jsou tři volné karty, čtyři do kvalifikace a je tedy prostor pro další zajímavé české a slovenské hráče," uvedla na dnešní tiskové konferenci ředitelka UniCredit Czech Open Petra Černošková.

Vedle Veselého, jemuž patří v žebříčku ATP 73. místo, by měl být českou nadějí Jiří Lehečka, který je o šest míst níže. Dále jsou přihlášení Zdeněk Kolář (136.), Tomáš Macháč (145.), Vít Kopřiva (171.), Dalibor Svrčina (202.), Lukáš Rosol (249.) nebo Jonáš Forejtek (259.).

Ze slovenských tenistů nechybí Norbert Gombos, Andrej Martin, Filip Horanský nebo Lukáš Lacko. "Jednu volnou kartu dostane také Alex Molčan. Další volnou kartu jsme vyměnili s Bělehradem a dostane ji (Hamad) Medjedovič. Třetí volná karta je Českého tenisového svazu a bude pro české hráče," přiblížila Černošková.

ATP posunulo uzávěrku na pátek 13. května. Konečnou podobu startovního pole jako vždy ovlivní vývoj grandslamového Roland Garros, během jehož druhého týdne se challenger tradičně hraje.

Veselý by měl v Prostějově útočit na čtvrtý titul (po letech 2014, 2015 a 2017), čímž by se osamostatnil od Radka Štěpánka a Jana Hájka v pozici nejúspěšnějšího hráče turnaje. "Určitě bych to rád dokázal. Už se o to nějakou dobu snažím. Vše se ale bude odvíjet podle výsledku v Paříži. Pokud na turnaji budu, udělám vše pro to, abych došel co nejdál," řekl Veselý, jenž léčí sval na noze a měl by se vrátit až na Roland Garros.

Po čtyřech letech se vrací jako titulární sponzor turnaje UniCredit Bank. "Všechny tituly jsem vyhrál snad pod nimi, takže věřím, že mi to opět přinese štěstí," doplnil Veselý. Po opatřeních proti koronaviru z minulých let mohou fanoušci zaplnit prostějovský areál v plné kapacitě.