První kvalifikantka v semifinále US Open Raducanuová: Překvapuju hlavně sama sebe

Patrně nikdo nečekal, že by osmnáctiletá Emma Raducanuová byla na konci druhého týdne US Open stále ve hře. Před měsícem Britka s rozličnými kořeny skládala maturitu, ale nyní už naplno propadla tenisu a včetně kvalifikace vyřadila z cesty už osm soupeřek. Všechny po dvousetové výhře. Jako první hráčka z kvalifikace prošla na US Open do semifinále a nejvíce překvapená ze svých výkonů je ona sama.

"Tak tohle jsem rozhodně nečekala," žasla dcera rumunského otce a čínské matky narozená v Torontu, které před turnajem patřilo 150. místo v žebříčku. Ačkoli od loňského února do letošního června kvůli pandemii koronaviru i studiu 18 měsíců nehrála, už ve Wimbledonu coby držitelka divoké karty došla do osmifinále.

"Měla jsem zabukované letenky na konec kvalifikace. Ale to je příjemný problém," usmála se Raducanuová. Ve čtvrtfinále její senzační tažení nezastavila ani olympijská vítězka Belinda Bencicová, Švýcarka prohrála 3-6 4-6. V žebříčku tak Raducanuová bude novou britskou jedničkou, po téměř šesti letech o toto privilegium připraví Johannu Kontaovou.

"Tuhle zkušenost si strašně moc užívám. Něco takového jsem vůbec nečekala," žasla Raducanuová. Mrzet by ji mohlo snad jen to, že v New Yorku nemá rodiče. Vzhledem k aktuálním omezením cestování kvůli covidu by potřebovali výjimku. "Na to je příliš pozdě," povzdechla si. A tak alespoň na dálku jim poděkovala. "Za klid a duševní sílu, to pramení z mé výchovy."

Tenisových vzorů má několik, konkrétně jmenovala trojnásobného grandslamového šampiona Andyho Murrayho. "Docela často se mnou mluvil. Dvakrát jsme spolu i trénovali, to bylo parádní. Viděla jsem rychlost míčků i jak skvělý je..."

Dnes v noci může opět Raducanuová překvapit, soupeřkou v semifinále jí bude přemožitelka Karolíny Plíškové Maria Sakkariová z Řecka.