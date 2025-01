První příprava pod Berdychem zahájena. Kluci přijeli na Davis Cup v dobré formě, pochvaluje si kapitán

Čeští tenisté v neděli zahájili přípravu na kvalifikační utkání Davisova poháru proti Jižní Koreji, s níž se utkají příští týden v Ostravě. Na premiéru v pozici kapitána se těší i Tomáš Berdych (39), který připravil hráčům na uvítanou speciální kulichy. Při setkání s novináři věřil, že jeho svěřenci splní od 31. ledna do 1. února roli favoritů a vybojují postup do další fáze.

"Těším se moc. Je to pro mě velká a nová zkušenost. Vše probíhá, jak má. S připravenou halou a kurtem je spokojenost. Teď je potřeba si to osahat, ale zatím vše vypadá dobře," řekl Berdych.

Bývalý čtvrtý hráč světa, který nahradil vloni ve funkci odvolaného Jaroslava Navrátila, prožije na lavičce debut v roli kapitána. Chápe, že jeho premiéra budí pozornost. Hlavní jsou ale podle něj hráči.

"Já jsem tu pro to, abych pro kluky udělal co nejlepší atmosféru, poskládal to a podařilo se nám to utkání zvládnout. Nechtěl bych svou roli nějak zveličovat. Nejdůležitější jsou kluci, kteří se o to poperou na dvorci," podotkl Berdych.

Berdych nominoval Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče, Jakuba Menšíka, Adama Pavláska a Maxima Mrvu. Po příjezdu měl proslov, v němž všechny svěřence přivítal a poděkoval jim. Rovněž měl pro ně dárek na uvítanou.

"Tím, že hrajeme v zimě, jsem jim nachystal kulichy s nápisem českého daviscupového týmu, pohárem a českým státním znakem," uvedl Berdych.

S výkony českých tenistů na začátku roku byl spokojený. Lehečka vyhrál v lednu turnaj v Brisbane a probojoval se do osmifinále Australian Open, kde nestačil na Novaka Djokoviče. Macháč zaujal výkony na United Cupu a na úvodním grandslamu roku se srbským soupeřem prohrál o kolo dříve. Ve 3. kole prvního grandslamu roku byl také Menšík. "Musím říct, že kdyby kluci přijeli v takové formě a pohodě před Davis Cupem vždycky, tak by to bylo jen hezké," řekl Berdych.

Češi se s Jižní Koreou utkají po necelých dvou letech. V roce 2023 je ve skupinové fázi porazili 3:0 na zápasy. Hlavní oporou soupeře by měl být 347. hráč světa Kwon Sun-u. V týmu dále budou Gerard Campana Lee (382.), Sin San-hui (672.), Nam Či-song (724.) a Čong Jon-Song (840.). Vítěz utkání narazí v další fázi na Tchaj-wan, nebo výběr USA.

"Korea je pro nás neznámá. V tenise ale tyhle věci jsou, že se kluci na turnajích setkávají s hráči, které tak úplně neznají. V dnešní době je možné si o těch hráčích zjistit neuvěřitelné množství informací, takže i když někdo toho dotyčného třeba nikdy neviděl, tak je o něm schopný získat si tak detailní informace, že je to, jako kdyby s ním už několik zápasů nahrál. Tohle nebude problém," řekl Berdych.

Ví, že Češi budou v utkání favorité. Chce ale, aby hráči zůstali koncentrovaní. "Nejdůležitější za nás bude, aby kluci do toho šli s pokorou, soustředili se sami na sebe a svůj tenis. Když předvedou svou hru, tak ano, jsme favorité," doplnil Berdych.