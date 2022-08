První senzace letošního US Open! Jedna z největších favoritek Halepová skončila v 1. kole na hráčce druhé stovky

US OPEN - Simona Halepová do New Yorku přijela se sérií sedmi výher a i díky triumfu na velké generálce v Torontu se řadila mezi největší favoritky letošního US Open. Světová sedmička však hned v prvním kole nestačila 2-6 6-0 4-6 na 124. hráčku světa a kvalifikantku Darju Snigurovou, která hraje svou první hlavní soutěž na grandslamech a dnes poprvé čelila zástupkyni Top 20 pořadí. Dvacetiletá Ukrajinka se na životní skalp pokusí navázat proti Magdaleně Frechové, nebo Rebecce Marinové.

Simona Halepová v letošní sezoně patří k nejlepším a nejstabilnějším hráčkám na okruhu. Do New Yorku přijela se skvělou letošní bilancí 39-10, na generálkách vyhrála všech osm dohraných zápasů a po triumfu na WTA 1000 v Torontu se vrátila do Top 10 žebříčku.

Na US Open se tak řadila mezi největší favoritky na titul, jenže pro 30letou Rumunku skončil letošní ročník závěrečného majoru roku hned v prvním kole. Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka senzačně nestačila 2-6 6-0 4-6 na až 124. hráčku světa a kvalifikantku Darju Snigurovou, která hraje svou první hlavní soutěž na podnicích velké čtyřky a dnes poprvé čelila zástupkyni Top 20.

Favorizovaná Halepová vůbec nezvládla úvodní dějství, ale ve druhém neztratila jediný game a vypadalo to, že si postup do další fáze pohlídá. V rozhodujícím setu však 20letou Ukrajinku pustila do vedení 5-1. Přesto měla možnost skóre srovnat, za stavu 3-5 odvrátila dva brejkboly a zároveň mečboly a v závěrečném gamu vedla 30-0 na returnu. Vlastními chybami, kterých dnes spáchala celkem 30, se ovšem o zápas připravila a poprvé od US Open 2018 prohrála první kolo grandslamů.

Bývalá vítězka wimbledonské juniorky Snigurová se pokusí na svůj životní skalp a vůbec první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu navázat proti Magdaleně Frechové, nebo Rebecce Marinové.

Cori Gauffová do letošního US Open naopak vstoupila hladkou výhrou 6-2 6-3 nad kvalifikantkou Leolií Jeanjeanovou a po senzačním vypadnutí Halepové se 18leté Američance zajímavě otevřela cesta do závěrečných kol. V dalším zápase se jedna z největších favoritek utká s Elenou-Gabrielou Ruseovou, nebo Darjou Savilleovou.

Maria Sakkariová letos už potřetí na grandslamech narazila na Tatjanu Mariaovou. Senzační semifinalistce nedávného Wimbledonu po setech 6-4 3-6 6-0 oplatila právě porážku z All England Clubu a postoupila do druhého kola. V něm loňská semifinalistka narazí na Diane Parryovou, nebo Xiyu Wang.

Vítězka poslední velké generálky v Cincinnati Caroline Garciaová pokračuje na vítězné vlně i na US Open. Osmadvacetiletá Francouzka začala výhrou 6-2 6-4 nad lucky loserem Kamillou Rachimovovou, vyhrála už devátý zápas po sobě a ve středu může vyrovnat své maximum na závěrečném grandslamu sezony. Její další soupeřkou bude Anna Kalinská (H2H 0-1).