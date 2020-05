První turnaj UTR Pro Match ve West Palm Beach vyhrál Opelka

Ve West Palm Beach na Floridě se odehrál první ze série turnajů UTR Pro Match, který se konal bez diváků a za dodržení přísných hygienických pravidel kvůli pandemii koronaviru.



Každý tenista měl zázemí ve vlastním otevřeném stanu, podával svými označenými míčky a po zápase si se soupeřem mohl místo podání rukou pouze 'poklepat' raketou. K dispozici nebyli sběrači míčků a dodržování pravidel hlídali pouze dva rozhodčí.



Hrálo se podle pravidel Fast4 (na dva vítězné sety do čtyř gemů, za stavu 3-3 následuje tiebreak). Utkání mohli fanoušci sledovat živě na Tennis Channelu, který je spolupořadatelem série.



Startovali čtyři tenisté - Američané Reilly Opelka (39. v ATP) a Tommy Paul (57.) a dva Evropané Polák Hubert Hurkacz (29.) se Srbem Miomirem Kecmanovičem (47.), kteří se utkali každý s každým a na závěr došlo na duely o konečné umístění. Akce byla naplánována na tři dny, ale vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí na neděli pořadatelé program o den zkrátili.



Opelka, Kecmanovič a Hurkacz si ve skupině připsali po dvou vítězstvích, díky vyššímu procentu vyhraných setů si postup do finále zajistili Opelka a Kecmanovič.



Zápas o celkové vítězství zvládl lépe stejně jako ve skupině dvaadvacetiletý Američan Opelka, který porazil o dva roky mladšího Kecmanoviče 4-3 2-4 4-2.



"Po každém vítězství se cítíte skvěle a teď to není jiné. Jsem rád, že konečně můžeme hrát, i když to není to, na co jsme zvyklí a co bychom si přáli. Bez fanoušků kolem to prostě nemá ten náboj," komentoval více než dvoumetrový Opelka, jenž před třemi měsíci v Delray Beach získal svůj druhý titul na okruhu ATP.



"Byly to náročné dny. Bolí mě celý člověk, dlouho jsem nebyl tak unavený, ale mám z toho dobrý pocit," dodal Opelka.

OPELKA WINS IT ALL. @ReillyOpelka serves out the match (obviously) for a 4-3, 2-4, 4-2 win over Kecmanovic in the @MyUTR Pro Series Championship.#UTRProMatchSeries pic.twitter.com/RZ7LP2czMl — Tennis Channel (@TennisChannel) May 9, 2020



Třetí místo obsadil Hurkacz, jenž byl ve 23 letech nejstarším účastníkem turnaje. Polský tenista ve skupině prohrál jen s Kecmanovičem, ale k postupu do finále mu nestačila ani sobotní výhra nad Opelkou, proti kterému předvedl parádní tweener.



"Bylo to bláznivé. Tenhle úder trénujeme a asi dvacetkrát v řadě se mi nepovedl. Tak teď to konečně vyšlo," smál se v pozápasovém rozhovoru Hurkacz, který v utkání o 3. místo zdolal 4-1 0-4 4-1 Paula.



Původně měl být hlavní hvězdou ve West Palm Beach osmý hráč světa Matteo Berrettini, jenže italský semifinalista loňského US Open se omluvil kvůli zranění.



Tenisté za své výkony dostávali body do globálního univerzálního tenisového žebříčku (UTR), ve kterém je kolem 800.000 tisíc tenistů ze zhruba 200 zemí světa včetně všech profesionálů. Na 16bodové stupnici hodnocení se zohledňuje kvalita soupeře a procento vyhraných gamů z posledních 30 zápasů za uplynulých 12 měsíců.



Další podnik UTR Pro Match Series by se měl uskutečnit za dva týdny a zúčastnit se ho mají čtyři tenistky - Američanky Alison Riskeová, Amanda Anisimovová, Danielle Collinsová a Australanka Ajla Tomljanovicová.



Tenisová sezona byla kvůli koronavirové pandemii přerušena v březnu a oficiální turnaje jsou odvolány až do poloviny července. Podobné exhibiční akce se v květnu chystají například i v Česku nebo ve Francii, už druhým týdnem se hraje v Německu.