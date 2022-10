První turnajová výhra v roli světové jedničky. Alcaraz v Basileji vydřel obrat proti Draperovi

Carlos Alcaraz v září vyhrál US Open, získal první grandslamový titul a v 19 letech se stal nejmladší světovou jedničkou v historii.



Od posunu do čela žebříčku ale zatím nezáří, v roli nejlepšího hráče světa má zápasovou bilanci 2-2. V Davis Cupu prohrál s Félixem Augerem-Aliassimem a porazil korejského outsidera Soon-Woo Kwona, na začátku října v Astaně nečekaně nestačil na Belgičana Davida Goffina.



První vítězný zápas na individuálním turnaji zaznamenal až dnes v hale v Basileji proti talentovanému Jacku Draperovi. Silně vzdorujícího 20letého Brita, který v posledních týdnech získal skalpy Stefanose Tsitsipase, Dominica Thiema či Augera-Aliassimea, v žebříčku se vyšplhal na 45. místo a má jistý start na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let, zdolal po dvou a čtvrt hodinách boje 3-6 6-2 7-5.



Statistiky zápasu

Alcaraz - Draper 1 esa 9 2 dvojchyby 4 77 %

1. podání 'in' 67 %

67 %

úsp. 1. podání 68 %

43 %

úsp. 2. podání 48 %

40 winnery 25 22 nevyn. chyby 10 20/28 hra na síti 5/13 4/9 brejkboly 3/7 89 celkem bodů 87 čas: 2:16

Alcaraz hned ve třech gamech úvodního setu odvracel brejkboly, dvakrát neuspěl a nečekaně se dostal do pozice dotahujícího hráče. Druhý set získal snadno po půl hodině hry a když se v rozhodujícím dějství dostal do vedení 4-2, zdálo se být hotovo.



Draper se však nevzdal. Získal tři gamy po sobě a Alcaraz za stavu 4-5 podával na udržení v zápasu. Španělský favorit těžkou situaci ustál a vzápětí přidal klíčový brejk. Brit sice dál vzdoroval a po dvou parádně odvrácených mečbolech měl dva brejkboly, ale tie-break si už nevynutil. Alcaraz zápas ukončil 40. vítězným úderem.



"Na začátku zápasu to bylo těžké, udělal jsem spoustu chyb. Chtěl jsem hrát agresivně, ale kurt je pro mou hru pomalejší, než na jiných turnajích. Ale musel jsem se s tím vypořádat, zapracovat na svých problémech a od druhého setu trochu změnit taktiku," komentoval Alcaraz.



"Věděl jsem, že Jack hraje skvěle. Je to nebezpečný hráč a já se musel soustředit a nevzdávat," dodal Alcaraz, jenž si o čtvrtfinále zahraje s Francouzem Adrianem Mannarinem, nebo Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem.







Jediný brejk stačil Brandonu Nakashimovi k úspěšnému obratu proti Davidu Goffinovi. V zahajovacím utkání turnaje zdolal bývalého belgického finalistu 2-6 7-6 6-4. O čtvrtfinále se americký tenista utká s druhým nasazeným Norem Casperem Ruudem, nebo domácím veteránem Stanem Wawrinkou.



Halový turnaj ATP 500 v Basileji se hraje po dvou vynechaných ročnících kvůli koronavirovým omezením. Dosud posledním vítězem byl v roce 2019 místní rodák Roger Federer, jenž před měsícem na Laver Cupu v Londýně ukončil kariéru.