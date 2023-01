Raducanuová je opět zraněná. V Aucklandu si podvrtla kotník a spílala na kluzký povrch

Emma Raducanuová se na US Open 2021 stala první tenistkou, která vyhrála grandslamový turnaj z pozice kvalifikantky a v 18 letech se zařadila mezi nejmladší grandslamové šampionky.



Z britské teenagerky se téměř ze dne na den stala světová star, jenže Raducanuová bleskově nabitou slávu neustála. Za uplynulých 16 měsíců odehrála 21 turnajů a pouze jednou vyhrála tři zápasy po sobě. Ve světovém žebříčku se postupně propadla z 10. na aktuálně 78. místo.



K nezdarům a chmurné náladě dcery čínské matky a rumunského otce navíc zásadně přispívají množící se zdravotní lapálie. Na téměř každém čtvrtém turnaji po newyorském triumfu vzdala rozehraný zápas, někdy navíc dohrála zraněná.



Přípravu na sezonu 2022 Raducanuové zkomplikoval Covid-19 a jakoby předznamenal dění na tenisových kurtech. Na Australian Open Britku limitovaly puchýře na dlaních, v Guadalajaře skrečovala kvůli bolavé kyčli, v Indian Wells ji limitovala bolavá záda, v dubnu v rámci Poháru Billie Jean Kingové si po debaklu s Markétou Vondroušovou postěžovala na puchýře na chodidlech, v květnu Římě se znovu ozvala záda.



"Chtěla jsem tomu dát šanci, ale netušila jsem, jak moc je to zlé, dokud jsem nevstoupila na kurt. Pořád se učím, kdy mohu na své tělo zatlačit a kdy mu naopak dopřát úlevu," svěřila se tehdy devatenáctiletá naděje.



Zřejmě se tomu učí dál. V květnu na domácí trávě v Nottinghamu, rok po premiéře na okruhu WTA, skrečovala po 33 minutách kvůli bolestem břišního svalu a v září v Soulu opět vinou svalových problémů nedohrála boj o své druhé kariérní finále. V říjnu ji v posledním zápase v roce 2023 bolelo zápěstí a před přípravou na novou sezonu si naordinovala delší pauzu.



Zranění se ale Raducanuová nevyhnula ani na prvním turnaji v roce 2023. V Aucklandu po úvodní obratu proti Lindě Fruhvirtové začala dnešní 2. kolo proti Viktórii Kužmové bravurně a Slovence nadělila kanára, ale v závěru druhého setu si podvrtla levý kotník a přestože po zatejpování ještě zkusila pokračovat, za stavu 6-0 a 5-7 vzdala. Zápas se kvůli vytrvalému dešti hrál v hale.



"Kurt byl neuvěřitelně kluzký, opravdu hodně kluzký. Popravdě se vůbec nedivím, že k něčemu takovému došlo," řekla 11 dní před startem Australian Open Raducanuová, která neustále experimentuje s trenéry. Aktuálně ji vede Němec Sebastian Sachs, jenž je jejím pátým koučem od léta 2021. Mezitím byla několikrát bez trenéra a spoléhala na rady odborníků z Britské tenisové asociace (LTA).

Unfortunately, Raducanu has withdrawn from the tournament due to injury ❤️‍ Thank you for the incredible play, Emma!

Congrats to Kuzmova who moves through to the quarter finals! #asbclassic #wta #tennis pic.twitter.com/EquRThki9b