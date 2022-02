Raducanuová v Guadalajaře vzdala nejdelší zápas letošní sezony, Sorribesová vykročila za obhajobou

WTA GUADALAJARA - Emma Raducenuová od senzačního triumfu na loňském US Open prohrála šestý z devíti duelů. Nasazená jednička v úvodním kole v mexické Guadalajaře po třech hodinách a 36 minutách v zatím nejdelším zápase letošní sezony na ženském tenisovém okruhu kvůli zranění levé kyčle vzdala bývalé světové dvacítce Darje Savilleové. Za obhajobou svého jediného titulu na okruhu WTA úspěšně vykročila Sara Sorribesová.

Emma Raducanuová poprvé šokovala loni ve Wimbledonu, když se bez ztráty setu dostala až do osmifinále. Na US Open divokou kartu nedostala a musela do kvalifikačních bojů, ve Flushing Meadows ovšem všech deset zápasů vyhrála ve dvou setech a jako první v historii z kvalifikace ovládla grandslamový turnaj.

Od té doby se ale 19leté Britce vůbec nedaří. Na následujících šesti akcích zaznamenala jedinou vítěznou sérii a v Guadalajaře si připsala už šestou porážku z posledních devíti duelů.

Fyzicky extrémně náročnou bitvu prvního kola s Darjou Savilleovou po třech hodinách a 36 minutách vzdala. I přes skreč nasazené jedničky za stavu 7-5 6-7(4) 3-4 z jejího pohledu se zápas zařadil na první místo v žebříčku nejdelších utkání letošní sezony.

Official reason for Emma Raducanu’s retirement: left hip injury. — WTA Insider (@WTA_insider) February 23, 2022

Raducanuová ale mohla souboj s bývalou světovou dvacítkou ukončit ve dvou setech. Ve druhém dějství však třikrát neudržela náskok brejku a další 80 minut trvající set nedopodávala.

V rozhodujícím dějství měly obě aktérky zdravotní potíže, Savilleová začala za stavu 0-2 bojovat s křečemi a o tři gamy později si Raducanuová vyžádala ošetření. Favorizovaná Britka se na kurt vrátila s obvázanou levou nohou, zvládla ještě dva gamy, ale pak vzdala.

Savilleová, která po operaci achillovky figuruje až na 610. místě světového pořadí a připsala si první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu od loňského Australian Open, se o první čtvrtfinále na turnajích WTA od května 2019 utká s kvalifikantkou Caroline Dolehideovou.

Sara Sorribesová porazila 6-4 6-1 Američanku Katie Volynetsovou startující na divokou kartu, i na třetím letošním turnaji zvládla úvodní zápas a úspěšně vykročila za obhajobou svého jediného titulu na okruhu WTA.

Ačkoli skóre vypadá jednoznačně, nasazená trojka na kurtu strávila přes dvě hodiny, v úvodním dějství dvakrát doháněla manko brejku a do druhé sady vstoupila dalším prohraným servisem. O čtvrtfinále se Španělka popere s Polkou Magdalenou Frechovou.

O postup mezi nejlepší osmičku bude bojovat také Marie Bouzková. Loňskou semifinalistku v rámci středečního programu čeká souboj s kvalifikantkou Luciou Bronzettiovou.