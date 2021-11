Raducanuová v Linci prohrála s Xinyu Wang. Halepová nezaváhala

WTA LINEC - 18letá Emma Raducanuová po senzačním triumfu na US Open odehrála tři turnaje a ze dvou vypadla hned po svém úvodním vystoupení. Na poslední akci sezony v hale v Linci nejvýše nasazená Britka podlehla 1-6 7-6 5-7 o dva roky starší Číňance Xinyu Wang, která si proti světové dvacítce připsala první skalp hráčky Top 50 a zajistila si posun do Top 100.

Emma Raducanuová se v červenci ve Wimbledonu při debutu na grandslamu prodrala až do osmifinále a v září na US Open došla jako první kvalifikantka v historii ke grandslamovému triumfu.



Jenže na zbylých pěti turnajích WTA se pouze jednou dostala přes první soupeřku. Po senzačním vítězství v New Yorku se představila na třech akcích a dvakrát vypadla hned po úvodním vystoupení. Dnes v Linci nasazená jednička na svém posledním turnaji v sezoně nestačila na Číňanku Xinuy Wang.



Britská teenagerka, jež v sobotu oslaví 19. narozeniny, se stále jen stěží seznamuje s tlakem na nejvyšší tenisové úrovni a rolí grandslamové šampionky. V Rakousku ve svém posledním podlehla 106. hráčce světa 1-6 7-6 5-7, byť ve třetím setu za stavu 4-5 přežila dva mečboly a vyrovnala na 5-5.



20letá Xinyu Wang si v celkově 10. střetnutí s hráčkou elitní světové padesátky připsala nejcennější skalp kariéry a celkově třetím postupem do čtvrtfinále turnaje WTA si zajistila psoun do Top 100. O semifinále, kterým by vyrovnala maximum z letošní Prahy, se utká s Američankou Alison Riskeovou.





A first Top-20 victory for the qualifier



How Wang Xinyu upset top seed Raducanu at #WTALinz — wta (@WTA) November 9, 2021

Naopak bez větších problémů zvládla svůj úvodní duel druhá nasazená Simona Halepová. 30letá Rumunka, jež si před dvěma týdny v Kluži zahrála první letošní finále, odstartovala výhrou 7-5 6-3 nad Běloruskou Aliaksandrou Sasnovičovou a oplatila jí nedávnou porážku z Indian Wells.



Ve čtvrtfinále se Halepová utká s Jasminou Paoliniovou (h2h 1-0). Italka v Linci zvládla už druhý třísetový zápas, po nedělní výhře nad Ukrajinkou Dajanou Jastremskou si dnes poradila 6-1 2-6 6-4 s Číňankou Saisai Zheng.







Nejvýše nasazené dnes vypadly i ve čtyřhře. Renata Voráčová a Němka Julia Lohoffová ve čtvrtfinále podlehly rusko-běloruskému páru Irina Chromačevová a Lidzija Marozavová 3-6 4-6.