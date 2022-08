Raducanuová vyhrála 19 z posledních 21 gamů! Po Sereně Williamsové v Cincinnati zničila i Azarenkovou

WTA CINCINNATI - Emma Raducanuová při svém debutu v Cincinnati chytla parádní formu a vyhrála 19 z posledních 21 gamů. Úřadující šampionka US Open po Sereně Williamsové zničila další dvojnásobnou vítězku tohoto podniku a bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou. Také proti Bělorusce potřebovala jen hodinu a pár minut a po setech 6-0 6-2 postoupila do osmifinále. O první sérii tří výher od senzačního triumfu v New Yorku se utká s Jessicou Pegulaovou.