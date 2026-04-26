Rafa 2.0? Španělský drahokam vyškolil světovou osmičku, za rok poskočil o víc než 800 míst
Rafael Jódar. To je jméno, které teď skloňují španělská média, ale vlastně celý tenisový svět. Jeho momentální tažení na domácím Masters v Madridu možná trochu zastínila smutná omluvenka Alcaraze z grandslamového French Open, nicméně fanoušci i experti žasnou, jak si madridský rodák v posledním roce vede.
Na konci loňského března se Jódar nacházel na 911. místě a mimo Španělsko ho takřka nikdo neznal. Přestože v roce 2024 ovládl juniorské US Open a mezi juniory se předloni v září vyšplhal na čtvrté místo žebříčku.
Ano, četli jste dobře. Jódar byl loni touto dobou hluboko v první tisícovce světového pořadí. A teď? V živém žebříčku mu patří 36. pozice a už má na kontě i titul z turnaje ATP (letošní Marrákeš). A to všechno před 20. narozeninami, které bude slavit v září.
Může být Jódar v budoucnu tím, kdo naruší současnou dominanci Alcaraze a Jannika Sinnera? Jakubovi Menšíkovi, Joaovi Fonsecovi nebo Holgerovi Runemu se to zatím nedaří. Jódar by ale třeba uspět mohl.
Experty i fanoušky totiž nepřekvapuje jen jeho raketový progres za poslední rok, nýbrž i hra samotná. Jódar je schopný vypálit dělo z bekhendu i forhendu, má solidní servis, výborně se pohybuje a vypadá jako kompletní hráč.
I díky těmto kvalitám neskutečným způsobem smetl teď v Madridu světovou osmičku Alexe de Minaura. Ano, Australan se v poslední době trápí, ale výprask 3:6, 1:6 od španělského drahokamu asi čekal málokdo.
Jódar tak zatím jde ve šlépějích legendárního Nadala a Alcaraze, který se s jistotou mezi největší tenisové velikány zařadí po skončení kariéry. Má Španělsko nového Rafu? To ukážou následující dny, měsíce či roky. Pro španělský tenis se každopádně jedná o drahokam, o který by se měl pečlivě starat.
Dalším ukazatelem bude nedělní třetí kolo v Madridu. Jódar totiž vyzve Fonsecu, kterému se rovněž předpovídá fantastická tenisová budoucnost. A tenisový svět už tento souboj, jenž je na programu od 21:30, netrpělivě vyhlíží.
