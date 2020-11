Ram se Salisburym v semifinále Turnaje mistrů doplnili Koolhofa s Mektičem

Rajeev Ram s Joem Salisburym na letošním Australian Open slavili triumf, ale od té doby se jim tolik nedařilo. Přesto se hlavně díky zisku premiérového společného grandslamového titulu dostali v letošní race mezi osmičku nejlepších a zajistili si letenku na Turnaj mistrů.

V Londýně začali vítězstvím v super tie-breaku nad bývalými světovými jedničkami Lukaszem Kubotem a Marcelem Melem, jenže v úterý prohráli s Wesleym Koolhofem a Nikolou Mektičem a bylo jasné, že je čeká přímý souboj o semifinále s Kevinem Krawietzem a Andreasem Miesem.

S vítězi posledních dvou ročníků French Open měly nasazené dvojky plné ruce práce. V úvodním dějství Ram se Salisburym dvakrát prohrávali o brejk, a dokonce na returnu likvidovali dva setboly. I tak dokázali set urvat, což se nakonec ukázalo jako klíčové, jelikož tie-break druhé sady naopak ztratili. V super tie-breaku měl americko-britský pár navrch, získal všechny body na svém podání a zvítězil hladce 10-4.

