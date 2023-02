Ramos první letošní výhrou vykročil za obhajobou titulu. V Córdobě uspěl i předloňský šampion Cerúndolo

Albert Ramos letos prohrál všechny čtyři zápasy, radosti po využití mečbolu se dočkal až na svém jednoznačně nejoblíbenějším povrchu antuce. V Córdobě předloňský finalista, loňský šampion a letos třetí nasazený odstartoval výhrou 6-4 2-6 6-2 nad Srbem Dušanem Lajovičem.



35letý Španěl si z posledních 12 zápasů připsal teprve druhou výhru a může pomýšlet na premiérové obhájení titulu na okruhu ATP. Dosud má na kontě čtyři trofeje, všechny z antuky. Naposledy slavil právě v Córdobě.



Ve čtvrtfinále se levoruký Ramos utká celkově podesáté a poprvé po čtyřech letech s Joaem Sousou. Ve vzájemné bilanci s o rok mladším Portugalcem vede 7-2, z toho 5-1 na antuce.



Sousa se v Córdobě rychle aklimatizoval po daviscupovém nezdaru na domácí půdě v Maie proti Čechům. Den po obratu proti domácímu Thomasi Etcheverrymu porazil 7-5 7-6 chilského šampiona z roku 2020 Cristiana Garína a teprve potřetí za posledních 12 měsíců vyhrál dva zápasy po sobě.



Juan Manuel Cerúndolo si před dvěma lety v Córdobě odbyl debut na okruhu ATP a jako teprve pátý v historii ho dokázal přetavit v triumf. Od té doby ale na akcích ATP žádný další úspěch nepřidal, navíc vyhrál jen 4 z 15 duelů.



Nicméně mezitím 21letý Argentinec dokázal vyhrát šest antukových challengerů, z toho čtyři od loňského října a dva z nich letos v lednu na domácí půdě v Tigre. A formu nyní potvrzuje i v Córdobě, kde vyřadil i nejvýše nasazeného, nicméně dlouhodobě se trápícího Diega Schwartzmana.



Cerúndolo v prvním vzájemném střetnutí s bývalou světovou osmičkou jen jednou ztratil podání, zvítězil 7-6 6-1 a svou letošní bilanci vylepšil na 14-1. Naopak Schwartzman od loňského US Open prohrál 10 z 11 zápasů.



Ve svém druhém čtvrtfinále na okruhu ATP se Cerúndolo utká o návrat do Top 100 se svým jediným letošním přemožitelem Hugem Dellienem z Bolívie (h2h 2-2), s nímž prohrál na konci ledna v chilském Concepcionu.







F. Cerúndolo utekl z mečbolu

Mezi osmičkou nejlepších je i druhý z bratrské dvojice Francisco Cerúndolo. Druhý nasazený Argentinec, který o víkendu bodoval v Davis Cupu na tvrdém povrchu v hale ve finském Espoo, se na své oblíbené antuce pomaleji rozehrával a s Federicem Delbonisem prohrával ve třetím setu 2-5 a v devátém gamu při servisu soupeře čelil mečbolu, ale závěr zvládl lépe a zvítězil 6-3 3-6 7-5.



"Myslím, že od toho stavu 2-5 ve třetím setu jsem hrál nejlepší tenis v zápasu. Konečně jsem byl trpělivější, protože v předchozích týdnech jsem byl zvyklý hrát na tvrdém povrchu. Tady jsem si to musel víc odmakat, odehrát víc míčků. Na konci zápasu jsem na to přišel a to rozhodlo," komentoval 31. hráč světa Cerúndolo svůj první antukový zápas od loňského července.



O postup do semifinále se 24letý Francisco Cerúndolo utká s dalším krajanem Federicem Coriou (h2h 2-5), jenž postoupil po skreči Itala Marca Cecchinata a v součtu s triumfem na challengeru v Concepcionu vyhrál posedmé v řadě.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 713.495 dolarů

čtvrteční výsledky (09. 02. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • J. M. Cerúndolo (Arg.) - Schwartzman (1-Arg.) 7-6(6) 6-1 F. Cerúndolo (2-Arg.) - Delbonis (Arg.) 6-3 3-6 7-5 Ramos (3-Šp.) - Lajovič (Srb.) 6-4 2-6 6-2 Dellien (Bol.) - Pella (Arg.) 6-3 6-4 Coria (6-Arg.) - Cecchinato (It.) 6-3 3-1 / skreč Cech. Sousa (Portug.) - Garín (Chile) 7-5 7-6(6)