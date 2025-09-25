Rána pro Macháče. Na kvalifikanta nestačil, v Tokiu neuhrál ani set
Macháč – Šimabukuro 3:6, 6:7
Macháč vstupoval do souboje se Šimabukurem v roli obrovského favorita. Zatímco českému tenistovi patří v žebříčku 22. příčka, jeho soupeř je až v druhé polovině třetí stovky.
Šimabukuro, jehož dosavadním žebříčkovým maximem je 135. příčka z loňského roku, si cestu do hlavní fáze turnaje proklestil přes kvalifikační výhry nad argentinskými soupeři Marianem Navonem a Juanem Manuelem Cerúndolem.
A že výhry nad hráči z elitní stovky rozhodně nebyly náhodné, poznal i Macháč. V prvním setu žádný rozdíl v žebříčkovém postavení obou tenistů vidět nebyl. Byl to naopak český hráč, kdo se jako první dostal do problémů, když v šesté hře musel odvracet dvě brejkové hrozby soupeře.
Nebezpečí ještě dokázal odvrátit, ale jen na chvíli. Při svém dalším podání už o servis přišel a japonský tenista si už nabídnutou příležitost utéct nenechal. Sadu získal za 34 minut hry 6:3 a šel do překvapivého vedení.
Na začátku druhého setu se zdálo, že berounský rodák rychle převezme režii utkání, když poprvé v zápase vzal svému soupeři servis a šel do vedení 2:0. Brejk ale potvrdit nedokázal a brzy bylo vyrovnáno.
Byl to naopak o čtyři roky starší domácí tenista, který mohl otočit průběh druhého setu. Hned při dalším Macháčově podání si vypracoval tři brejkboly, ani jeden ale nedokázal proměnit.
Další velké starosti měl český reprezentant v sedmé hře, kdy znovu čelil dvěma hrozbám ztráty podání, i tentokrát však nejhoršímu zabránil.
Druhý set tak dospěl do tie-breaku, kde už byl úspěšnější domácí tenista. Šimabukuro ovládl zkrácenou hru poměrem 7:4 a po hodině a 31 minutách slavil zasloužený postup do druhého kola, kde se utká s americkým tenistou Sebastianem Kordou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
