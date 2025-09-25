Rána pro Macháče. Na kvalifikanta nestačil, v Tokiu neuhrál ani set

DNES, 08:04
Aktuality 6
ATP TOKIO - Na turnaj v Tokiu nebude Tomáš Macháč (24) rád vzpomínat. Hned v prvním kole totiž prohrál s úspěšným kvalifikantem a až 273. hráčem světa, domácím tenistou Šó Šimabukurem (28), ve dvou setech 3:6, 6:7.
Profily hráčů
Shimabukuro Sho
Macháč Tomáš
Tomáš Macháč na japonského soupeře nestačil (@ CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH / EPA / Profimedia)

Macháč – Šimabukuro 3:6, 6:7

Macháč vstupoval do souboje se Šimabukurem v roli obrovského favorita. Zatímco českému tenistovi patří v žebříčku 22. příčka, jeho soupeř je až v druhé polovině třetí stovky.

Šimabukuro, jehož dosavadním žebříčkovým maximem je 135. příčka z loňského roku, si cestu do hlavní fáze turnaje proklestil přes kvalifikační výhry nad argentinskými soupeři Marianem Navonem a Juanem Manuelem Cerúndolem.

A že výhry nad hráči z elitní stovky rozhodně nebyly náhodné, poznal i Macháč. V prvním setu žádný rozdíl v žebříčkovém postavení obou tenistů vidět nebyl. Byl to naopak český hráč, kdo se jako první dostal do problémů, když v šesté hře musel odvracet dvě brejkové hrozby soupeře.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nebezpečí ještě dokázal odvrátit, ale jen na chvíli. Při svém dalším podání už o servis přišel a japonský tenista si už nabídnutou příležitost utéct nenechal. Sadu získal za 34 minut hry 6:3 a šel do překvapivého vedení.

Na začátku druhého setu se zdálo, že berounský rodák rychle převezme režii utkání, když poprvé v zápase vzal svému soupeři servis a šel do vedení 2:0. Brejk ale potvrdit nedokázal a brzy bylo vyrovnáno.

Byl to naopak o čtyři roky starší domácí tenista, který mohl otočit průběh druhého setu. Hned při dalším Macháčově podání si vypracoval tři brejkboly, ani jeden ale nedokázal proměnit.

Další velké starosti měl český reprezentant v sedmé hře, kdy znovu čelil dvěma hrozbám ztráty podání, i tentokrát však nejhoršímu zabránil.

Druhý set tak dospěl do tie-breaku, kde už byl úspěšnější domácí tenista. Šimabukuro ovládl zkrácenou hru poměrem 7:4 a po hodině a 31 minutách slavil zasloužený postup do druhého kola, kde se utká s americkým tenistou Sebastianem Kordou.

Výsledky turnaje ATP 500 v Tokiu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Amadeus1
25.09.2025 08:39
To se líbí Kateřina GOAT Siniaková.
Reagovat
Sincaraz
25.09.2025 08:33
Príliš veľkú formu na tom Laver cupe nevysedel...
Reagovat
Mantra
25.09.2025 09:05
Tak to bych mu, bratře, nevyčítal. Mimochodem, kdo je aktuální sk jednička? Nějak honem nevím. Karol nebo kdo?
Reagovat
Sincaraz
25.09.2025 09:08
Nevyčítam, skôr len sklamane konštatujem...
Rebríčkovo Lukáš Klein, ale hrá ako bez duše...
Reagovat
Mantra
25.09.2025 09:10
Klein tam je snad za zásluhy ne? To je jako kdyby byl cz 1 Veselý
Reagovat
Mantra
25.09.2025 09:09
Teď koukám, nějaké Mečíř.
Né, počkat, Dominik Hrbatý. Vlastně né, ten taky ne. No tak už nevím. To je jedno.
Ale už jsem pochopil proč není tenisporatl.SK
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist