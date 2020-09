Raonic bude třetí rok po sobě chybět na Roland Garros, letos se šetří na turnaje v hale

Milos Roanic se po dvou turnajích v New Yorku, kde prohrál až finále turnaje Masters 1000 Western & Southern Open s Novakem Djokovičem a ve druhém kole US Open podlehl krajanu Vasku Pospisilovi, vydal na evropskou antuku.



Odehrál na ní ale jen dva zápasy v Římě, kde porazil Adriana Mannarina a podlehl Dušanu Lajovičovi. 29letý Kanaďan se totiž na poslední chvíli rozhodl nezúčastnit French Open, neboť chce doléčit drobná zranění a připravit se na podzimní turnaje.



"V posledních letech jsem toho na antuce příliš neodehrál. Rozhodnutí jsem udělal s ohledem na své tělo v kombinaci s nedostatkem času na změnu povrchu," vysvětlil své rozhodnutí aktuálně 20. hráč světa.



Bývalá světová trojka Raonic hrál na Roland Garros naposledy v roce 2017, kdy vypadl v osmifinále po pětisetové bitvě se Španělem Pablem Carreñem. Nejlepšího výsledku dosáhl v sezoně 2014, kdy ho ve čtvrtfinále zastavil Djokovič.



Během podzimu chce Raonic odehrát čtyři turnaje v evropských halách během čtyř týdnů. Hned po skončení French Open by měl startovat v Petrohradu, Antverpách, Vídni a na Masters v pařížské hale Bercy.



Kromě Raonice se z French Open odhlásil také Brit Kyle Edmund a kvůli pozitivnímu test na Covid-19 pořadatelé vyškrtli Španěla Fernanda Verdaska. Šanci zahrát si jako lucky loser tak dostávají Kolumbijec Daniel Galan, Australan Marc Polmans a Tchajwanec Jason Jung.