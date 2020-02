Raonic je po osmi měsících v semifinále, v Delray Beach ho čeká Opelka

Milos Raonic už čtyři roky čeká na svůj 9. titul, ve finále si zahrál naposledy v červnu 2018. Za ukončením černé sérii míří tento týden v Delray Beach, kde plní roli nasazené dvojky a cestou do semifinále neztratil ani set.



Devětadvacetiletý Kanaďan na Floridě potvrdil roli favorita proti Uzbeku Denisi Istominovi, Němci Cedriku-Marcelu Stebemu a v pátečním čtvrtfinále zvládl i těžký souboj s domácím Stevem Johnsonem.



Bývalý třetí hráč světa Raonic si s o rok starším Američanem poradil 7-6 6-3, když vývoj prvního setu otočil ze stavu 1-3. Ve vzájemné bilanci tak vede už 4-1, když jedinou porážku utrpěl předloni právě v Delray Beach.



"Už jsme spolu párkrát hráli a tak jsme věděl, co me čeká. Byl jsem na zápas dobře připravený, držel se plánu a to mi pomohlo dojít za vítězstvím," komentoval finalista Wimbledonu z roku 2016.



Do semifinále Raonic postoupil poprvé od loňského června a bude se v něm snažit ukončit o ještě rok delší čekání na finále. Finalista z roku 2017 se o něj utká s dalším domácím vyzyvatelem Reillym Opelkou, s nímž se utkal zatím jen jednou a loni na trávě ve Wimbledonu zvítězil 3-0 na sety.



Dvaadvacetiletý Opelka ve čtvrtfinále porazil 6-3 6-4 Jihokorejce Soon Woo Kwona a poprvé v sezoně postoupil do semifinále. Zatím jediné finále si zahrál loni v New Yorku, kde zároveň slavil titul.



Jednadvacetiletý Francouz Ugo Humbert ve čtvrtfinále smetl 6-1 6-2 domácího Francese Tiafoea a bude útočit už na druhé letošní finále. Šampion z Aucklandu si o něj zahraje s Japoncem Jošihitem Nišiokou, který zastavil domácího Brandona Nakashimu.

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 673.655 dolarů

páteční výsledky (21. 02. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Raonic (2-Kan.) - Johnson (USA) 7-6(6) 6-3 Opelka (4-USA) - Soon Woo Kwon (J. Korea) 6-3 6-4 Humbert (6-Fr.) - Tiafoe (USA) 6-1 6-2 Nišioka (Jap.) - Nakashima (USA) 3-6 7-6(5) 6-4