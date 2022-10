Rekordmanka Parksová vystřílela z kurtu královnu es Plíškovou. Servis je jako tanec, říká

Královně es pomalý povrch ostravské arény nesvědčil, naopak vitální, 183 centimetrů vysoká Američanka zářila. Šla si zápas užít, hrála naprosto bez zábran a bez respektu, přičemž Plíškové v první sadě nadělila kanára. "Střílela to, výborně servírovala a nebylo se kde chytit," ocenila vynikající výkon své soupeřky Plíšková.

Podtrženo čísly, na esa vyhrála Alycia Parksová symbolicky 6-0. K tomu přidala 35 vítězných úderů oproti pouhým šesti z rakety Plíškové. A to jí ani nějak výrazně nefungovalo první podání, nicméně publikum vidělo i eso z druhého servisu. Agresivní styl 21leté Američanky prostě vycházel. Při důležitých momentech se Alycia často dívala ke střeše arény a tam někam nahoru ukazovala svou rukou. "Děkovala jsem celou dobu Bohu, že tady mohu být a že vůbec mohu hrát tenis na téhle úrovni. Jsem mu neskonale vděčná," přiznala skoro v slzách po utkání, ve kterém vyřadila jednu z hlavních favoritek turnaje.

"Ano, určitě je to mé největší vítězství, poprvé jsem porazila hráčku ze světové dvacítky," dodala dojatě. Aby ne. Předtím na okruhu WTA zaznamenala jen tři vítězství v hlavní soutěži a letošní pokusy o to zahrát si grandslamové turnaje končily s výjimkou Australian Open v 1. kole kvalifikace. V Melbourne postoupila Parksová do kola druhého.

