Rekordní peníze na Australian Open. Tenisté si na prvním grandslamu sezony rozdělí 1,3 miliardy korun

Tenisté budou v lednu na Australian Open bojovat o rekordní prize money. Pořadatelé v pátek oznámili navýšení celkové částky o 13 procent na 53,1 milionu eur (cca 1,3 miliardy korun).

Vítězové prvního grandslamového turnaje roku si odnesou 1,93 milionu eur, přičemž hráči poražení v předchozích kolech a v kvalifikaci si vydělají více než kdykoli předtím.

Ti, kteří vypadnou v prvním kole, dostanou 73 100 eur, což představuje 13% nárůst. Stejné navýšení čeká i tenisty, jenž vypadnou v kole druhém – ty čeká výdělek 110 570 eur. Účastníci, kteří vypadnou v prvním kole kvalifikace, obdrží 16 700 eur. Celkově bylo na akci v roce 2024 oproti minulosti přidáno 5,35 milionu eur.

Record prize money on offer for AO 2024 https://t.co/ygmB8uiCtT — #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2023

Ředitel turnaje Craig Tiley uvedl, že je velmi důležité zajistit, aby nejlepší tenisté světa byli adekvátně odměněni. "Víme, že to hráčům umožňuje investovat do vlastní kariéry a v mnoha případech jim to pomáhá nastavit se na úspěch v průběhu celého roku," prohlásil.

"Chceme zajistit, aby Austrálie zůstala výchozím bodem světové tenisové sezony a aby hráči a jejich týmy měli vše, co potřebují. Také proto, aby mohli podávat co nejlepší výkony a nadále si užívat Happy Slam," dodal Tiley. Prize money na turnaji, který začíná v Melbourne Parku 14. ledna, se za posledních deset let více než zdvojnásobily.

Australian Open increases prize money by 13 per cent for total pool of $58.4mhttps://t.co/LCf1rdj3B5 — HT Sports (@HTSportsNews) December 29, 2023