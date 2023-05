Řím: Muchová po odvrácení mečbolu, Vondroušová a Krejčíková jsou ve třetím kole. Strýcová nepřekvapila

Karolína Muchová má letos stabilní formu a už dnešním vítězstvím si možná zajistila návrat do nejlepší padesátky žebříčku. Bývalá světová devatenáctka sice stále čeká na své první semifinále od Australian Open 2021, nicméně v probíhající sezoně uhrála už tři čtvrtfinále a na všech osmi turnajích zvládla úvodní zápas.

Zatímco před dvěma týdny v Madridu skončila na druhé soupeřce, v Římě už dvakrát vylepšila své maximum. Šestadvacetiletá Češka si na úvod poradila s lucky loserem Kamillou Rachimovovou a v dnešní strhující tříhodinové bitvě udolala 3-6 6-3 7-5 domácí Martinu Trevisanovou, jež v tomto dějišti prohrála i svůj sedmý duel. S Italkou se letos střetla už potřetí a i tentokrát našla recept.

Statistiky zápasu Muchová - Trevisanová

Muchová si v úvodním dějství jen jednou uhájila servis a za stavu 3-3 ve druhé sadě čelila dvěma brejkbolům. Favoritka ovšem od té chvíle získala 28 z 30 následujících fiftýnů a v rozhodujícím setu vedla 4-0. Pak ale předvedla vítěznou sérii gamů Trevisanová a v desáté hře měla mečbol. Ten však rodačka z Olomouce zlikvidovala, soupeřku brejkla a utkání zdárně doservírovala.

Dnešním postupem doplnila ve třetím kole Marii Bouzkovou. O osmifinále si zahraje s další domácí zástupkyní Camilou Giorgiovou.

Muchova stays alive! @karomuchova7 d. Trevisan in a back and forth battle 3-6, 6-3, 7-5 sealing her spot in round 3. #IBI23 pic.twitter.com/CO1K65A5ZH

Barbora Strýcová se před dvěma týdny v Madridu představila poprvé od Australian Open 2021 a po mateřské pauze, došla se Su-Wei Hsieh do čtvrtfinále čtyřhry, ale ve dvouhře vypadla hned s Elisabettou Cocciarettovou. Prvního singlového vítězství od posunutého French Open 2020 se při svém rozlučkovém turné dočkala až v úterý v Římě, když překvapila proti Maryně Zaněvské.

Na další výhru v této disciplíně si musí 37letá plzeňská rodačka ještě počkat, ve druhém kole nestačila jasně 1-6 3-6 na světovou osmičku Marii Sakkariovou. Bývalá 16. hráčka pořadí a někdejší deblová světová jednička mohla na první ztracený servis zareagovat rebrejkem, avšak nevyužila ani jednu ze dvou šancí a v úvodní sadě uhrála jediný game. Další tři příležitosti nezužitkovala v úvodu druhého setu, Řekyni sice nedovolila utkání dopodávat, ovšem brejk nepotvrdila.

Statistiky zápasu Strýcová - Sakkariová

A packed crowd on the iconic Pietrangeli court ️@mariasakkari is through to R3 with a straight sets win over Strycova ➡️#IBI23 pic.twitter.com/aGkS9wJNqo