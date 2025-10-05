Rinderknech o podmínkách v Šanghaji: Je tady prvek, který s tenisem nemá nic společného
Rychlost kurtů nejen v Šanghaji se v posledních hodinách stala předmětem debat. Nejostřeji se v tomto směru vyjádřil Alexander Zverev. Němec upozornil na úpravy kurtů, které by podle něj měly prospět Carlosovi Alcarazovi a Janniku Sinnerovi. Krátce poté se proti Zverevovým výrokům vymezil Sinner.
Rinderknech ale upozornil na širší problémy. "Potvrzuji, na kurtu se těžko dýchá. Nevím, jestli je to v televizi znát, ale na dvorci je to po rozcvičce náročné. Je tam nadměrná vlhkost, horší než ve Spojených státech v létě."
A pokračuje. "Navíc víme, že ve velkých čínských městech je hodně znečištění, což pravděpodobně s dýcháním moc nepomáhá. Je tam obrovská vrstva mraků, která všechno tlačí dolů, ale když vyjde slunce, teplota rychle stoupne nad 30 °C. To všechno to ztěžuje. Slunce samozřejmě silně praží do hlavy a je těžké v takových podmínkách udržet stoprocentní koncentraci. Negativní pocity pak na vás doléhají velmi rychle," popsal francouzský hráč.
"Pohled na počet hráčů, kteří odstoupili, nebo množství zrušených zápasů také ovlivňuje naši psychiku, ale podmínky jsou pro všechny stejné. Je tady prvek boje, který s tenisem nemá nic společného. Jde o přežití, o nalezení cesty k vítězství. Slunce samozřejmě silně praží do hlavy a je těžké v takových podmínkách udržet stoprocentní koncentraci. Negativní pocity pak na vás doléhají velmi rychle."
"Důležitá je sebekontrola; musíte optimalizovat tělo. Když vidím promočené fanoušky na tribunách, i když jsou na to zvyklí, myslím, že nejsme jediní, kdo se trápí," dodal Francouz.
Rinderknech se krátce vyjádřil i k nadcházejícímu zápasu: "Zverev je světová trojka, to mluví za vše. Zápas ve Wimbledonu bude navždy jednou z nejlepších vzpomínek mé kariéry, ale další zápas bude úplně jiný. Neříkám, že ho nemůžu porazit, protože už jsem ho porazil, ale laťka bude nastavena velmi vysoko," uvědomuje si 54. tenista žebříčku.
