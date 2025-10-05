Další skreč. Macháč nedohrál duel a Vacherotem a propadne se žebříčkem

ATP ŠANGHAJ - Tomáš Macháč (24) na loňskou semifinálovou účast na Masters v Šanghaji nenaváže. Český tenista ve třetím kole za stavu 0:6 a 1:3 vzdal kvůli problémům s pravým kolenem utkání proti Valentinovi Vacherotovi (26). Monacký tenista se v osmifinále utká s vítězem zápasu mezi Nizozemcem Tallonem Griekspoorem a světovou dvojkou Italem Jannikem Sinnerem.
Tomáš Macháč duel třetího kola v Šanghaji nedohrál (@ Ranjith Kumar / Alamy / Profimedia)

Vacherot – Macháč 6:0, 3:1 skreč

Macháč vstupoval do zápasu proti Vacherotovi v roli jasného favorita. Na papírové předpoklady však monacký tenista absolutně nedbal. Hned při úvodním Macháčově gamu na podání si postupně vypracoval šest brejkbolů, ten poslední proměnil, vzápětí nezaváhal na svém servisu a šel do vedení 3:0.

Berounský rodák se z mizerného vstupu do zápasu nevzpamatoval ani nadále. Neudržel ani svůj druhý servis, při podání Vacherota byl naprosto bezmocný a na ukazateli skóre tak svítil překvapivý výsledek 0:5. Macháč nakonec nedokázal zabránit ani potupnému kanáru, když znovu vyhořel na servisu a za 28 minut hry schytal debakl 0:6.

Svěřenec Daniela Vacka uhrál na returnu jediný míč. Po svém podání získal pouhých 41 % výměn, jeho soupeř byl úspěšný v 92 % případů.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ani ve druhém setu se na jednoznačném vývoji utkání nic nezměnilo. Český reprezentant ve druhé hře čelil dalšímu brejkbolu, svůj první game ale nakonec získal a vyrovnal na 1:1.

Vacherot měl ale proti trápícímu se soupeři utkání naprosto jasně pod kontrolou. Následující dvě hry šly na stranu monackého tenisty a ten tak vedl ve druhé sadě už 3:1. Macháč, kterého postupem času evidentně omezovalo na pohybu zatejpované koleno, už v utkání nepokračoval a zapsal si tak pátou skreč v letošní sezoně.

Český tenista tak neobhájí loňskou semifinálovou účast a čeká ho propad žebříčkem zhruba na konec třetí desítky pořadí.

Posledním Čechem v turnaji tak zůstal Jiří Lehečka, který se v pondělí ve 3. kole střetne s Kanaďanem Denisem Shapovalovem.

Výsledky ATP Masters 1000 v Šanghaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

13
Amadeus1
05.10.2025 17:12
Jirka Veselý je už nadosmrti GOAT.
Amadeus1
05.10.2025 17:29
Patřilo pod komentář od mustera.
PTP
05.10.2025 16:14
Poslední propadne peklu
EllNino
05.10.2025 16:11
Kuba s Tomášem dojíždějí na nesmysly

Snad aspoň Lehe má rozum
com
05.10.2025 16:22
Menšík, Macháč, Lehe.. Všichni okolo top 20 a to bude tak jejich maximum.. Hnus co se to tady deje
muster
05.10.2025 17:05
co bysme za to dali před pár lety, kdy byl nejlepší Rosol na 160. místě a za ním ještě pár míst Veselý
Kandinsky1
05.10.2025 17:14
Kytka
05.10.2025 17:19
Mac
05.10.2025 17:20
njn, ale to bylo snad historicky nejhorší období... sleduju tennis od 70. let a mám dojem, že v 100 ci 50 jsme vždy někoho měli...
com
05.10.2025 17:25
v 70 letech sem si ještě plaval jeko spermie
Mac
05.10.2025 17:45
no, pokud spermie živá, tak to už taky nejsi z nejmladších
Kytka
05.10.2025 17:44
Jsou všichni tři ještě dost mladí, vždyť i Tomáš Berdych se usadil v TOP 10 až ve 25ti letech. Dala bych jim čas.9
Kytka
05.10.2025 17:45
Ta 9 je překlep.
