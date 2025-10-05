Další skreč. Macháč nedohrál duel a Vacherotem a propadne se žebříčkem
Vacherot – Macháč 6:0, 3:1 skreč
Macháč vstupoval do zápasu proti Vacherotovi v roli jasného favorita. Na papírové předpoklady však monacký tenista absolutně nedbal. Hned při úvodním Macháčově gamu na podání si postupně vypracoval šest brejkbolů, ten poslední proměnil, vzápětí nezaváhal na svém servisu a šel do vedení 3:0.
Berounský rodák se z mizerného vstupu do zápasu nevzpamatoval ani nadále. Neudržel ani svůj druhý servis, při podání Vacherota byl naprosto bezmocný a na ukazateli skóre tak svítil překvapivý výsledek 0:5. Macháč nakonec nedokázal zabránit ani potupnému kanáru, když znovu vyhořel na servisu a za 28 minut hry schytal debakl 0:6.
Svěřenec Daniela Vacka uhrál na returnu jediný míč. Po svém podání získal pouhých 41 % výměn, jeho soupeř byl úspěšný v 92 % případů.
Ani ve druhém setu se na jednoznačném vývoji utkání nic nezměnilo. Český reprezentant ve druhé hře čelil dalšímu brejkbolu, svůj první game ale nakonec získal a vyrovnal na 1:1.
Vacherot měl ale proti trápícímu se soupeři utkání naprosto jasně pod kontrolou. Následující dvě hry šly na stranu monackého tenisty a ten tak vedl ve druhé sadě už 3:1. Macháč, kterého postupem času evidentně omezovalo na pohybu zatejpované koleno, už v utkání nepokračoval a zapsal si tak pátou skreč v letošní sezoně.
Český tenista tak neobhájí loňskou semifinálovou účast a čeká ho propad žebříčkem zhruba na konec třetí desítky pořadí.
Posledním Čechem v turnaji tak zůstal Jiří Lehečka, který se v pondělí ve 3. kole střetne s Kanaďanem Denisem Shapovalovem.
Výsledky ATP Masters 1000 v Šanghaji
