Roger musel odhalit něco ze zákulisí, nebyl to jen obyčejný příspěvek, myslí si jeho krajan Wawrinka

"Docela by mě zajímalo... jsem jediný, kdo si myslí, že teď je ten správný čas spojit mužský a ženský tenis? Samozřejmě nemluvím o tom, že by ženy a muži hráli proti sobě, ale o spojení ATP a WTA do jedné organizace. Musím totiž s některými z vás souhlasit, že je matoucí, když muži a ženy mají oddělený systém žebříčků, jiná loga, jiné oficiální stránky nebo jiné kategorie turnajů," napsal včera Federer na Twitter.

Okamžitě přišlo nespočet reakcí, zejména těch pozitivních. S navrhovanou změnou bílého sportu souhlasili Rafael Nadal, zakladatelka WTA Billie Jean Kingová, Petra Kvitová, Simona Halepová nebo Garbiñe Muguruzaová. Vesměs pouze Nick Kyrgios by potřeboval více přesvědčit. "Zeptal se někdo většiny hráčů ATP, co si myslí o spojení s WTA a co dobrého by nám to přineslo?" napsal australský bouřlivák na sociální sítě.

Další ze švýcarských grandslamových šampionů Wawrinka se domnívá, že díky jeho slavnějšímu krajanovi uteklo na veřejnost něco ze zákulisí. "Tohle nebyl jen obyčejný příspěvek, je za tím něco víc. Andrea Gaudenzi (šéf ATP od 1. ledna 2020) už o tom mluvil a snaží se najít způsob, jak z ATP a WTA udělat jednu organizaci."

Také Wawrinka se přiklání ke změně. "Myslím si, že pro fanoušky, hráče, ženy i muže by bylo skvělým řešením mít jednu tour. Jen musí přijít na ten nejlepší způsob. Věřím, že by to bylo pro náš sport i fanoušky skvělé, ale nevím, zda je možné něco takového uskutečnit."

Veřejně se o možném spojení ATP a WTA nevědělo, i když to mohly některé komentáře Gaudenziho naznačovat. "Tenis má teď velkou příležitost, pokud budeme pracovat jako jedna skupina. Tahle krize nás může buď ještě více rozdělit, nebo nás navždy spojit. Doufám v to druhé," uvedl Gaudenzi v jednom z rozhovorů. Spekulace potvrdil člen hráčské rady Vasek Pospisil v odpovědi na Federerův tweet. "Skvělý nápad. ATP na tom pracuje od ledna."