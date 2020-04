Federer volá po změně bílého sportu. Spojme mužský a ženský tenis pod jednu organizaci

Roger Federer přišel během koronavirové tenisové přestávky s velmi zajímavým nápadem. Rekordman v počtu grandslamových trofejí by rád spojil mužský a ženský tenis pod jednu organizaci.

Mužský tenis spadá pod ATP, ten ženský zase pod WTA. Podle Federera jsou pro fanoušky dvě oddělená tour matoucí. Proto by 38letý Švýcar mužský i ženský tenis rád spojil pod jednu organizaci. A teď je podle něj ten správný čas.

"Docela by mě zajímalo... jsem jediný, kdo si myslí, že teď je ten správný čas spojit mužský a ženský tenis? Samozřejmě nemluvím o tom, že by ženy a muži hráli proti sobě, ale o spojení ATP a WTA do jedné organizace. Musím totiž s některými z vás souhlasit, že je matoucí, když muži a ženy mají oddělený systém žebříčků, jiná loga, jiné oficiální stránky nebo jiné kategorie turnajů," napsal na Twitter.

Spojení mužského a ženského tenisu pod jednu organizaci by rozhodně bylo obrovskou změnou. Dokáže Federer, jenž je bezpochyby jednou z nejdůležitějších a nejvýraznějších osobností bílého sportu v historii, takový nápad prosadit?

Pandemie koronaviru dopadá na celý tenisový svět hlavně finančně. Zatímco top hráči mají nejspíše dostatek úspor a krizi přežijí bez větších problémů, žebříčkově níže postavení tenisté a také většina turnajů může mít po restartu sezony, který je zatím naplánován na 13. července, obrovské potíže. Sjednocení pod jednu organizaci by třeba pomohlo.