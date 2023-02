Rozjetá Bencicová proti Šwiatekové nenastoupí. Z Dauhá kvůli únavě odstoupila

Belinda Bencicová minulý týden po odvrácení mečbolů ve finále proti Ljudmile Samsonovové triumfovala v Abú Zabí a měsíc po triumfu v Adelaide získala druhý letošní titul.



Ze Spojených arabských emirátů se okamžitě vydala na další podnik WTA 500 v katarském Dauhá, kde smetla Viktoryi Tomovovou a včera udolala po 2 hodinách a 45 minutách boje dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou, přestože prohrávala 1-6 a 1-4 s mankem dvou brejků.



Do dalších bojů ale 25letá Švýcarka, jež za posledních osm dní absolvovala šest utkání ve dvou zemích, nezasáhne. Před dnešním čtvrtfinálovým soubojem se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou z turnaje odstoupila.



Olympijská vítězka Bencicová letos odehrála 16 zápasů s bilancí 14-2, žádná tenistka v tomto roce tolik výher nezaznamenala. Porážky utrpěla pouze v United Cupu se Šwiatekovou a na Australian Open s pozdější šampionkou a letos stále neporaženou Arynou Sabalenkovou.



Příští týden by světová devítka Bencicová neměla chybět na akci WTA 1000 v Dubaji, kde před čtyřmi lety slavila jeden ze svých osmi titulů.



Obhájkyně titulu Šwiateková tak v Dauhá postoupila bez boje do semifinále. Dosud v Kataru odehrála jediný zápas, v němž deklasovala 6-0 6-1 Američanku Daniellu Collinsovou. V pátek si 21letá Polka zahraje o postup do finále s Cori Gauffovou z USA, nebo Veronikou Kuděrmetovovou.