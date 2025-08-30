Rozjetý Macháč smetl Menšíkova přemožitele, zahraje si o čtvrtfinále
Blanchet – Macháč 5:7, 3:6, 1:6
Čtyřiadvacetiletý Macháč porazil přemožitele Jakuba Menšíka z druhého kola a 184. hráče světa Blancheta za hodinu a 52 minut.
Berounský rodák Macháč získal první set až díky brejku v 11. hře. V dalších dvou sadách se mu už ale na returnu dařilo lépe. Soupeři vzal servis ještě šestkrát a duel zakončil druhým využitým mečbolem. V poměru vítězných míčů porazil Blancheta 39:19.
„Cítím se dobře. Od začátku jsem hrál výborně. I když jsem si poprvé na turnaji prohrál servis, tak jsem zareagoval skvěle a vůbec to mou hru neovlivnilo. To byl takový cíl. Věděl jsem, že si mohu podání prohrát a byla otázka, jak na to zareaguju. To jsem udělal výborně. Bylo tam hodně dobrých momentů, které jsem zvládl dobře hlavou,“ doplnil Macháč.
Český tenista si zatím v New Yorku počíná naprosto suverénně. V prvním kole vyhnal z kurtu Itala Lucu Nardiho, kterému povolil pět gamů, ve druhém si jen o málo lépe vedla vycházející hvězda světového tenisu Joao Fonseca.
Blanchet, kterému patří až 184. příčka, se do hlavní soutěže dostal přes výborně zvládnutou kvalifikaci. A tím neskončil. V prvním kole si poradil s Maďarem Marozsanem, ve druhém zaskočil po pětisetové bitvě Jakuba Menšíka.
Macháč tak minimálně obhájí svůj nejlepší výsledek na US Open, kde v loňském roce došel také mezi posledních šestnáct, než skončil na Jacku Draperovi.
Se svým dalším soupeřem Taylorem Fritzem se Macháč potkal na okruhu dvakrát. V prvním duelu podlehl americké hvězdě před pěti lety v prvním kole French Open v pětisetovém zápase, naposledy se oba tenisté střetli letos během United Cupu, kde Macháč vyhrál první set, ve druhém pak za stavu 5:6 utkání skrečoval.
Výsledky mužské dvouhry na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Jsem rad, ze moji objektivní kritiku si vzal k srdci a konecne předvádí dobré výkony
Děkovat mi nemusíte
..ale porad by mel pak v dalsim kole proti Djokobitchovi vetsi sanci, kdyz ho už porazil nez Fritzek, kterej to s nim ma 0:10
Hodně to bude o tom, jak bude Machy podávat. Fritz není nepřekonatelný. Spíše se bát Djoka, který hrál s Norriem ve velké pohodě. Ale to bych předbíhal.
Pokud nedostane křeče, mohl by to zvládnout