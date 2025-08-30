Rozjetý Macháč smetl Menšíkova přemožitele, zahraje si o čtvrtfinále

DNES, 06:32
Aktuality 12
US OPEN - Nezvolňuje. Ani v nejmenším. Tomáš Macháč (24) si ve třetím kole US Open poradil s francouzským překvapením Ugem Blanchetem (26) ve třech setech jasně 7:5, 6:3, 6:1 a nadále tak ve Flushing Meadows neztratil ani set. O čtvrtfinále si svěřenec Daniela Vacka zahraje se světovou čtyřkou a domácí hvězdou Taylorem Fritzem.
Tomáš Macháč ani ve třetím kole neztratil set (ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Blanchet – Macháč 5:7, 3:6, 1:6

Čtyřiadvacetiletý Macháč porazil přemožitele Jakuba Menšíka z druhého kola a 184. hráče světa Blancheta za hodinu a 52 minut.

Berounský rodák Macháč získal první set až díky brejku v 11. hře. V dalších dvou sadách se mu už ale na returnu dařilo lépe. Soupeři vzal servis ještě šestkrát a duel zakončil druhým využitým mečbolem. V poměru vítězných míčů porazil Blancheta 39:19.

Cítím se dobře. Od začátku jsem hrál výborně. I když jsem si poprvé na turnaji prohrál servis, tak jsem zareagoval skvěle a vůbec to mou hru neovlivnilo. To byl takový cíl. Věděl jsem, že si mohu podání prohrát a byla otázka, jak na to zareaguju. To jsem udělal výborně. Bylo tam hodně dobrých momentů, které jsem zvládl dobře hlavou,“ doplnil Macháč.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Český tenista si zatím v New Yorku počíná naprosto suverénně. V prvním kole vyhnal z kurtu Itala Lucu Nardiho, kterému povolil pět gamů, ve druhém si jen o málo lépe vedla vycházející hvězda světového tenisu Joao Fonseca.

Blanchet, kterému patří až 184. příčka, se do hlavní soutěže dostal přes výborně zvládnutou kvalifikaci. A tím neskončil. V prvním kole si poradil s Maďarem Marozsanem, ve druhém zaskočil po pětisetové bitvě Jakuba Menšíka.

Macháč tak minimálně obhájí svůj nejlepší výsledek na US Open, kde v loňském roce došel také mezi posledních šestnáct, než skončil na Jacku Draperovi.

Se svým dalším soupeřem Taylorem Fritzem se Macháč potkal na okruhu dvakrát. V prvním duelu podlehl americké hvězdě před pěti lety v prvním kole French Open v pětisetovém zápase, naposledy se oba tenisté střetli letos během United Cupu, kde Macháč vyhrál první set, ve druhém pak za stavu 5:6 utkání skrečoval.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

12
Přidat komentář
vojta912
30.08.2025 08:27
Kratkotrenýrkář on fire

Jsem rad, ze moji objektivní kritiku si vzal k srdci a konecne předvádí dobré výkony

Děkovat mi nemusíte
Reagovat
Kula
30.08.2025 07:59
Co se mi na Macháčovi opravdu líbí, je ta jeho skromnost. V tom na něj nemají ani Američané
Reagovat
com
30.08.2025 08:30
český tlučhuba je Menšík ale
Reagovat
The_Punisher
30.08.2025 07:54
Tom hrál skvěle! Na Taylora rozhodně má
Reagovat
aape
30.08.2025 08:24
Reagovat
com
30.08.2025 08:29
a má i na Taylor Townsend?
Reagovat
Mantra
30.08.2025 08:50
Ne.
Reagovat
com
30.08.2025 07:09
..proti Fritzkovi bude bez šance

..ale porad by mel pak v dalsim kole proti Djokobitchovi vetsi sanci, kdyz ho už porazil smile nez Fritzek, kterej to s nim ma 0:10
Reagovat
frenkie57
30.08.2025 07:20
Myslím, že šance budou a nemalé. Koukal jsem chvíli na zápas Fritze se Švýcarem Kimem(153) a ten s ním sehrál velice vyrovnanou partii, dokonce mu sebral set.
Hodně to bude o tom, jak bude Machy podávat. Fritz není nepřekonatelný. Spíše se bát Djoka, který hrál s Norriem ve velké pohodě. Ale to bych předbíhal.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.08.2025 08:21
Tak Fricka porazil i Menšík. V SF v Miami.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.08.2025 08:22
Myslím si však, že Tom prohraje 2:3 po velmi dobrém výkonu.
Reagovat
aape
30.08.2025 08:26
Bez šance rozhodně není
Pokud nedostane křeče, mohl by to zvládnout
Reagovat

