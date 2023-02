Rubljov letos už potřetí skončil po úvodním zápase. V Rotterdamu prohrál s de Minaurem

Andrej Rubljov figuruje ve světovém žebříčku na 5. místě, což je jeho nové maximu. Letos se mu ale příliš nedaří. Kromě Australian Open, na kterém vypadl ve čtvrtfinále s Novakem Djokovičem, ještě nikde jinde nevyhrál. Po dvou nezdarech v Adelaide skončil v prvním kole i v Rotterdamu.



Pětadvacetiletý rodák z Moskvy přitom v Nizozemsku nikdy nechyběl ve čtvrtfinále. Loni došel do semifinále, předloni dokonce triumfoval. Dnes nestačil na Alexe de Minaura, s nímž mimo antuku prohrál i potřetí.



25. hráč světa Australan de Minaur, který v pátek oslaví 24. narozeniny, z posledních osmi soubojů s hráči Top 10 už počtvrté vyhrál. O postup do čtvrtfinále se utká s Američanem Maximem Cressym, který si minulý týden zahrál finále v Montpellier a v Rotterdamu začal výhrou nad domácím Timem Van Rijthovenem.







Na lepšího z dua de Minaur-Cressy už ve čtvrtfinále čeká Grigor Dimitrov. Bulharský finalista z roku 2018 v utkání druhého kola zdolal ve dvou tie-breacích světovou desítku Poláka Huberta Hurkacze a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0.







Minulý týden v Montpellier triumfoval Jannik Sinner a dnes na vítězné vlně pokračoval. Italský mladík v nizozemské hale začal výhrou 6-2 3-6 6-1 nad Francouzem Benjaminem Bonzim a připsal si čtvrtou výhru v řadě.



"Je to těžké, když dorazíte z jednoho turnaje na druhý poměrně pozdě. Takže s dnešním výkonem jsem spokojený. Nebylo to pro mě jednoduché, udělal jsem spoustu chyb, ale nepřestával jsem se soustředit na svou hru. Začal jsem dobře, dohrával jsem dobře. Teď už se dívám na další kolo," komentoval Sinner rozpačitý start.



Ve druhém kole 14. hráč světa Sinner narazí na mnohem těžší kalibr. Narazí na světovou trojku Stefanose Tsitsipase, s nímž prohrál pět ze šesti soubojů, naposledy před měsícem na Australian Open.



Ve čtvrtfinále už na vítěze duelu Sinner-Tsitsipas čeká šampion z roku 2015 Stan Wawrinka. 37letý Švýcar ve druhém kole v souboji veteránů a bývalých hráčů Top 10 porazil dvakrát 6-3 6-3 o rok mladšího Francouze Richarda Gasqueta, s nímž si poradil teprve podruhé. Dva zápasy po sobě vyhrál poprvé od loňského října.





Německý tenista Alexander Zverev po půlroční pauze zaviněné zraněním kotníku a dalšími zdravotními problémy dál marně hledá formu. V Rotterdamu podlehl 6-4 3-6 6-4 domácímu Tallonu Griekspoorovi a prohrál pátý z osmi letošních zápasů.