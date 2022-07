Rubljov v Bastadu začal vydřenou výhrou nad Coriou, Thiem porazil i Bautistu

ATP BASTAD - Andrej Rubljov vstoupil do antukového turnaje v Bastadu vydřenou výhrou 7-5 4-6 7-6 nad Argentincem Federicem Coriou. Ve čtvrtfinále se světová osmička střetne se Srbem Djerem (h2h 1-1).

Andrej Rubljov odehrál od 1. června, kdy ve čtvrtfinále Roland Garros prohrál pětisetovou bitvu s Marinem Čiličem, jediný zápas. Na trávě v Halle podlehl Nikolozi Basilašvilimu a ve Wimbledonu pak kvůli zákazu startu ruských a běloruských tenistů startovat nemohl.



Čas před US Open Series na amerických betonech si tak nyní po třech letech zkracuje na dvou antukových turnajích v Evropě. Dnes si odbyl premiéru ve švédském Bastadu a hned v úvodním vystoupení měl potíže.



Osmý hráč světa se nadřel na vítězství proti argentinskému antukáři Federicu Coriovi. Bratra finalisty French Open z roku 2004 Guillerma Corii zdolal až po více než dvou a půl hodinách boje 7-5 4-6 7-6.



Ve třetím setu Rubljov podával za stavu 5-4 na vítězství, ale servis už popáté ztratil a bojovat musel dál. Rozhodl až v tie-breaku, v němž ztratil jen dva míčky a nakonec 65. hráče světa udolal.



O první semifinále od dubnového triumfu v Bělehradu se Rubljov střetne s Laslem Djerem (h2h 1-1).27letý Srb v zahajovacím duelu dne porazil 7-5 6-2 Švýcara Marca-Andreu Hüslera a poprvé od dubna postoupil do čtvrtfinále.







Po více než ročním trápení se zápěstím bývalý třetí tenista žebříčku Dominic Thiem vyhrál dva zápasy za sebou a na antuce v Bastadu je ve čtvrtfinále. Další krok na cestě k návratu mezi elitu udělal vítězstvím 7-6 3-6 6-4 nad 20. hráčem světa Robertem Bautistou ze Španělska, s nímž vyhrál teprve podruhé ze šesti vzájemných duelů.



"Výhra nad Emilem (Ruusuvuorim) mi dodala sebevědomí, vím, že můžu soupeřit s nejlepšími na světě a to jsem dokázal dnes proti Robertovi," řekl Thiem, jenž v prvním kole zdolal Ruusuvuoriho také ve třech setech a oslavil na ATP Tour první úspěch po 14 měsících.



Thiemovým dalším soupeřem ve Švédsku bude argentinský tenista Sebastian Báez.