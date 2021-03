Rubljov v Dubaji na úvod nezaváhal a na podnicích ATP 500 vyhrál už 21. zápas v řadě

Andrej Rubljov se před týdnem v Dauhá stal prvním tenistou na ATP Tour (od roku 1990), který prošel dvěma koly po sobě bez odehrání jediného míčku. Titul v katarské metropoli však neobhájil a chuť si bude chtít spravit na svých oblíbených podnicích série ATP 500.

Na turnajích této kategorie totiž dnes v Dubaji, kde se pokusí navázat na loňské triumfy v Hamburku, Petrohradu a Vídni a nedávný v Rotterdamu, oslavil už 21. výhru v řadě a vyrovnal vítěznou sérii Andyho Murrayho. Druhý nasazený si poradil dvakrát 6-4 s Emilem Ruusuvuorim.

Rubljov se na kurtu zdržel jen hodinu a čtvrt. Finskému kvalifikantovi nenabídl jediný brejkbol, pomohl si šesti esy a na podání ztratil dohromady pouhých devět fiftýnů.

O vyrovnání svého maxima na turnaji, který je loňské čtvrtfinále, bude 23letý Rus usilovat proti Taylorovi Fritzovi, nebo Nikolozovi Basilašvilimu.

Most Consecutive ATP 500 wins:



28 - Federer (Dubai 2014-Halle 2016)

21 - Murray (Queen’s 2016 - Barcelona 2017)

21 - Rublev (Hamburg 2020 - Present)

19 - Federer (Basel 2018 - Present)



With victory over Ruusuvuori in Dubai, @AndreyRublev97 moves into joint second pic.twitter.com/QSXmzlu4yX