Rumunka Beguová v Palermu ukončila pětileté čekání na 5. triumf

Irina Beguová se v sobotu přetahovala se Španělkou Sarou Sorribesovou o první letošní finále přes tři hodiny až do půl druhé ráno, v dnešním souboji o titul ale únavu potlačila a drama nepřipustila.



Domácí Lucii Bronzettiové, která hrála finále poprvé v kariéře, v prvním vzájemném střetnutí sebrala šestkrát podání a za hodinu a půl zvítězila 6-2 6-2.



"Vůbec jsem nečekala, že tady vyhraju. Minulý týden v Lausanne jsem vypadla ve druhém kole, ale tvrdě jsem trénovala zlepšovala se tady od zápasu k zápasu," usmívala se Beguová na tiskové konferenci.



"Jsem teď hodně unavená, byl to těžký týden. Podmínky jsou tady náročně, ale zároveň se tady na těchto kurtech a před skvělým publikem hraje dobře," doplnila Beguová.







31letá Rumunka ve svém 9. finále získala 5 titul, na který čekala pět let. Poslední triumf slavila už v roce 2017 na domácí antuce v Bukurešti. Ve světovém žebříčku se bývalá 22. hráčka světa posune o dvanáct příček na 33. místo.



Bronzettiová si postupem do finále zajistila posun na 65. místo světového žebříčku, čímž o jednu příčku překoná své maximum.



Beguová bude příští týden plnit roli nasazené čtyřky ve Varšavě, kde začne proti jedné z kvalifikantek. Bronzettiová se měla představit českým fanouškům na Livesport Prague Open ve Stromovce, ale dnes se ze soutěže odhlásila.

• WTA 250 PALERMO •

Itálie, antuka, 251.750 eur

nedělní výsledky (24. 07. 2022) • Dvouhra - finále • Beguová (6-Rum.) - Bronzettiová (It.) 6-2 6-2 • Čtyřhra - finále • Zimmermannová/Bondárová (3-Belg./Maď.) - Anšbaová/Udvardyová (-/Maď.) 6-3 6-2