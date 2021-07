Rumunka Ruseová v Palermu pokračuje na vítězné vlně, po jedenácté výhře v řadě je v semifinále

Elena Ruseová se v července jako blesk z čistého nebe dostala do životní formy. Rumunka, jež nikdy nebyla ve světovém žebříčku v Top 150 a jen jednou si zahrála čtvrtfinále na okruhu WTA, neprohrála už 11 zápasů v řadě.



Poté, co 11. července slavila z pozice kvalifikantky nečekaný triumf v Hamburku, se jí daří i na antuce v Palermu. A opět jako úspěšné kvalifikantce.



Ve čtvrtfinále 23letá Rumunka porazila 6-4 7-5 v rovněž životní formě hrající domácí Luciu Bronzettiovou a podruhé v kariéře postoupila do semifinále.



V něm bude Ruseová čelit Oceane Dodinové (h2h 0-1). 24letá Francouzka si na Sicílii zahrála poosmé v kariéře a poprvé na antuce ve čtvrtfinále turnaje WTA a po obratu 6-7 6-3 6-4 proti Jaqueline Cristianové postoupila do svého třetího semifinále. V něm má šampionka z Québecu 2016 poloviční úspěšnost.

• WTA 250 PALERMO •

Itálie, antuka, 235.238 dolarů

páteční výsledky (23. 07. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • 23:55 | Collinsová (1-USA) - Sharmaová (Austr.) Shuai Zhang (4-Čína) - Danilovičová (Srb.) 4-6 6-3 7-6(2) Dodinová (6-Fr.) - Cristianová (Rum.) 6-7(6) 6-3 6-4 Ruseová (Rum.) - Bronzettiová (It.) 6-4 7-5