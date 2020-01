Ruska Makarovová v 31 letech ukončila kariéru

"Drazí přátelé, dnes mám pro váš důležitou zprávu. Udělala jsem obtížné rozhodnutí - končím svou kariéru profesionální tenistky," napsala na Instagram Makarovová.



"Chci poděkovat všem, kdo byli ty dlouhé roky po mém boku. Lidem, kteří byli součástí mé sportovní kariéry, od dětství až do současnosti. Měla jsem štěstí pracovat s nejlepším týmem profesionálů," děkuje Ruska ve svém oznámení.



"Na svou kariéru jsem moc hrdá. Ale teď přišel čas se posunout a začít novou kapitolu života," rozloučila se Makarovová, jež dokázala úspěšně skloubit dvouhru se čtyřhrou.



V singlu byla rodačka z Moskvy ve světovém žebříčku nejvýše na 8. místě. Pětkrát si zahrála finále a získala tři tituly. Ten první slavila v roce 2010 na trávě v Eastbourne, další dva triumfy slavila na hardu v Pattayi 2014 a Washingtonu 2017.



Na grandslamech je jejím maximem semifinále z US Open 2014 a Australian Open 2015. Pouze na Roland Garros si ani jednou nezahrála čtvrtfinále, nicméně právě na pařížské antuce zaznamenala svůj jediný skalp světové jedničky, když v roce 2017 zaskočila v úvodním kole Němku Angelique Kerberovou.



S hráčkami Top 10 měla bilanci 32-63. Byla neoblíbenou soupeřkou Petry Kvitové, kterou dokázala čtyřikrát porazit., či Kerberové, s níž uspěla dokonce šestkrát.



Ve čtyřhře bývala Makarovová dokonce světovou jedničkou. Na kontě má 15 deblových titulů, když společně s krajankou Jelenou Vesninovou ovládly Roland Garros (2013), US Open (2014), Wimbledon (2017), Turnaj mistryň (2016) či olympiádu v Riu de Janeiro (2016). V roce 2012 vyhrála také smíšenou čtyřhru na US Open s Brazilcem Bruem Soaresem.



Jeden triumf Makarovová slavila také po boku české tenistky Lucie Hradecké, s níž v roce 2018 zvítězila v Cincinnati.



Naposledy Makarovová hrála loni v únoru v Dubaji, kde si s Hradeckou zahrála finále čtyřhry proti Barboře Strýcové a Su-Wei Hsieh. Ve dvouhře tehdy podlehla Bělorusce Aliaksandře Sasnovičové, přestože vedla 6-0, 4-1 a měla dva brejky v zádech. Kariéru tak uzavřela sérií sedmi porážek.