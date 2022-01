Rusko zahájilo obhajobu v ATP Cupu vítězstvím nad Francií, Američané porazili Kanadu

Rusko kvůli nákaze covidem-19 přišlo o Andreje Rubljova a Aslana Karaceva, kteří patřili mezi hlavní strůjce triumfu největší země světa v loňském ATP Cupu i Davisově poháru.

Hlavní opora týmu Daniil Medveděv dnes navíc zaváhal proti Ugovi Humbertovi a přišel o svou devítizápasovou neporazitelnost v týmových soutěžích. Ve všech třech setech vedl o brejk, ale s francouzským talentem nakonec prohrál 7-6(5) 5-7 6-7(2).

"Cítím se mizerně fyzicky, to je vše, co k tomu teď můžu říct," řekl vítěz posledního US Open Medveděv, jenž se dopustil 44 nevynucených chyb.

Naopak Humbert si užíval největší výhru v kariéře. "Byl to skvělý zápas. Jsem šťastný," dodal poté, co ruského favorita i podruhé zdolal. V září 2020 to bylo na antuce v Hamburku.

Papírové předpoklady se nenaplnily ani v úvodní dvouhře, ve které si Roman Safjullin při své premiéře v týmových kláních vyšlápl 2-6 7-5 6-3 vyšlápl na Arthura Rinderknecha.

Rusové tak museli proti Francii do rozhodující čtyřhry. Ani v ní nedošlo k vítězství favoritů. Medveděv se Safjullinem přehráli dvakrát 6-4 Fabrice Martina a Edouarda Rogera-Vasselina.

An ace seals it @DaniilMedwed and Roman Safiullin clinch victory over France with a 6-4 6-4 triumph over Martin and Roger-Vasselin. #ATPCup pic.twitter.com/4E2b2P0zjk — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2022

Mnohem snazší vítězství si v úvodním utkání připsali Američané. O body proti Kanadě se postarali John Isner s Taylorem Fritzem. Isner nejprve smetl 6-1 6-3 Braydena Schnura a Fritz poté přetlačil 6-7(6) 6-4 6-4 Félixe Augera-Aliassimeho. Isner s Fritzem následně v deblovém duelu porazili Augera-Aliassimeho a Denise Shapovalova, který se po nemoci covid-19 na dvouhru necítil.