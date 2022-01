Rusko zahájilo obhajobu v ATP Cupu vítězstvím nad Francií. Výhru slaví i USA, Austrálie a Británie

Rusko kvůli nákaze covidem-19 přišlo o Andreje Rubljova a Aslana Karaceva, kteří patřili mezi hlavní strůjce triumfu největší země světa v loňském ATP Cupu i Davisově poháru.

Hlavní opora týmu Daniil Medveděv dnes navíc zaváhal proti Ugovi Humbertovi a přišel o svou devítizápasovou neporazitelnost v týmových soutěžích. Ve všech třech setech vedl o brejk, ale s francouzským talentem nakonec prohrál 7-6(5) 5-7 6-7(2).

"Cítím se mizerně fyzicky, to je vše, co k tomu teď můžu říct," řekl vítěz posledního US Open Medveděv, jenž se dopustil 44 nevynucených chyb.

Naopak Humbert si užíval největší výhru v kariéře. "Byl to skvělý zápas. Jsem šťastný," dodal poté, co ruského favorita i podruhé zdolal. V září 2020 to bylo na antuce v Hamburku.

Papírové předpoklady se nenaplnily ani v úvodní dvouhře, ve které si Roman Safjullin při své premiéře v týmových kláních vyšlápl 2-6 7-5 6-3 vyšlápl na Arthura Rinderknecha.

Rusové tak museli proti Francii do rozhodující čtyřhry. Ani v ní nedošlo k vítězství favoritů. Medveděv se Safjullinem přehráli dvakrát 6-4 Fabrice Martina a Edouarda Rogera-Vasselina.

An ace seals it @DaniilMedwed and Roman Safiullin clinch victory over France with a 6-4 6-4 triumph over Martin and Roger-Vasselin. #ATPCup pic.twitter.com/4E2b2P0zjk — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2022

Mnohem snazší vítězství si v úvodním utkání připsali Američané. O body proti Kanadě se postarali John Isner s Taylorem Fritzem. Isner nejprve smetl 6-1 6-3 Braydena Schnura a Fritz poté přetlačil 6-7(6) 6-4 6-4 Félixe Augera-Aliassimeho. Isner s Fritzem následně v deblovém duelu porazili Augera-Aliassimeho a Denise Shapovalova, který se po nemoci covid-19 na dvouhru necítil.

Oba večerní zápasy rozhodovaly až čtyřhry. Němcům proti Britům nepomohlo ani nasazení světové trojky Alexandera Zvereva do dvou zápasů.

Německý favorit sice ve svém prvním vystoupení od listopadového triumfu na Turnaji mistrů zdolal díky odvrácení všech tří brejkbolů včetně jednoho setbolu 7-6 6-1 Camerona Norrieho, ale britským hrdinou se stal Daniel Evans.

Ten nejprve v úvodní dvouhře po skvělém výkonu smetl Jana-Lennarda Stuffa a v deblu pak s Jamiem Murraym porazili Kevina Krawietze se Zverevem, který nastoupil místo deblisty Tima Pütze.

Nečekaný bod si připsali domácí Australané, kteří otočili souboj se silnou Itálií. Max Purcell sice na úvod nestačil na Jannika Sinnera, ale Alex de Minaur poté zdolal Mattea Berrettiniho a obrat dokonali John Peers s Lukem Savillem.